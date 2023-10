Zobni implantati: ste pravi kandidat za njihovo vstavitev?

Zobni vsadki so v zadnjih desetletjih uspešno nadomestili vse zastarele metode odpravljanja brezzobosti. Včasih smo imeli mostičke in mobilne proteze, danes pa je implantologija tako napredovala, da ti niso več potrebni, saj se na mesto izpadlega zoba vstavi zobni vsadek.

Danes so vsadki izdelani do popolnosti ter omogočajo estetiko in funkcionalnost, kot jo imajo naravni zobje. Pacientom, ki so izgubili vse zobe, ni več treba nositi nefunkcionalne in neudobne proteze. "Zobni vsadki so nekaj najboljšega, kar se je v zobozdravstvu zgodilo v zadnjih desetletjih," meni dr. Zdenko Trampuš, DDS, implantolog na kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu, ki je odgovoril na naša vprašanja o zobnih vsadkih.

Kaj je vsadek?

Vsadek je titanov vijak, ki se vstavi v kost in nadomesti korenino zoba. Je popolnoma biokompatibilen – gre za material, ki ga naše telo ne bo zavrnilo.

Kdo je primeren za vsadke?

Prav vsak je lahko kandidat za vsadke, seveda če obstaja indikacija za njihovo namestitev. Na mestu, kjer zob manjka, se kost začne zelo hitro tanjšati in umikati, najboljša rešitev pa je vstavitev zobnega vsadka.

Zakaj vsadek in ne zobna prevleka ali mostiček?

Zobni vsadek je trajna rešitev, ki hkrati ohrani vaše preostale zobe. Pri namestitvi vsadka se okoliških zob ne brusi in ne poškoduje kot pri nameščanju mostička.

Ali obstaja zgornja starostna meja za vstavljanje zobnega vsadka?

Zgornje starostne omejitve za njihovo namestitev ni, nihče ni prestar za tak poseg. Pomembno je le, da ste zdravi.

Ali lahko danes vsi dobijo vsadek?

Včasih je bila glavna ovira pri vstavljanju zobnih vsadkov pomanjkanje kostnine, danes pa je tudi to uspešno rešeno. Tako imamo zdaj na voljo metodi All-on-4 in Zygoma All-on-4 ter pterigoidne in subperiostalne vsadke za brezzobe čeljusti. Ti vsadki omogočajo, da se od mobilne proteze poslovimo in pacientu namestimo fiksno protezo.

Kaj je metoda All-on-4?

Metoda All-on-4 je sistem za hitro odpravljanje brezzobosti s štirimi vsadki. All-on-4 je sistem, s katerim se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vstavijo štirje vsadki, ki podpirajo fiksno protezo.

Kaj so zobni vsadki Zygoma?

To so zobni vsadki, ki se ne vstavljajo v čeljust, temveč v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo nameščanje. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov. Vsadki Zygoma uspešno premostijo izgubo kostnine v zgornji čeljusti ter potrebo po presaditvi kosti in dvigu sinusnega dna, ki sta dolgotrajna postopka nadgradnje kosti zgornje čeljusti.

Kaj so pterigoidni vsadki?

Pterigoidni vsadki so alternativna možnost izkoriščanja preostale čeljustne kosti kot sidrišča za vsadke namesto postopkov povečanja kosti.

Kaj pa subperiostalni vsadki?

Gre za vsadke, ki se ne vstavljajo neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kostnino namesti okvir iz titana, ki se pritrdi s titanovimi vijaki.

Kako pogosto je treba hoditi na preglede po vstavitvi zobnega vsadka?

Da bi bila implantološka terapija uspešna, je potrebno maksimalno sodelovanje med zdravnikom in pacientom, kar pomeni redne kontrole. Poleg rednih pregledov mora vsak pacient posvetiti pozornost tudi povečani ustni higieni.

Predani zdravljenju brezzobosti Klinika Ortoimplant Dental Spa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, vodilnega hrvaškega implantologa, se posveča reševanju problematike brezzobosti – predvsem pri pacientih z (manjšim ali večjim) pomanjkanjem čeljustne kosti.

Klinika je razvila protokol Dental Spa, edinstveno vrsto zobozdravstvenega protokola, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z rentgensko napravo CBC, najnaprednejše zobozdravstvene in SPA tretmaje ter možnost, da zobozdravstveni poseg "prespite". Klinika Ortoimplant Dental Spa je namreč registrirana za anesteziologijo, glede na indikacije je pacientom na voljo analgosedacija, stanje zmanjšane zavesti, ki ga v celoti nadzoruje anesteziolog.