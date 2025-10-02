Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
2. 10. 2025,
9.47

Osveženo pred

49 minut

Jani Pavec Sara Pavec Atomik Harmonik

Četrtek, 2. 10. 2025, 9.47

49 minut

Nova članica Atomik Harmonik je Sara Pavec

Avtor:
N. V.

Izvirnim članom Atomik Harmonik Janiju Pavcu, Špeli Pavlin in Frai Toniju se je pridružila Pavčeva hči Sara.
Foto: Produkcija Pavec

Izvirnim članom Atomik Harmonik Janiju Pavcu, Špeli Pavlin in Frai Toniju se je pridružila Pavčeva hči Sara.

Foto: Produkcija Pavec

Zasedba Atomik Harmonik se vrača na glasbene odre, ob tem pa je doživela kadrovsko spremembo – Špelo Grošelj je nadomestila Sara Pavec.

Zasedba Atomik Harmonik se po zdravstvenih težavah ustanovitelja Janija Pavca vendarle vrača. Izvirni člani so vrnitev načrtovali že pred dobrima dvema letoma, nato pa je Pavca zadela kap in načrte so morali začasno zaustaviti.

Zdaj pa se Atomiki vendarle vračajo, a po poročanju spletnega portala Njena.si v zasedbi ne bo izvirne članice Špele Grošelj, kot je bilo sprva načrtovano. Nadomestila jo je Sara Pavec, hči Janija Pavca, ki pri le 15 letih že žanje uspehe tudi čez lužo.

Zakaj je Sara, ki bo decembra dopolnila 16 let, zamenjala Špelo Grošelj? "V zadnjem letu, ko Špela preživlja izgorelost, je Sara večkrat vskočila na oder," je za Njena.si pojasnil Pavec, "ker bi radi ustvarjali naprej, smo se trenutno odločili, da delamo naprej s Saro."

Povedal je, da je Sara zdaj polnopravna članica Atomik Harmonik, ob tem pa še vedno razvija tudi samostojno kariero v ZDA.

Jani Pavec, pevec, vodja skupine Atomik Harmonik
Jani Pavec Sara Pavec Atomik Harmonik
