Cenejša pot do avtomobila

V avtomobilskem svetu velja pregovor, da pri nakupu jeklenega konjička v 80 odstotkih odločajo čustva in le v 20 odstotkih trezna glava. Nakup rabljenega avtomobila je naloga, ki običajno zahteva veliko časa in potrpljenja. Kriteriji, po katerih se odločamo za nakup avtomobila, se od kupca do kupca razlikujejo, večinoma pa ima poglavitno vlogo prav cena. Splošno znano je, da imamo Slovenci radi avtomobile. Pa jih zato tudi preplačamo in ali je res nujno, da je tako?

Prodaja novih in rabljenih vozil je v Sloveniji v letih 2018 in 2019 cvetela. Ne glede na to, po kateri poti se odločimo za nakup vozila, je cilj slovenskega kupca enak - čim ceneje do vozila. Ravno kupujete novo ali mlado rabljeno vozilo? Potem ste na pravem mestu – na slovenskem avtomobilističnem trgu je namreč zaživela nova storitev Avtomobili.si, kjer vam lahko, kot poudarjajo, avtomobil uredijo tudi do 20 odstotkov ceneje.

Kaj zares določa ceno avtomobilov?

Nakup avtomobila je praviloma zelo čustveno dejanje, ki pogosto zamegli razum kupca. Pri kupo-prodaji avtomobila navadno trčita dva, navzkrižna interesa: interes prodajalca, ki želi zaslužiti kar največ pri vsakem vozilu, in interes kupca, ki želi za želeno vozilo plačati čim manj oziroma za razpoložljiva sredstva dobiti kar največ. Ceno vozil na trgu sicer v prvi vrsti določata njihova nabavna vrednost in konkurenca na trgu. Zelo močan vpliv pa imajo tudi "relativni stroški", kot so milijonske poslovalnice na ekskluzivnih lokacijah, na desetine zaposlenih, amortizacijski in obratovalni stroški, velike zaloge vozil, zahteve zastopnika, interesi ...

To so zgolj nekateri izmed številnih "očem skritih" vplivov. Ti na koncu močno dvignejo maržo vozila in posledično končno ceno avtomobila, ki jo plačajo uporabniki. Osnovno poslanstvo storitve Avtomobili.si je kupcem ponuditi novo možnost. S pametno zasnovanim poslovnim modelom se izogibajo večini omenjenih stroškov, da bi kupcem ponudili bolj poštene cene vozil.

Cena je od nekdaj med najodločilnejšimi dejavniki pri končni odločitvi kupca.

Dražje še ne pomeni boljše

Ko gre za nakup novega ali rabljenega avtomobila, se osredotočite predvsem na tri najpomembnejše predpostavke. V prvi vrsti si postavite finančne okvire in zmožnosti. Razmislite, kakšen avto si želite in od katerih lastnosti/opreme vozila ne odstopate. Po drugi strani si ne dovolite, da vas prevzamejo čustva, in ne dajajte prednosti zgolj "lepoti" avtomobila, ob tem pa ne pozabite na njegovo uporabnost, zmogljivost in vzdrževanje. Ko imate favorita, ki ustreza vaši denarnici in vašim željam, si vzemite čas ter skrbno raziščite trg.

Seveda obstaja tudi alternativna možnost, da to namesto vas opravijo strokovnjaki, ki si za to ne bodo odrezali prevelikega kosa pogače. Storitev Avtomobili.si se s tem ukvarja vsakodnevno in ima dostop do veliko večje baze rabljenih vozil kot povprečni uporabniki. Pri Avtomobili.si pravijo, da bi kupci za denar, ki ga odštejejo za posamezne avtomobile, lahko dobili več in da dražje še ne pomeni nujno tudi boljše. Želijo, da se nekaterih avtomobilov ne bi več preplačevalo. Razložijo, da se njihov poslovni model kaže kot zelo uspešen, ker se strankam individualno posvetijo, jim svetujejo in pomagajo.

Lizing – da ali ne?

Med načini financiranja se je v zadnjih letih močno razširil lizing. Če za nakup avtomobila zmanjka finančnih sredstev, se kot hitra in preprosta rešitev za fizične osebe in podjetnike ponuja finančni, za podjetja pa operativni lizing.

Če želimo do vozila čim ceneje, tega z lizingom običajno ne bomo dosegli. Številni trgovci ponujajo mamljive popuste v primeru financiranja, da na ta način pritegnejo stranke. Še vedno se premalo ljudi zaveda, da imajo skoraj vse tovrstne promocije v ozadju financiranje z zelo visokimi obrestnimi merami ali pa višjo maloprodajno ceno vozila v primerih "brezobrestnega" financiranja. "Vsem kupcem na lizing svetujemo, da se pri nakupu vozila raje osredotočijo na obrestno mero in lizinške pogoje, ne toliko na osnovno ceno, saj je ta pri financiranju drugotnega pomena. Vedno naj se pozanimajo tudi o pogojih predčasnega poplačila. Nekatere lizinške hiše namreč v takšnih primerih zaračunajo delne ali kar celotne preostale obresti, česar mi nikakor ne podpiramo. Sami sodelujemo izključno z lizinškimi hišami, kjer stroška predčasnega poplačila ni," razložijo pri Avtomobili.si.

V vašem žepu se lahko pozna razlika predvsem, če kupujete vozilo srednjega ali višjega razreda.

Kar zares šteje, niso le številke

Na Avtomobili.si poskrbijo za posredovanje vozil med kupcem in evropskimi dobavitelji. Zaradi neodvisnega sodelovanja s številnimi partnerji v EU lahko posredujejo tudi modele ali pogonske sklope, ki jih v Sloveniji ni mogoče naročiti.

Trenutno na Avtomobili.si ponujajo deset znamk vozil. Poudarjajo, da kupci največje razlike v ceni lahko pričakujejo pri vozilih premijskih znamk, kot so Audi, BMW in Mercedes, oziroma pri vozilih srednjega in višjega cenovnega razreda. Ob tem zagotavljajo, da njihovi kupci ne izgubijo tovarniške garancije ali morebitnih brezplačnih servisov.

Kako poteka postopek naročila na Avtomobili.si?

Pod črto - od vašega sanjskega jeklenega konjička vas ločijo le štirje preprosti koraki.

1. STIK Stopite v stik s trgovcem Avtomobili.si in čim natančneje povejte, kakšno vozilo iščete v okviru svojega proračuna. 2. PONUDBA Na podlagi vašega povpraševanja vam bodo v 48 urah ponudili vozila, ki kar najbolje ustrezajo vašim željam. 3. NAROČILO V primeru naročila se pogovorite o morebitnem načinu financiranja, ki ga v celoti uredijo na Avtomobili.si. Ponujajo tudi možnost nakupa staro za novo. 4. REGISTRACIJA Ko vozilo prispe v Slovenijo, vas pozovejo, da opravite končni pregled vozila in potrdite pogodbo. Sledita le še prepis in registracija, nato pa srečno in varno vožnjo! Obširnejši postopek naročila si oglejte tukaj.