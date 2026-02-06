Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v četrtek objavil videoposnetek, v katerem je prvega temnopoltega ameriškega predsednika, demokrata Baracka Obamo, in njegovo soprogo Michelle v zmontiranem posnetku spremenil v opici. Vidni demokrati so se odzvali z ogorčenjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V videoposnetku je Trump ponovil nikoli dokazane obtožbe, da je podjetje Dominion Voting Systems, ki se ukvarja s štetjem glasovnic, leta 2020 pomagalo v nekaterih ključnih zveznih državah, da so mu ukradli zmago na predsedniških volitvah. Na njih je po njegovem prvem mandatu v Beli hiši zmagal demokrat Joe Biden.

Tik pred koncem okoli minuto dolgega videoposnetka z domnevnimi dokazi o nepravilnostih na volitvah se za dve sekundi pojavi videomontaža zakoncev Obama, ki se smejeta. Imata telo primata, v ozadju pa je džungla. Sliši se pesem The Lion Sleeps Tonight.

Do danes zgodaj zjutraj je video prejel več kot 3.500 všečkov, poroča AFP.

For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻‍♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 — ✨MAMI 🧚‍♀️ (@Moms_know_) February 6, 2026

Guvernerja Kalifornije: Odvratno obnašanje predsednika

Iz urada guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma, morebitnega predsedniškega kandidata demokratov na volitvah leta 2028 in enega najostrejših kritikov Trumpove administracije, so videoposnetek obsodili.

"Odvratno obnašanje predsednika. Vsi republikanci morajo to obsoditi. Takoj," so zapisali v objavi na omrežju X.

Obsodil ga je tudi nekdanji svetovalec za nacionalno varnost predsednika Obame Ben Rhodes. "Naj Trumpa in njegove rasistične privržence preganja misel, da bodo prihodnji Američani Obamove sprejeli kot ljubljene osebnosti, medtem ko bodo njega preučevali kot madež na naši zgodovini," je napisal na omrežju X.

Obama, ki je bil kot doslej edini temnopolti predsednik ZDA v Beli hiši dva mandata od leta 2009 do 2017, je na zadnjih predsedniških volitvah leta 2024 podprl Trumpovo tekmico, kandidatko demokratov Kamalo Harris.

Trump nadaljuje z rasističnimi objavami, ustvarjenimi z umetno inteligenco

Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih okrepil objave izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. S temi provokativnimi objavami želi predvsem združiti svojo konservativno bazo, navaja AFP.

Lani je med drugimi objavil z umetno inteligenco ponarejen videoposnetek, v katerem Baracka Obamo aretirajo v Ovalni pisarni Bele hiše, nato pa je za rešetkami v oranžnem kombinezonu. Objavil je tudi z umetno inteligenco ponarejen videoposnetek temnopoltega vodje demokratske manjšine v predstavniškem domu kongresa Hakeema Jeffriesa z brki in mehiškim sombrerom. Jeffries ga je obsodil kot rasističnega.