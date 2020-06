Zakaj je ob pojavu krčnih žil treba ukrepati?

Oglasno sporočilo

Kaj so krčne žile, kako se pojavijo, kakšni so vzroki, kakšni so lahko zapleti, kako se zdravljenja loteva uradna medicina in kako si lahko pomagamo sami ter zakaj je zmotno prepričanje, da v večini primerov prizadenejo ženske, bomo izvedeli v današnjem članku.

Marsikdo si krčne žile predstavlja le kot estetsko težavo, nekaj, kar je mogoče zakriti z dolgimi rokavi in hlačnicami. Vendar krčne žile v veliko primerih niso le to, saj lahko vodijo do večjih in hujših težav. Kakšne so te težave, kako nastanejo in kako se jim izogniti, bomo izvedeli v nadaljevanju.

KAJ SO KRČNE ŽILE?

Krčne žile ali varice so bolezensko razširjene vene, zlasti na spodnjem delu nog. Največkrat so posledica kroničnega venskega (žilnega) popuščanja; velja namreč, da se s povečanjem tlaka v žilah njihove stene razmaknejo, zaklopke se ne zapirajo več dobro, to pa ovira pretakanje krvi proti srcu, kar povzroči, da se morajo mišice, ki skrbijo za pretok krvi, zdaj veliko bolj potruditi. Vse našteto povzroča zaplete, med katere spada tudi nastanek krčnih žil.

Krčne žile se lahko pojavijo v več oblikah, ki se pogosto med seboj tudi prepletajo. A ne glede na dejstvo, da je bilo o tej temi že veliko govora, jih ima mnogo ljudi še vedno le za lepotno napako.

To pa je hudo narobe.

Res je, krčne žile so prvotno res le lepotna in estetska težava, so pa lahko tudi resna zdravstvena težava.

TRI NAJBOLJ POGOSTE TEŽAVE

Obstajajo tri najbolj pogoste težave (bolezni), ki nastanejo kot posledica krčnih žil.

Prva težava so kožne spremembe, ki se lahko kažejo le kot obarvanost kože; najprej se pojavijo kot majhne, za kovanec velike rdečkasto-rjave pege, ki čez čas same od sebe izginejo, a ne vedno. Ko se namreč začnejo pojavljati večkrat, postanejo stalne in ne izginejo več. Če ne ukrepamo, se lahko čez čas vsa notranja stran goleni od gležnja do kolena obarva rdečkasto-modro. Prisotne so tudi bolečine in nočni krči.

Druga težava je otekanje goleni, ki se pojavlja po dlje časa trajajočem pojavu krčnih žil in že pomeni bolezen. Nastopi predvsem pri ljudeh, ki veliko časa preživijo v stoječem položaju. Pojavljajo se tudi izrazite bolečine v nogah in otekanje; oteklina med nočnim počitkom delno uplahne.

Kožni dermatitis kot posledica krčnih žil

Tretja težava je kožni dermatitis (hipostatski dermatitis), ki je na koži viden kot ekcem. Nastane kot posledica vnetja, kaže pa se kot rdečina in pekoč občutek ter zbadanje na prizadetem delu. Iz prizadetega mesta se lahko cedi tudi rdečkasta tekočina.

KRČNE ŽILE NISO LE ESTETSKA/LEPOTNA TEŽAVA

Ne želimo vas strašiti, ampak ko govorimo o krčnih žilah, ni dovolj govoriti le o tem, da nas lahko doletijo, vedeti je treba tudi, kaj lahko nastane kot posledica krčnih žil.

To je še posebej pomembno zato, ker so krčne žile zelo razširjene in v življenju doletijo kar 50 odstotkov vseh ljudi. Prav tako je zmotno prepričanje, da se pojavijo le pri ženskah. Res je, da so pri ženskah bolj pogoste, a tudi ne tako zelo, kot mislimo. Klinike v ZDA so namreč ugotovile, da se pojavijo pri 55 odstotkih ženske populacije in tudi pri 45 odstotkih moške populacije. Prav tako so ugotovili, da so pri ženskah bolj vidne kot pri moških, kar pa še ne pomeni, da pri drugih niso prisotne.

Mišljenje, da se krčne žile pojavljajo v večini pri ženskah, je zmotno. Študije so potrdile, da se pojavljajo pri ženskah v 55 odstotkih, pri moških pa v 45 odstotkih. To, da se v večini primerov pojavljajo pri ženskah, izhaja iz dejstva, da ženske, ko se pojavijo težave, prej obiščejo zdravnika, moški pa jih večinoma zanemarijo kot lepotno napako in ne ukrepajo, dokler se ne pojavijo hujše težave. Tako naredijo hudo napako, saj bi se lahko s pravočasnim ukrepanjem hujšim težavam tudi izognili.



Vsekakor priporočamo, da se ob zgoraj navedenih težavah obrnete na osebnega zdravnika, pomagate pa si lahko tudi sami. Obstajajo namreč izdelki, ki vsebujejo sestavine, izjemno učinkovite kot preventiva in tudi kurativa pri pojavu krčnih žil. Da zares učinkujejo, potrjuje dejstvo, da naravne sestavine, ki jih vsebujejo ti izdelki, kot na primer divji kostanj, vsebujejo tudi od zdravnika predpisana zdravila proti krčnim žilam.

Veneks Forte Plus, ki vsebuje kar 13 skrbno izbranih naravnih sestavin, ki so v skupni sinergiji izjemno učinkovite proti krčnim žilam. Več o sestavinah in kako te delujejo na krčne žile, si lahko preberete na: Radi bi opozorili na izdelek, ki vsebuje kar, ki so v skupni sinergiji izjemno učinkovite proti krčnim žilam. Več o sestavinah in kako te delujejo na krčne žile, si lahko preberete na: veneks-forte.com

To sicer ne pomeni, da vam zdravnika ni treba obiskati, še posebej, ko se pojavijo hujše težave. Lahko pa si ob prvem pojavu krčnih žil zagotovo pomagate tudi sami.

Pravočasno ukrepanje je pomembno.

KAKO SE ZADEV LOTEVA URADNA MEDICINA?

Uradna medicina predpiše venoaktivna zdravila, ki so ena izmed temeljnih oblik zdravljenja kronične venske bolezni. Ta zdravila zmanjšujejo vnetja venskih sten in prepustnost kapilar ter povečujejo tonus ven. Zdravljenje se začne že ob prvih znakih, med katere spadajo občutek težkih nog, krči v nogah in njihovo zatekanje.



Ena izmed glavnih sestavin v zdravilih proti krčnim žilam je saponin ESCIN, ki ga najdemo v divjem kostanju. ESCIN krepi žilne stene in zmanjšuje krhkost in prepustnost kapilar, ne pomaga pa le proti krčnim žilam, ampak tudi pri utrujenih nogah. V večji meri se uporablja topikalno, na koži, saj je sicer divji kostanj neužiten.

Če težav v tej fazi ne rešimo, se lahko še stopnjujejo. To se, žal, zgodi kar velikokrat. Vzroka ne gre iskati v napačnem zdravljenju, ampak v dejstvu, da težav ne jemljemo dovolj resno, ne obiščemo zdravnika ali ne ukrepamo dovolj hitro.

Če ne ukrepamo pravočasno, se težave stopnjujejo.

Ko se pojavijo hujše težave, se zdravniki odločajo za ukrepe, kot so kemična ablacija, pri kateri se v žile vbrizga sklerozacijsko sredstvo. To pa poškoduje žilne stene, kar lahko privede do vnetne reakcije. Če niti to ne pomaga, je edina rešitev kirurški poseg.

Oba navedena posega sta boleča in lahko privedeta do dodatnih zapletov.

Nedvomno smo zdaj vsi enotnega mnenja, da je pravočasno ukrepanje še kako potrebno. Ne govori se kar tako, da je bolje preprečiti kot zdraviti.

KAKO SI LAHKO POMAGAMO SAMI?

Obstajajo tako zdravila za oralno uporabo kot lažje dostopna (in tudi v večini primerov učinkovitejša) mazila, ki jih nanašamo na kožo. Redno gibanje in zmerna športna aktivnost prav tako delata čudeže, pomagata tudi masaža nog in sprostitev.

Vsekakor je dobro poskrbeti za krčne žile, ko se enkrat pojavijo in se začne zdravljenje, saj je to namreč dolgotrajno in lahko traja tudi več let.

Večina izdelkov proti krčnim žilam (tudi zdravila) je naravnega izvora.

Obstajajo namreč rastline, ki so proti krčnim žilam zelo učinkovite. Ena izmed njih je ravno že večkrat omenjeni divji kostanj, saponin ESCIN pa je prisoten v večini zdravil proti krčnim žilam.

Naj omenimo tudi bodečo lobodiko, natančneje njeno korenino, ki deluje na ves žilni sistem. V zdravstvu se po vsej Evropi z bodečo lobodiko rutinsko zdravi motnje žilnega sistema po operacijah.

Dokazano je tudi, da pri ženskah, ki imajo slab pretok krvi, lajša edeme, ki nastanejo kot posledica tega.

Zelo pomembna naravna rešitev so tudi grozdne peške; njihove aktivne sestavine delujejo kot antioksidanti, kar je med drugim dokazala raziskava, v kateri se je zdravim prostovoljcem, ki so jemali ekstrakt grozdnih pečk, v krvi bistveno povišala raven antioksidantov. Antioksidanti so namreč snovi, ki uničujejo proste radikale, telesu škodljive snovi, ki poškodujejo celice in genski material.

Prosti radikali so škodljive snovi, naravno prisotne v telesu. Težave nastanejo šele takrat, ko jih je preveč. Takšno stanje ne privede le do pojava krčnih žil, temveč tudi do drugih bolezni, kot so bolezni srca. Pri topičnih mazilih z ekstrakti grozdnih pešk je treba biti še posebej previden, da se mazilo dobro vpije v kožo, saj tako na proste radikale deluje tudi globinsko, ne le na povrhnjici kože.

Obstajajo tudi druge rastline, ki prav tako učinkovito delujejo proti krčnim žilam. Vseh ne bomo naštevali, omenili bi le še borovnice, ker so vsem prosto dostopne. Njihove učinkovine skrbijo za elastičnost žil in delujejo protivnetno.

Pa vendar – z izjemo borovnic – rastlinska rešitev ni optimalna. Delujejo namreč njeni ekstrakti, v veliko primerih pa rastlina sama ni užitna (divji kostanj). Vse tudi niso vedno na voljo in dostopne (borovnice rastejo od maja do junija). Obstajajo pa številni izdelki, ki vsebujejo iste sestavine in ki so izredno učinkoviti, ne samo pri preprečevanju, temveč tudi pri obvladovanju že nastalih krčnih žil.

KATERI IZDELEK PRIPOROČAMO?

Priporočamo mazilo VENEKS FORTE PLUS, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine: skupno kar 13 skrbno izbranih naravnih sestavin, ki v sinergiji delajo čudeže. Na sploh vsebuje gel Veneks Forte kombinacijo učinkovin (naravnih sestavin), kot je na trgu še ni. Deluje na vseh mogočih ravneh preprečevanja krčnih žil (estetska podoba, spremljajoče bolečine, krči, srbenje).

Izdelek Veneks Forte je plod slovenskega proizvajalca. Vsaka sestavina je skrbno preverjena, kar zadeva izvor, kakovost in učinkovitost. Posebnost izdelka pa je tudi embalaža airless; vsi rastlinski izvlečki, vitamini, antioksidanti in druge sestavine se namreč ob prisotnosti zraka razgrajujejo, zaradi česar začne učinkovitost slabeti. Še posebej to velja za izdelke z naravnimi sestavinami, zato je še kako pomembno, da je izdelek Veneks Forte v embalaži airless, saj lahko le tako zagotovimo prvotno učinkovitost tudi po prvem nanosu.

Več o izdelku, naravnih sestavinah v njem ter možnosti naročila najdete na: https://veneks-forte.com

Naročnik oglasa je Cvet Narave.