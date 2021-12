Polnilna postaja pred gostilno: prednost za gostinca in gosta

Kaj odlikuje dobro gostilno? Za Michelinove ocenjevalce štejejo kakovost sestavin, mojstrstvo okusov in kuharskih tehnik, osebnost kuharja, izražena v jedeh, razmerje med ceno in kakovostjo ter dosledno ohranjanje kakovosti. Sicer nismo gurmanski kritiki, ampak vsemu temu bomo dodali dostopnost. Včasih je to pomenilo dovolj veliko parkirišče, danes pa še nekaj: električno polnilnico za avtomobile.

Električni avtomobili so prihodnost in na cestah je vsak dan več lepotcev, ki pritegnejo pogled, čeprav njihovi motorji ne hrumijo, kot so nekdaj klasična vozila. S konkretnimi podatki: v letu 2020 je število vseh registriranih avtomobilov v Sloveniji ostalo praktično enako (rast za 0,5 odstotka), število električnih pa se je skoraj podvojilo (rast za 83,4 odstotka). Lastniki se s svojimi avtomobili seveda vozijo tudi "na lepše". Odlična večerja, poslovno kosilo, uživanje v izbranih okusih – tisti, ki cenijo dobro vožnjo, se želijo razvajati tudi pri drugih stvareh in hrana je na seznamu želja ponavadi zelo visoko.

Elektrika: prednost za gosta ...

Marsikateri gost si lokacijo, ki jo bo obiskal, že zdaj izbere ne le zaradi ponudbe hrane ali prijaznega osebja, ampak se odloči za kraj, v katerega se lahko pripelje. Tu ne gre samo za udobje, ampak pogosto tudi za čisto praktične razloge: pomanjkanje časa čez dan ali pa možnost, da si gost privošči večerjo tudi kje dlje in na krajih, do katerih javni prevoz ne seže.

Malice, kosila, večerje s poslovnimi parterji, družinski obed ob koncu tedna in še marsikateri drug razlog za obisk gostiln oziroma restavracij so ob čedalje širši uporabi električnih avtomobilov za osebne in poslovne namene vse bolj povezani z možnostjo polnjenja električnih vozil. Ne le dobra hrana, pijača in postrežba, tudi dostopna polnilnica za električne avtomobile že zdaj in vse bolj vpliva na izbiro gostilne.

Tu ima posebno vlogo turizem. Včasih je večina gostov želela čim prej priti na končni cilj, danes se razvajajo tudi na poti in odkrivajo zanimive kraje. Lastniki električnih avtomobilov pa ob tem želijo napolniti tudi baterije vozila, ne le svoje. Ena možnost je polnilnica na avtocesti, druga pa polnjenje pred gostilno. Pri prvi je gost omejen s ponudbo na "črpalki", pri drugi pa si lahko privošči tudi vrhunske kulinarične užitke. Spoj dobre hrane in polnjenja je lahko zanj ravno tako privlačen kot kombiniranje jedi in vina. Misel na obed, med katerim se vsako minuto uživanja za mizo električni avtomobil napolni še za kilometer poti, je za njegovega lastnika lahko mamljiva kot dobra sladica, še posebej če gre polnjenje na račun gostinca. In koliko se napolni baterija? Med enournim polnjenjem na običajni AC-polnilnici se na primer Volkswagnov model ID.3 napolni za okrog 75 kilometrov vožnje po regionalni cesti. Če gost uživa v večurnem gurmanskem "slow food" razvajanju, pa se recimo električni ŠKODA ENYAQ napolni tudi za do 250 kilometrov dolgo pot.

... in gostinca

Lastniki gostiln že ugotavljajo, da so polnilnice lahko velika konkurenčna prednost. Gostje pač raje zavijejo tja, kjer lahko ob obisku napolnijo baterijo svojega električnega avtomobila, saj s tem ubijejo dve muhi na en mah in prihranijo čas, najpomembnejšo dobrino današnjega časa. Ne preseneča torej, da se za polnilnice – in v povezavi z njimi za celotne sisteme, v katerih so tudi lastna sončna elektrarna, morda hranilnik energije in seveda ves sistem za upravljanje – odloča vse več gostincev tudi pri nas. In kar je prednost zanje, dovolj je, če ostanejo najboljši v svojem poslu. Ni se jim treba preleviti v specialiste za elektriko, saj lahko na trgu že danes dobijo ponudbo na ključ. MOON, sistemski ponudnik električne mobilnosti, ki deluje pod okriljem Porsche Slovenija, generalnega uvoznika vozil Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, ŠKODA in Volkswagen Gospodarska vozila, tako svetuje ter ponuja infrastrukturo za polnjenje in pridobivanje zelene polnilne energije, pa tudi pripravljene rešitve za upravljanje in vzdrževanje. S svojimi storitvami in proizvodi tako lahko postreže tudi tistim, ki so ponavadi sami navajeni streči drugim: gostincem.

Zadovoljen gost se rad vrne, z električnim avtomobilom pa še raje.