V 84. letu starosti je umrl baletni plesalec in koreograf Ivo Kosi, ki je glavnino svoje kariere ustvarjal kot član ljubljanskega baletnega ansambla. Kot koreograf je podpisal več krajših baletov v Ljubljani, Mariboru in na televiziji, pa tudi nekaj opernih predstav, poroča MMC RTV Slovenija.

Kosi se je rodil 5. septembra leta 1940 v Ljubljani. Srednjo baletno šolo je obiskoval v Ljubljani in še med šolanjem začel leta 1963 nastopati v ljubljanskem baletnem ansamblu. Šolanje je končal leta 1968. V ljubljanski balet je bil angažiran leta 1965 in v njem ostal do upokojitve leta 1995.

Od leta 1975 je v ljubljanskem baletu tudi koreografiral. V svoji karieri je pripravil več krajših baletov za ljubljanski in mariborski balet, pa tudi za Televizijo Slovenija. Njegov opus vključuje tudi koreografije za operne predstave.

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana

Vse od prve vloge leta 1967, ko je v šolski predstavi plesal Mišjega kralja, je pogosto nastopal v solističnih vlogah. Med drugim je nastopal v Hrestaču, Čudežnem mandarinu, Posvečenju pomladi, Razuzdančevi usodi, Žici, Povratniku, Hamletu, Plesu kadetov, Romeu in Juliji ter Boleru. Večkrat je nastopal tudi v baletnih koreografijah na Televiziji Slovenija.

Uveljavil se je tudi kot koreograf

V drugi polovici 70. let se je uveljavil tudi kot koreograf. V Operi in baletu Ljubljana so po njegovih koreografijah postavili na oder Zapeljivca, Balleti, Prerojenje, Koncert za violino in orkester v g-molu, Povodnega moža in Musiques funebres, v Mariboru pa Zorenje. Za Televizijo Slovenija je med drugim pripravil koreografije za Krst pri Savici Janija Goloba in Štiri temperamente Iva Petriča.

Koreograf in baletni plesalec Ivo Kosi v družbi žene Mimi Foto: Mediaspeed

Kot koreograf je sodeloval tudi pri nekaterih opernih predstavah in produkcijah Srednje baletne šole v Ljubljani, še poroča MMC RTV Slovenija.