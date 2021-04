Zakaj vrhunske vzmetnice ne pridejo zvite v rolo?

Oglasno sporočilo

V industriji ležišč in vzmetnic se dogaja prava mala revolucija. Dandanes si potrošniki želijo več kakovosti na površini, na kateri preživijo kar tretjino svojega življenja. Želijo si dolgoživosti in trajnosti ter nečesa, zaradi česar se bodo spočili in naspali ter se ob jutrih prebujali spočiti in brez bolečin v vratu in hrbtenici.

V zadnjem času je na trgu veliko novih vzmetnic iz različnih materialov in velika večina izmed njih je zvita v rolo. Razlog za to je zmanjšanje stroškov dostave, logistike in proizvodnje z namenom povečanja dobička. Zato vam prijazno svetujemo, da ste previdni pri nakupu zvitih ležišč, saj jih lahko daljše obdobje zvitosti in shranjevanje poškodujeta, saj vplivata na peno v notranjosti. Pri nakupu upoštevajte naslednje:

Vzmetnica, ki jo je mogoče stisniti in zviti še preden je le-ta v uporabi, se bo skoraj zagotovo stisnila in zvila tudi med samo uporabo.

Zvite vzmetnice so običajno vzmetnice iz različnih pen, ki so bile vakuumsko pakirane in valjane, da se prihrani prostor za shranjevanje in dostavo. Tržijo se kot nova generacija ležišč, v resnici pa so vse te vzmetnice različice osnovnega ležišča s spominsko peno. Gre za plasti pene, ki jih zlepijo, nato zdrobijo in zvijejo, da se prilegajo v ovoj.

V podjetju Minu.si smo se zato odločili, da našim kupcem omogočimo in podarimo kvalitetnejša ležišča. Naših vzmetnic ne izpostavljamo poškodbam, ki nastanejo zaradi valjanja in drobljenja, ampak jih skrbno hranimo v njihovem originalnem položaju vse do dneva, ko jih dostavimo strankam. Z naročilom vzmetnice na Minu.si prejmete tudi strokovno svetovanje glede izbire vzmetnice glede njene trdote, notranjosti in polnil. Minu strokovnjaki bodo glede na vaš položaj med spanjem, vaše spalne navade in vaše preference izbrali popolno vzmetnico za vas, s pomočjo le-te pa se boste lahko poslovili od neprespanih noči in bolečin v hrbtenici ali vratu.

Prednosti nezvitih Minu vzmetnic: takojšnja uporaba brez čakanja 8-12 ur na to, da se vzmetnica povrne v svojo prvotno obliko,

daljša življenjska doba,

različne zlitine pene z zračniki za izboljšano cirkulacijo zraka,

trpežne antialergijske tkanine,

brez neprijetnega tovarniškega vonja, ki nastane kot posledica zvijanja,

različne trdote in sestava notranjosti vzmetnic.

Da razložimo, zakaj

Vzmetnica v procesu valjanja vstopi v velik valj, ki iztisne zrak iz pene ter na tak način drastično zmanjša njeno velikost in jo obremeni toliko, da se vzmetnica čim bolj stisne. Po stiskanju se jo zavije v plastičen ovoj, običajno se to naredi toplotno, da se lahko še bolj stisne in pripravi na prodajo. To pomeni, da je običajno veliko vzmetnico mogoče zmanjšati za kar štirikrat z namenom, da se zmanjša prostor v transportnem tovornjaku in kupcu olajša dostavo. Najpomembnejša podrobnost pa je ta, da so vzmetnice v takšnem položaju pod velikim stresom, saj se želijo vrniti v svojo prvotno obliko. Ker pa so zvite ter seveda s tem omejene, to ni možno. Posledično se to pokaže v raztrganinah v peni, vzmeti se lahko deformirajo in tkanina se lahko raztegne in postane valovita, ko jo odvijete. Če si samo zamislite, da je vzmetnica zvita v embalaži, potlačena in se obupano poskuša vrniti v svojo prvotno obliko, potem veste, da se v peni sčasoma lahko pojavijo razpoke in napake, ki so posledica pritiskov na material, ki za to ni bil namenjen. Hkrati pa morate pri zvitih vzmetnicah čakati ure in ure, da se povrnejo v svojo prvotno obliko.

Seveda razumemo, kako prikladno je dobiti vzmetnico, ki je zvita v rolo, ki jo lahko prevzamete sami in odvijete ter morda tudi sami odpeljete domov. Čeprav morate počakati približno 8-12 ur, da se povrne v prvotno obliko ... To pa zna biti kar težavno, kajne?

Zaupamo vam, da je še enostavneje s pomočjo strokovnjaka Minu izbrati primerno vzmetnico, počakati na njeno brezplačno dostavo na vaš dom, vključeno pa je tudi brezplačno testiranje, ki traja kar 101 noč. Vzmetnico vam pripeljemo v originalni obliki, torej nezvito, in jo namestimo v vašo posteljo. Tako se boste izognili tudi vsem poškodbam, ki lahko nastanejo in zmanjšajo življenjsko dobo vaše vzmetnice.

Vse naše vzmetnice so dobavljene v polni velikosti in jih nikoli ne zvijamo v role ter upogibamo. Zato vam ni treba skrbeti, da bi vaša vzmetnica izgubila udobnost in kvaliteto. Na takšen način in s takšno dostavo vam bo vzmetnica služila še dolga leta.

Za prvi nakup uporabite kodo VZMETNICASIOL, s katero prejmete 10 % popusta za nakup vzmetnice. Popust traja vse do 30. 4. 2021.

Naročnik oglasne vsebine je Minu.si.