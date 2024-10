Dopoldne so v središču Ljubljane ujeli teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, ki je prestolnico obiskal v sklopu današnjega predavanja dr. Gordana Neufelda, za katerim stoji njegova fundacija. Z njim je tudi njegova žena Jelena, ki je v nedavnem intervjuju za Siol.net spregovorila o gostovanju vodilnega strokovnjaka na področju otroške psihologije.

Pred večernim predavanjem, ki ga v Cankarjevem domu organizira Jelena Đoković, je srbski teniški as obiskal vegansko restavracijo Barbarella Juicebar v središču mesta. Fotografijo so delili na družbenem omrežju Instagram in dodali zapis: "Najboljši jedo pri najboljših."

Novak Đoković v središču Ljubljane. Foto: Instagram/@barbarellajuicebar

