Zakaj je Fit Akademija med Slovenkami tako priljubljena?

Fit Akademija velja med Slovenkami za enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas. Vsako sezono se ji pridruži več kot pet tisoč novih udeleženk. Nekatere vstopijo z nezaupanjem, a ko po enem mesecu dela že lahko opazijo prve spremembe, so si vse enotne, to je program, ki prinaša rezultate!

Foto: Instagram/Patricia Pangeršič

Fit Akademija je januarja že 12. po vrsti odprla prijave. Tokrat je idejna vodja in ustanoviteljica Patricia Pangeršič z ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjen program. Kot sama pove, se pri pripravi ozira na potrebe in želje udeleženk. Poleg tega iz svojih lastnih izkušenj ve, kaj zares prinaša rezultate.

Fit Akademija ponuja različne vrste vadbenih treningov, enostavne recepte in nakupovalni seznam s sestavinami, ki jih najdete v večini trgovin, na različne načine pa tudi udeleženke spodbuja, da ostanejo motivirane ter vztrajajo pri doseganju svojih ciljev. Največja spodbuda so zagotovo rezultati, ki jih program prinaša.

Ne gre za strogo dieto in prenaporne treninge

Vsi, ki ste se že kdaj lotili preoblikovanja telesa, zagotovo veste, da je med množico najrazličnejših metod in načinov težko izbrati tisto, kar zares prinaša rezultate in jih hkrati tudi obdrži. Morda ste preizkušali različne diete in redne treninge ter morda ste tudi opazili rezultate. Ste obdržali dosežen cilj, ko ste prenehali z dieto in treningi?

Če je odgovor negativen, morate vedeti, da začasna in velika sprememba ni dovolj, da preoblikujete svoje telo ter ga obdržite. Potrebna je sprememba življenjskega sloga, ki mora biti kombinacija majhnih sprememb prehrane in telesne aktivnosti. Če se lotite strogih programov, ki od vas zahtevajo velike spremembe, je zelo verjetno, da boste po končanem programu kilograme in slabše počutje pridobili nazaj. Z majhnimi spremembami in ne prevelikimi posegi v vaš vsakdan se učite novega načina življenja. Poleg zunanje spremembe tako pridobite tudi boljše počutje in več energije. Majhne spremembe načina prehranjevanja in vnašanje telesne aktivnosti zlahka postanejo vaš način življenja. Prav to dobite v najnovejši Fit Akademiji.

Fit Akademija 12 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje: z najpriljubljenejšimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

s HIIT-vadbo, ki s kombinacijo visoko- in nizkointenzivnih intervalov poskrbi za izgubo "trmaste" maščobe,

z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo Joga flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo Fit step, ki predstavlja kombinacijo kardiointervalov in krepilnih vaj,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva,

z vadbo Quick core workouts, ki s 15-minutnimi treningi poskrbi za močno jedro in je primerna za takrat, ko smo omejeni s časom,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit Akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 750 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Pridružite se Fit Akademiji in več kot 60 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Za manj kot 28 evrov dobite vse, kar potrebujete za spremembo rutine

Fit Akademija se je razvila iz želje po oblikovanju programa, ki ga v Sloveniji ni, in odpravi omejitev, ki jih prinašajo različni pristopi k telesni pripravljenosti. Začelo se je z deljenjem njene osebne zgodbe o preoblikovanju telesa na družbenih omrežjih in nadaljevalo z brezplačnim fit izzivom, ki ga je pripravila za svoje sledilce. Spoznala je, da so takšni izzivi izjemno privlačni. Pozitiven odziv sledilcev je bil spodbuda, da je izziv sčasoma prerastel v akademijo, ki vsakomur omogoča udeležbo pri učinkovitih treningih in kuhanje zdravih ter preprostih obrokov.

Glavno vodilo od začetka do danes je bila dostopnost programa. Program ponuja vse, kar posamezniki potrebujejo za spremembo življenjskega sloga, na enem mestu. Cena 27,90 evra pa je dostopna praktično vsakomur.

Fit Akademija prinaša dolgoročne rezultate

Fit Akademija 12 ni klasičen načrt z dietami in strogimi vadbenimi rutinami, ampak je program, ki vam postopoma pomaga pri uvajanju novih vsakodnevnih rutin. V okviru programa prejmete ogromno novih idej za obroke in za treninge ter spoznate, da lahko napredujete in dosežete svoje cilje, ob tem pa tudi uživate.

Fotografije udeleženk preteklih Fit Akademij pred/potem so same po sebi dovolj zgovorne. Poglejte nekatere izmed preobrazb. Morda boste v Fit Akademiji 12 ravno vi dosegli tako želeno spremembo.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Še več izkušenj udeleženk preverite na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo. Uspelo jim je – in lahko tudi vam.

Ravnotežje je ključ do dobrega počutja

Idejna vodja programa poudarja tudi njihovo miselnost, ki jo živi že več tisoč posameznikov in njihovih družin, in sicer, da je v življenju treba najti ravnotežje med zdravimi in manj zdravimi obroki. Iz programa se je razvila skupnost, kjer udeleženke delijo svoje navdihujoče zgodbe in preobrazbe, ena drugo spodbujajo in motivirajo.

Vse to omogoča vzdrževanje doseženih ciljev v daljšem časovnem obdobju. Zadovoljstvo s telesom, povečana energija in povrnjena samozavest so le nekateri od pozitivnih učinkov programa, ki ga uvrščajo med najpriljubljenejše in najučinkovitejše v Sloveniji.

Če ste že večkrat brez uspeha poskušali različne metode preoblikovanja telesa, je morda čas, da preizkusite Fit Akademijo 12. Novi treningi, okusne ideje za obroke in motivacijska skupina obljubljajo uspeh in zadovoljstvo.