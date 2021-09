Kako do ugodnega in preverjenega rabljenega avtomobila?

Slovenski vozniki kupimo trikrat več rabljenih avtomobilov kot novih. Ob podatku, da je povprečni avtomobil na slovenskih cestah star nekaj čez 11 let, to niti ni presenetljivo. Glavni razlog je zagotovo razlika med ceno novega in rabljenega avtomobila, pa čeprav je tudi druga lahko pri nakupu rabljenega jeklenega konjička preveč zasoljena. Poleg cene morate pri nakupu rabljenega vozila še posebej paziti tudi na druge skrite pasti. Za vas smo preverili, kako se jim lahko učinkovito izognete.

V nasprotju z novim avtomobilom je pri nakupu rabljenega vozila ena največjih neznank njegova zgodovina. Govorimo o številu prevoženih kilometrov, servisni zgodovini, celo o zgodovini morebitnih poškodb ali nesreč, v katere je bilo vpleteno vozilo, ki si ga danes ogledujemo za nakup. Še pred leti je namreč veljalo, da je v Sloveniji med prodanimi rabljenimi avtomobili kar dve tretjini takih, ki imajo prirejeno število prevoženih kilometrov. Danes je teh le še za peščico. Vseeno pa se je pri nakupu novega rabljenega avtomobila zelo smiselno obrniti na preverjenega prodajalca, ki vam bo razkril celotno zgodovino ogledanega avtomobila.





Samo v lanskem letu so pri Pregledujete trg rabljenih avtomobilov in iščete najprimernejšega zase? Naj vam pomagajo strokovnjaki na avtomobili.si , ki vam lahko zagotovijo novi rabljeni avtomobil tudi do 20 odstotkov ceneje in ki so še posebej specializirani za nakupe ter uvoze rabljenih avtomobilov višjega cenovnega razreda.Samo v lanskem letu so pri avtomobili.si zabeležili več kot 100 zadovoljnih novih lastnikov jeklenih konjičkov, letos pa bodo številke še višje. Prav zaradi vztrajne rasti podjetja, ki je odraz zadovoljnih strank, se je podjetje preselilo na novo lokacijo, ki jim omogoča več prostora in tako večjo količino vozil na zalogi. Zdaj jih tako lahko najdete v nekdanjih prostorih Termotehnike na Pobrežju v neposredni bližini Caffe 911, na naslovu Železnikova ulica 8 v Mariboru, na voljo pa so tudi prek spleta.

Strokovnjaki na avtomobili.si vam lahko zagotovijo nov rabljeni avto tudi do 20 odstotkov ceneje. Vir: Avto d.o.o.

Naj bo vaš nakup varen

Za vas smo preverili, na kaj morate biti pozorni, ko si ogledujete rabljeno vozilo, ki ga želite kupiti.

Zapeljite jeklenega konjička na testno vožnjo.

Povprašajte za servisno knjižico in jo preverite.

Poglejte pod avtomobil ali na njegovo parkirno mesto in preverite, ali so na tleh znaki puščanja tekočine.

Pri prodajalcu rabljenih vozil si lahko izposodite napravo, s katero lahko zmerite debelino laka, s čimer lahko preverite, ali je vozilo bilo barvano ali ne.

Preverite resnično vrednost avtomobila. Na spletu lahko najdete mednarodno priznane vrednosti vseh rabljenih avtomobilov.

Preverite zgodovino avtomobila na spletu. Pri tem vam bo prav prišla številka VIN. Gre za identifikacijsko številko vozila, s katero lahko preverite njegovo zgodovino.

Zgodovino avtomobila lahko preverite tudi pri pooblaščenih serviserjih blagovne znamke, katere avtomobil si ogledujete.

Pri nakupu novega avtomobila ne hitite. Vzemite si čas in dobro pretehtajte svojo odločitev.

Prihranite denar in živce

Čeprav ste seznanjeni s pastmi in opremljeni z vsemi potrebnimi informacijami, je lahko nakup novega vozila stresen. Tudi večkratno preverjanje zgodovine različnih vozil na lastno pest se vam bo dokaj hitro poznalo v denarnici. Hitro rastoče slovensko podjetje avtomobili.si vam lahko olajša nakup novega avtomobila, njihovi zaposleni pa bodo poskrbeli tudi, da bo nakup varen.

Ceneje do novega avtomobila pri avtomobili.si ni le slogan, resnično vam lahko novi rabljeni avtomobil, še posebej, če gre za blagovne znamke višjega cenovnega razreda, zagotovijo tudi do 20 odstotkov ceneje. Omogočajo vam, da se izognete dolgotrajnemu iskanju na lastno pest. Vsaki stranki se posvetijo individualno, kar jim omogoča, da za vsakogar poiščejo avtomobil, ki ustreza njegovim specifičnim željam. Vse, kar potrebujete, je seznam vaših želja, pri avtomobili.si pa bodo prevzeli težje delo iskanja.

Zgotovite si individuačno obravnavo in uvoz vozila po lastni izbiri brez, da bi se morali ukvarjati z obsežno dokumentacijo. Vir: Avto d.o.o.

Uvoz po naročilu posebej za vas

Vsi smo ob nakupu rabljenega avtomobila že pomislili na uvoz iz tujine, kjer so avtomobili velikokrat na razpolago po nižjih cenah, pa vendar se pri večini zagotovo zatakne pri birokraciji, zato je ta del lažje prepustiti strokovnjakom. Baze avtomobilov, do katerih dostopajo zaposleni pri avtomobili.si, so veliko večje, od teh, ki jih uporablja večina izmed nas, zato bodo toliko lažje in hitreje našli ustrezno vozilo za vas. Specializirani so za strokovno in transparentno izpeljavo uvoza iz tujine, tudi premijskih znamk, kot so BMW, Mercedes, Audi, Volvo, Porsche … Ko govorimo o znamkah višjega cenovnega razreda, vam lahko pri avtomobili.si te zagotovijo po do 20 odstotkov nižji ceni.

Dobro unovčite svoje staro vozilo

Če vam pri nakupu novega avtomobila manjka še nekaj denarja, ki ste ga nameravali pridobiti s prodajo svojega starega jeklenega konjička, imajo pri avtomobili.si za vas še posebej privlačno rešitev. Avtomobili.si namreč strankam poleg navadnega odkupa vozil ponujajo tudi komisijsko prodajo. Ta vam omogoča, da boste kupca našli hitreje, zaslužili več, kot bi z navadnim načinom prodaje na spletu, hkrati pa porabili manj časa. Se sprašujete, zakaj?

Ko sami prodajate svoj avtomobil, ga lahko od vas kupijo samo tisti kupci, ki imajo gotovino ali pa so za namen nakupa na banki najeli posojilo. Po dogovoru o komisijski prodaji pa lahko avtomobili.si, vaš stari avtomobil prodajo kupcem tudi s pomočjo lizinga. To omogoča hitrejšo in boljšo prodajo, saj tovrsten način upošteva večji bazen kupcev.

Da slika pove več kot tisoč besed, vedo tudi pri avtomobili.si. Strankam tako uredijo tudi profesionalno fotografiranje njihovega starega jeklenega konjička, s čimer si zagotovijo hitrejšo prodajo. Pomemben del dobre prodaje starega avtomobila je seveda tudi ustrezno postavljena cena. Če je cena previsoka, boste težko našli kupca, če pa postavite prenizko ceno, pa boste vozilo sicer hitro prodali, a boste zanj iztržili občutno manj. Pri avtomobili.si svoje stranke zavarujejo tudi pred tovrstnimi dogodki, pomagajo jim postaviti realno ceno, da tako za svoj stari avtomobil dobijo največ.

Kako poteka postopek naročila na avtomobili.si?