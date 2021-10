Zabuhli podočnjaki? Oglejte si vzrok in rešitev v 15 dneh.

Oglasno sporočilo

Ali v ogledalu opazite le zabuhle podočnjake pod očmi in razdražene, na dotik občutljive, rdeče ali otečene veke? Zahrbtni podočnjaki se lahko pod očmi pojavijo kar nenadoma. Ne samo, da ste z zabuhlimi podočnjaki videti utrujeni in starejši, podočnjaki so lahko znak nekaterih bolezni. Poglejmo si, kako se jih znebiti.

Kaj je vzrok za to nočno moro na obrazu?

Podočnjaki so pravzaprav oksidiran hemoglobin. Ta nastane v kapilarah, ki jih je okoli oči veliko. Ker so kapilare na tem mestu tako tanke, se morajo rdeče krvne celice postaviti v vrsto, da bi prišle skozi. Ko zanje zmanjka prostora, pa pogosto zaidejo v kožno tkivo.

Naše telo za ubežnike poskrbi z encimi, ki jih razgradijo, vendar pa so ostanki modročrne barve in jih zato vidimo kot podočnjake. Podočnjaki so toliko bolj opazni zato, ker je koža pod očmi izredno tanka.

Najpoglavitnejši vzroki za nastanek podočnjakov

Najpogostejši vzrok za podočnjake je staranje, seveda pa podočnjake lahko povzročijo tudi drugi dejavniki. Naj jih nekaj naštejemo: pomanjkanje spanja, dehidracija, različne alergije, preveč soli v prehrani in tako naprej. Pogosto so ponočnjaki tudi dedni, v skrajnem primeru pa so lahko tudi znak resnejšega obolenja.

Ste siti tega, da ste videti deset let starejši, kot ste v resnici?

Žal se grda resnica skriva v tem, da nas takšni in drugačni podočnjaki pod očmi samo še postarajo ter naredijo utrujene in neprivlačne. In tega si ne želi prav nihče.

Če tudi vi trpite zaradi grdih podočnjakov, vam verjamemo, da ste poskusili že marsikaj. Prebrali ste nasvete strokovnjakov, poskrbeli za zdrav način življenja, si privoščili dovolj kakovostnega spanca, se zdravo prehranjevali, se vsaj začasno poslovili od cigaret in alkohola in tako dalje, podočnjaki pa še vedno vztrajajo na vašem obrazu.

V obupu ste na pomoč poklicali še kozmetično industrijo, saj ponuja celo paleto proizvodov, ki bolj ali manj uspešno prikrijejo nadležne podočnjake. A žal je pri vseh teh izdelkih treba kar globoko seči v žep, poleg tega pa težave ne odpravljajo, ampak jo samo zakrijejo.

Se podočnjakov sploh lahko znebite? Seveda, n to brez pomoči kirurga, brez injekcij in popolnoma brez vseh bolečin.

Predstavljamo vam PostQuam Roll'on, izredno kakovosten izdelek, ki je primeren za ljudi vseh starosti in za vse tipe kože. Z njegovo pomočjo se boste podočnjakov znebili kar sami. Hladilna glavica bo zagotovila nežno masažo na kritičnem področju pod očmi, s tem pa spodbudila ponovno cirkulacijo.

Na ta način boste preprečili čezmerno izrazitost podočnjakov in zabuhlih oči, in to brez velikih stroškov ter brez operativnih posegov. Gre namreč za izdelek, ki je izdelan prav z namenom odstranjevanja podočnjakov.

Uporabo PostQuam Roll’ona svetuje tudi Neva Boškin, ena najbolj znanih slovenskih youtuberk, ki je specializirana za kozmetiko.

Neva Boškin, slovenska youtuberka, ki jo na YouTubu spremlja več kot 30 tisoč naročnikov, je v svojem videu priporočila uporabo PostQuam Roll’ona.

Povedala je, da ga tudi sama uporablja zjutraj in zvečer, ko se ji pojavijo podočnjaki, ki jih s tem izdelkom vedno uspešno odstrani. Oglejte si kratek prispevek in njen nasvet glede uporabe.

Naj vaš obraz spet mladostno zasije - v samo 15 dneh in le za 19,99 evra!

PostQuam Roll'on in njegove prednosti

S protistresnim učinkom zmanjša in odstranjuje trdovratne podočnjake ter temne kroge okrog oči.

Primeren je za dedne, starostne in spalne podočnjake.

Spremembe na obrazu boste opazili že po 15 dneh uporabe.

Popolnoma neboleč način odstranjevanja podočnjakov.

En izdelek zadostuje za minimalno en mesec uporabe.

Odstranjevanje neprijetnih podočnjakov še nikoli ni bilo tako preprosto kot s PostQuam Roll’on. Nanesete ga lahko zjutraj, dopoldne ali zvečer, pred tem pa poskrbite, da bo vaša koža suha in čista.

Vse, kar morate storiti, je to, da izdelek z rahlimi krožnimi gibi nanesete neposredno na podočnjake. Če imate izrazito vidne dedne podočnjake, vam priporočamo, da izdelek uporabljate vsak dan. Seveda pa lahko po njem posežete tudi samo takrat, ko ste pod stresom, saj so takrat podočnjaki izrazitejši.

Uporabite PostQuam Roll’on (kliknite tukaj) ter se znebite podočnjakov hitro in učinkovito! Preverjeno deluje.

Za naročilo obiščite spletno stran ali pa naročilo oddajte kar prek spodnjega obrazca v članku. Za bralce Siol.net je danes ta fantastični izdelek na voljo po super ugodni ceni 19,99 evra in z darilom ob naročilu. Za naročilo dveh ali treh izdelkov pa prejmete še dodaten popust in brezplačno dostavo. Naročilo oddate tukaj:

Naročnik oglasnega sporočila je DTM NATURA D.O.O.