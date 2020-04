Vulkanizerji odpirajo vrata: to so najboljše letne gume 2020

Zakon pravi, da bi lahko letne pnevmatike namestili že 15. marca, a so zaradi izbruha koronavirusa vsi vulkanizerski servisi zaprti že od 17. marca. Letne pnevmatike so tako lahko namestili tisti z ločenim paketom platišč, ki so jih lahko zamenjali doma. Danes so voznike, ki so se vozili na zimskih pnevmatikah in jih uničevali v teh visokih temperaturah razveselili in potrdili, da se vulkanizerske delavnice odpirajo po velikonočnih praznikih.

Gneče pri vulkanizerjih v drugi polovici marca ni bilo zaradi vladnega ukrepa za zajezitev širjenja koronavirusa, a glede na temperature in sončne dneve marsikoga že skrbi obraba zimskih pnevmatik. Kljub višjim temperaturam so jutra še mrzla, a kot pravijo strokovnjaki, je tista magična meja sedem stopinj Celzija.

Vozniki lahko zimske pnevmatike zamenjajo 15. marca, a so takrat lahko temperature še nižje ali je nevarnost snega, zato marsikateri voznik menjavo premakne za kakšen teden ali dva. Ko bo prenehal veljati vladni odlok, bodo temperature že visoke, zato bodo vsi hiteli menjat zimske pnevmatike. Foto: AMZS

Kdaj bomo gume menjali letos?

Vladni odlok je zaprl vse servise, kjer se opravljajo tehnični servisi, registracija motornih vozil ter tahografske storitve. Mednje spadajo tudi vulkanizerski servisi, saj se ne uvrščajo med nujno potrebne za življenje v času pandemije koronavirusa. Po sedaj veljavnem odloku bodo vulkanizerske delavnice zaprte do 16. aprila, a kot je danes potrdila vlada bodo po tem datumu lahko pričele z obratovanjem. Glede na temperature zraka bodo vulkanizerske delavnice ob odprtju hitro zasedene.

Večina voznikov se ne zaveda dejstva, da se zimske gume v poletnih voznih razmerah obrabljajo približno 10-15 odstotkov hitreje kot pozimi. Še manj znan podatek pa je, da se letne pnevmatike v zimskih razmerah obrabljajo še bistveno hitreje, kar 20-25 odstotkov bolj v primerjavi s pravilno sezonsko rabo. Ko je globina profila manjša kot štiri milimetre, se lahko uporabi tudi za vožnjo poleti, vsekakor pa zaradi slabšega oprijema ni več primerna za uporabo v zimskem času.

Test letnih pnevmatik iz leta 2019 Foto: AMZS

Katero gumo izbrati?

Na spletu je precej testov in mnenj glede kvalitete določene pnevmatike. Pri pnevmatikah sicer dobro drži rek: ''Kolikor denarja, toliko muzike.'' Dražje pnevmatike so bistveno boljše kot tiste najcenejše, zato je smiselno pri nakupu novih pnevmatik pripraviti kakšen evro več in kupiti kvalitetne pnevmatike.

Eden največkrat opaženih testov je zagotovo test pnevmatik, ki ji naredijo pri AMZS skupaj z drugimi evropskimi avtomobilskimi klubi in nekaterimi potrošniškimi organizacijami. Lani spomladi so s testom letnih pnevmatik opozorili na številne pomanjkljivosti "tovornih" pnevmatik, ki jih uporabljajo dostavniki in avtodomi.

Ker so športni terenci vse bolj priljubljeni

Letos so preskusili 12 "avtomobilskih" letnih pnevmatik dimenzije 235/55 R 17, ki jih lahko uporabljajo tako dostavniki kot tudi vse bolj priljubljeni cestni terenci: rezultati so precej bolj spodbudni kot lani. Pri testu pnevmatik dimenzije 225/40 R 18 so pod drobnogled vzeli 16 visokozmogljivih pnevmatik za športne avtomobile, ki obljubljajo dobre vozne lastnosti in športne občutke v vožnji.

Foto: AMZS