Nekdanja žena Zmaga Jelinčiča spet v objemu podjetnika

Monika Zupanc je februarske počitnice preživela v družbi partnerja in podjetnika Roka Mikliča, s katerim sta po lanskem razhodu očitno spet obudila partnerski odnos.

Foto: Instagram/posnetek zaslona/zmajcek2303

Zupančeva in Miklič, zadnji je na svojih profilih delil tudi videoposnetek, sta skupaj dopustovala na jemenskem otoku Sokotra, ki leži v Indijskem oceanu med kanalom Guardafui in Arabskim morjem ter v bližini glavnih ladijskih poti. Sokotra je sicer največji od štirih otokov v arhipelagu Sokotra.

Jelinčič in Zupančeva imata dve hčeri

Konec lanskega leta se je po dobrih štirih letih po poročanju Slovenskih novic zveza Zupančeve in Mikliča ohladila, Monika Zupanc pa naj bi se preselila nazaj k svojim staršem. A več kot očitno sta se znova našla in skupaj uživala na toplem jemenskem soncu in v raziskovanju naravnih lepot.

"Me ne zanima, odkar se je odločila, da gre svojo pot. Vsak je svoje sreče kovač. Nisem privoščljiv ob njenem morebitnem razhodu, sem ga pa pričakoval. Vsak bi si verjetno mislil, da bo rezultat tak," je lani ob koncu leta ob razhodu Mikliča in Zupančeve za Žurnal povedal Jelinčič.

Zmago Jelinčič in Monika Zupanc sta se poročila leta 2003, skupaj pa imata hčerki Aleksandro Tiso Jelinčič in Aleksijo Iris Jelinčič. Ločila sta se leta 2019.

