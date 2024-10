Jannik Sinner je zmagovalec turnirja serije masters v Šanghaju, potem ko je v finalu po dveh nizih premagal Novaka Đokovića (7:6 (4), 6:3). To je bila za Italijana tretja zaporedna zmaga nad Srbom in letošnja sedma turnirska zmaga.

Jannik Sinner je igral skoraj brez napak. Foto: Reuters

"Nima nobenih slabosti"

Jannik Sinner in Novak Đoković sta do zdaj igrala osem medsebojnih dvobojev. Po tem dvoboju je izid izenačen na 4:4, Sinner pa je v svojo vitrino postavil še sedmo letošnjo turnirsko lovoriko.

Sinner je po zmagi povedal, da je bil zelo težek dvoboj in da je igrati proti Đokoviću eden najtežjih izzivov. "Zelo zadovoljen sem, kako sem se soočil s situacijo. Prvi niz je odlično serviral, nisem našel načina, da bi mu vzel servis. Odigral sem res dobro podaljšano igro, kar mi je dalo samozavest, da sem lahko dobro začel drugi niz," je povedal 23-letni teniški igralec, ki je v zadnjih petih medsebojnih dvobojih Đokovića premagal štirikrat. In kakšna je skrivnost?

"Težko vam povem skrivnost, ker nima nobenih slabosti. Moraš poskusiti izkoristiti majhne priložnosti, ki ti jih daje, a teh med dvobojem ni veliko. Je legenda našega športa, proti njemu je zelo težko igrati. Zato sem zelo vesel.” Novak Đoković v prvem nizu ni bil najbolj zadovoljen z odločitvijo glavnega sodnika. Foto: Guliverimage

Prvi niz je dobil Sinner, Đoković na trenutke nezadovoljen s sodnikom

V prvem nizu smo videli izjemno izenačen dvoboj, saj sta oba igralca dobivala igre na svoj servis. Nekaj napetosti je bilo čutiti v peti igri prvega niza, ko se je Novak Đoković pritožil glavnemu sodniku, potem ko je ta spregledal očiten avt. Nole je moral zahtevati poizvedbo s sokoljim očesom, da je dobil točko. Pozneje je dobil igro in povedel s 3:2. Na koncu je prvi niz odločala podaljšana igra. V njej je več zbranosti pokazal Sinner, ki jo je dobil s 7:4, in po 58 minutah dobil prvi niz.

V drugem nizu je bila odločilna četrta igra

V drugi igri drugega niza je Đoković vodil že s 40:0, a je Sinnerju uspelo izenačiti na 40:40. Zdelo se je, da bi lahko sledil prvi brejk, a se je Đokoviću uspelo zbrati, in dobil je prvo igro na svoj servis (1:1). V četrti igri se je Beograjčan spet znašel v težavah, ko je Italijan povedel s 15:40. Z izjemnim forhendom po paraleli je Sinner izkoristil drugo žogico in povedel s 3:1. V naslednji igri je Sinner potrdil brejk in povedel s 4:1. Trenutno najboljši igralec na turneji tega vodstva ni zapravil in drugi niz dobil s 6:3. Dvoboj je trajal eno uro in 39 minut.

Na dvoboju sta tudi Carlos Alcaraz in Roger Federer.

🇨🇭 Roger Federer est également présent à Shanghai pour le Jannik Sinner - Novak Djokovic pic.twitter.com/I6Rwfcmazc — TennisTemple (@tennistemple) October 13, 2024

Sinner & Djokovic finalini izleyenler arasında Carlos Alcaraz da var pic.twitter.com/ibPWIB9d3d — Dodikan #Tennis (@Dogukandilber) October 13, 2024

Foto: Reuters

Novak Đoković zadnja leta poudarja, kako pomembno mu je, da piše teniško zgodovino. Spisal je že kar nekaj rekordov. Nazadnje si je izpolnil veliko željo, ko je osvojil zlato olimpijsko medaljo v Parizu. V nedeljo je imel eden najboljših teniških igralcev vseh časov priložnost, da doseže še en izjemen mejnik. V primeru zmage bi osvojil svojo stoto turnirsko zmago, a bo moral nanjo po tem porazu še nekoliko počakati.

Finale Jannik Sinner (Ita, 1) – Novak Đoković (Srb, 4) 7:6 (4), 6:3

