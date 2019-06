Znižal sem krvni tlak na normalno vrednost

Oglasno sporočilo

Moje ime je Jakob, imam 67 let in sem upokojen strojni inženir. Ko sem se upokojil, je bilo vse, kar sem si želel, le uživati ​​v prostem času in miru, z vnuki, v igranju šaha in prostovoljnim delom v cerkvi ...

Toda pred več kot letom dni me je prebudila intenzivna bolečina v predelu oči, kot da mi bi nekdo zdrobil očesno votilno. Padel sem v nezavest. Moja žena, ki je medicinska sestra na oddelku za nujno pomoč, me je hitro poslala v bolnišnico, kjer so zdravniki potrdili njen sum. Moj krvni pritisk je bil visok, 200/100 mmHg. Pritisk na žilni sistem je bil takšen, da se mi je zdelo, da sem na robu možganske kapi.

Zdravnik mi je takoj predpisal zdravila za krvni pritisk. Prisegel, da bom našel način, kako nadzorovati pritisk. Želel sem najti tudi naravno rešitev za pritisk, ki je znanstveno dokazana.

Spraševal sem se, ali sploh obstaja kaj takega ...

Takrat sem naletel na spletno stran, ki je ponujala knjigo Omega936 Project. Avtor je neodvisni medicinski strokovnjak Tony Cromwell, ki je svoje življenje posvetil zdravljenju ljudi z naravnimi, a znanstveno dokazanimi metodami.

Trdil je, da je metoda v njegovi knjigi znanstveno podprta in da jo je na tisoče bralcev že uporabilo, da so zmanjšali krvni pritisk. Bil sem skeptičen. Menil sem, da gre za običajne splošne nasvete, ki jih lahko najdete na internetu, kot so "zmanjšanje vnosa soli", "jesti več zelenega" ... Ker nisem mogel ničesar izgubiti, sem se odločil, da poskusim.

Ko sem knjigo dobil, sem bil šokiran. V knjigi je navedeno, da je najboljša hrana za ljudi z visokim pritiskom kombinacija določenih vrst maščob s skrbno izbranimi živili v določenih makrobiotičnih razmerjih.

Če sem iskren, sem uvodni del le preletel in šel naravnost do priporočil po korakih . Metoda je bila zelo preprosta in ni vključevala drastičnih življenjskih sprememb. Bila je tudi drugačna od vsega, kar sem prej prebral, zato sem se odločil, da ji dam priložnost. Na moje veliko presenečenje se je pritisk znižal, in to samo po enem tedenu programa. Najprej sem pritisk zmeril doma in naslednji dan še pri svojem zdravniku, ki je bil presenečen nad rezultati. Nadaljeval sem program. Življenje sem spet dobil v svoje roke.

Odločil sem se, da je čas, da se osebno angažiram in delim svojo zgodbo ter pomagam izdajatelju knjige Omega936 Project razširiti glas te neverjetne metode.

Ne obstaja cena za dobro zdravje in normalen pritisk

Za trenutek zapri oči in si predstavljaj, kako čudovito bi bilo, če bi imel normalen pritisk ... Predstavljaj si olajšanje, ko spoznaš, da nisi več samo bomba, ki čaka, da bo eksplodirala zaradi srčnega napada ali možganske kapi. Predstavljaj si, da živiš dovolj dolgo, da bi lahko opazoval, kako vnuki odraščajo, odhajajo študirat in si ustvarijo družino.

Predstavljajte si občutek, kako si vsakič brez strahu izmeriš pritisk, vedoč, da bodo številke takšne kot takrat, ko si imel 20 let. Predstavljaj si izraz na obrazu svojega zdravnika, ko ti bo naslednjič izmeril pritisk in kako dobro bo slišati besede: "Zdaj je čas, da spremenimo terapijo."

Če se želiš pridružiti tisočim ljudem, ki so svoje življenje spremenili na bolje zahvaljujoč tej knjigi, je pomembno, da ukrepaš takoj. Ne igraj se z življenjem, takoj naredi ta korak. Srečno!

Naročnik oglasnega sporočila je Net Sales.