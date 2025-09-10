Nenavaden incident: igralca je v lokalu mahnil neznanec

V Torontu, kjer je predstavljal svoj novi film, se je igralec James McAvoy znašel sredi nenavadnega zapleta – v nekem lokalu ga je nič hudega slutečega udaril eden od gostov.

Znani škotski igralec James McAvoy se je v ponedeljek zvečer v nekem lokalu v Torontu družil s producenti svojega novega filma, ko ga je neki neznanec nenadoma udaril.

Po poročanju ameriških medijev je bil nasilni gost pod vplivom alkohola in so ga varnostniki nato pospremili iz lokala.

McAvoya je udarec ujel popolnoma nepripravljenega, a se je po poročanju revije People hitro zbral in skušal umiriti celotno situacijo. Vse skupaj je pospremil z obilico dobre volje in se je po incidentu še naprej zabaval v lokalu.

Škotska raperja sta se pretvarjala, da sta Američana

46-letni McAvoy je v Torontu na tamkajšnjem filmskem festivalu v soboto predstavil film California Schemin', ki ga je režiral in ima v njem eno od glavnih vlog. Posnet je po resnični zgodbi škotskega hip hop dua Silibil N’Brains, ki sta se pretvarjala, da sta Američana, da bi ju v glasbeni industriji jemali bolj resno.

Oglejte si še: