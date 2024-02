Genij skupine Beach Boys ima demenco

Soustanovitelj, glavni pevec in avtor vrste uspešnic skupine Beach Boys ima demenco in ne more več sprejemati samostojnih odločitev.

Brian Wilson, soustanovitelj skupine Beach Boys, ki so ga zaradi inovativnega glasbenega ustvarjanja, izjemnega talenta in mojstrstva snemalnih tehnik oklicali za genija, ima demenco, poročajo ameriški mediji.

Januarja lani je umrla njegova žena Melinda, zdaj pa bo njegova družina imenovala Brianove skrbnike, saj sam zase ne more skrbeti. Kot so sporočili njegovi najbližji, so odločitev sprejeli po dolgem in tehtnem premisleku ter razpravah z zdravniki in drugimi strokovnjaki.

Brian Wilson leta 2016 na koncertu v Oslu Foto: Guliverimage

Ameriški medij The Blast se je dokopal do zahteve za določitev skrbnikov, v kateri piše, da Wilson ni sposoben razumno pristati na prejemanje zdravil, potrebnih pri težkih nevrokognitivnih motnjah, kot je demenca. V istih dokumentih je glasbenik opisan kot oseba, ki ne more sama poskrbeti za lastno fizično zdravje, hrano, oblačila in bivališče.

Danes 81-letni Brian Wilson se je vse življenje spopadal s psihičnimi težavami. V preteklosti je povedal, da je po tem, ko je pri 20. letih prvič poskusil LSD, v svoji glavi zaslišal glasove, ki niso več nikoli utihnili. Po paničnem napadu leta 1964 je prenehal nastopati z Beach Boys, kljub bolezni je napisal in produciral večino skladb na njihovem albumu Pet Sounds iz leta 1966 ter nadaljeval pisanje skladb za zasedbo. V 90. letih se je vrnil na glasbene odre, zadnjič je koncertiral leta 2022.