Novi rentgenski senzorji: konec vrst na letališčih? #foto

Pregledovanje potnikov na letališčih je zamudno dejanje, ki je krivo za daljše kolone in hkrati neprijetno za potnike. Na letališču v Kölnu so med prvimi začeli uporabo hitrih skenerjev, ki potnika preverijo v sekundi in se mu pri tem ni treba niti ustavljati. Takšen način je nevsiljiv, hitrejši in bo bistveno pospešil prehod potnikov na letališčih.

Vsakdanji pojav na skoraj vseh letališčih po svetu. Zaradi počasnega preverjanja potnikov nastanejo daljše čakalne vrste. Foto: Reuters

Nič več neprijetnega čakanja v ozki plastični cevi

Podjetje Rohde & Schwarz je svoj prvi skener vgradilo na letališču v Kölnu, v letošnjem letu pa ga bodo začeli uporabljati tudi na letališču v Denverju. Potnikom na teh dveh letališčih pri pregledu tako ni treba vstopiti v ozko plastično cev, dvigniti rok in počakati približno deset do petnajst sekund. Pri telesnem pregledu se okoli njih v cevi zavrtijo še nekateri deli, kar je za številne stresno.

V Kölnu potniki tako stopijo med dve beli plastični steni, ki sta med seboj oddaljeni 120 centimetrov. Brez premikajočih delov, brez visokih sten in neprijetnega občutka pregled opravijo v sekundi. V večini primerov pa se potnikom, če ni bilo težav, ni treba niti ustaviti. Nov način telesnega pregleda so z navdušenjem sprejeli predvsem starejši in tisti z gibalnimi težavami, hkrati pa bo novi rod skenerjev pripomogel h krajšim vrstam na letališčih.

Sloni na tehnologiji milimetrskih elektromagnetnih valov

Najnovejši telesni skener sloni na tehnologiji milimetrskih elektromagnetnih valov, ki daje varnostni službi supermanov rentgenski videz, vendar brez nevarnosti sevanja rentgenskih žarkov. Milimetrski valovi se razširjajo pri ekstremno visokih frekvencah od 30 GHz do 300 GHz, kar je višje, kot delujejo frekvence omrežij Wi-Fi, in tik pod vidnim delom elektromagnetnega spektra, na katerega so naše oči občutljive. Njihova dolžino je med 10 in 1 milimetrom. Za primer - prihajajoče omrežje 5G bo prav tako uporabljalo frekvence s tega spektra frekvenc. S pomočjo umetne inteligence se lahko analizira nastale fotografije izjemno hitro, saj takšen skener ''vidi'' skozi oblačila, zanemari vpliv kože in samodejno sproži alarm, če zazna sumljive objekte ali oblike.

Takšen je telesni skener podjetja Evolv, ki opravi pregled v delčku sekunde. Pri tem se potniku ni potrebno niti ustaviti. Takšna vrsta pregleda bo močno pospešila pretok na letališčih in hkrati povečala varnost. Foto: Evolv

Ne kot skener, bolj kot videokamera

Čeprav to tehnologijo razvijajo že nekaj let, je zaradi potreb po natančnejšem in hitrejšem skeniranju postala komercialno zanimiva šele zdaj. Trenutni skenerji na letališčih so kot nekakšen računalniški optični bralnik. Sliko izdelajo s premikanjem žarka po vsem statičnem objektu. Obdelajo linijo za linijo. Prihajajoče nove generacije skenerjev bodo delovale bolj kot videokamere, ki bodo zajele vso sliko v tridimenzionalni obliki.

Elektronska podjetja posledično razvijajo novo generacijo skenerjev z antenskimi nizi za oddajnike in sprejemnike, ki jih spremlja zahtevna računalniška oprema za računanje različnih nizov, ki prečistijo znamenja tako, da jih razumemo. Milimetrski valovi se od različnih materialov odbijajo z drugačnimi značilnostmi in umetna inteligenca lahko prouči povratne valove in razloči med kovino, različnimi eksplozivnimi sredstvi ali preprosto knjigo. Senzorji so pametni in ovire ne zaznajo, temveč lahko določijo, kaj ta ovira v resnici je.

Ne le na letališčih, uporaba je mogoča na koncertih, železnicah, urbanih dogodkih ...

Med pomembne igralce pri komercializaciji skenerjev se v zadnjem obdobju uvršča tudi Liberty Defence, ki v svojih produktih uporablja tehnologijo razvito na slovitem MIT. Skenerjev ne želijo ponuditi le svetovnim letališčem, temveč tudi tistim, ki morajo dnevno pregledati večje število ljudi. Športni dogodki, koncerti, državne institucije - povsod je zdaj treba popolnoma izprazniti žepe, prečkati telesni skener in potem na koncu traku pobrati svoje stvari. To je zamudno in neprijetno. S tehnologijo milimetrskih elektromagnetnih valov je lahko skener vgrajen v vrata ali steno, prehod hiter, pri tem pa ni treba izprazniti žepov.

Podjetje Evolv Technology iz ameriške zvezne države Massachusetts se je prav tako podalo v razvoj hitrih in naprednih telesnih skenerjev. Njihov produkt zelo spominja na elektronska varovala v trgovinah, ki preprečujejo krajo izdelkov. Čas preverjanja so zmanjšali na delček sekunde, prvi delujoči prototip pa so vgradili na letališču v Oaklandu v Kaliforniji. Ne za pregled potnikov, temveč za pregled zaposlenih.