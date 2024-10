Kako pomembno je imeti telo, v katerem se počutimo udobno, sprejeto in realizirano, so vedeli že v antični Grčiji in to izrazili v krilatici "zdrav duh v zdravem telesu". Kako pa doseči in predvsem obdržati preoblikovano telo ter v procesu preoblikovanja ne žrtvovati psihičnega dobrega počutja – to je vprašanje, ki je prenekateri ženski povzročilo velike preglavice. Če ste razočarani nad svojo zadnjo neuspešno dieto ali pa potrebujete drugačno podporo in vam ne ustrezajo trendovski spletni programi hujšanja, smo našli rešitev za vas. Spoznajte metodo, za katero pisno zagotavljajo vaš uspeh preoblikovanja telesa. Naredite prvi korak in uresničite svoje sanje s stoodstotno zajamčeno metodo preoblikovanja telesa – Linea Snella .

Pristop "eden za vse" ni učinkovit

Izguba telesne mase in preoblikovanja telesa naj bi bila preprosta – jejmo manj in telovadimo več – vendar vse dobro vemo, da ta preprosta formula v resnici ni tako preprosta za uresničevanje v vsakdanjem življenju. In zakaj ta pristop deluje samo v redkih primerih? Ker ne upošteva posameznice kot individualne osebe, ki ima svoje posebnosti, svoj ritem, svoje potrebe in želje. Stroge diete in prenaporna telesna vadba niso prava ali dolgoročna rešitev. Le kdo si želi uvele kože, odvečnega kortizola, pomanjkanja energije in slabega telesnega tonusa?

Ko je naše telo lepo oblikovano, prožno in močno, ko smo dobro hranjeni in naspani, ko dosežemo dober stik s seboj, se zadovoljstvo in občutek blagostanja razširita na vsa področja življenja. Zato ne govorimo le o telesni spremembi, temveč o osebnostni preobrazbi. Takšni, ki podpira tudi temeljne zakonitosti dolgoživosti ter dolgoročno ohranja zdravje in kakovost življenja.

Kaj je skrivnost metode Linea Snella? Za dosego tega pa potrebujemo nekaj, kar nista trening ali prehranski režim. Potrebujemo popoln proces, ki vključuje zdravo gibanje, prehrano, skrb za dober spanec, za sprostitev in zabavo, za opolnomočenje na področju kariere, materinstva itd. – in za to že štirideset let skrbi Linea Snella.

Foto: LINEA SNELLA

Udeležba v programu Linea Snella zahteva le dve uri tedensko.

Sodobna ženska po stresu vsakdana ne potrebuje še prenaporne in tudi umsko zahtevne vadbe (fitnesi s težkimi utežmi, zahtevni skupinski vadbeni programi), ki jo še dodatno napolni s kortizolom ter po kateri pride domov še bolj izmučena in brez energije. Potrebuje nežno in individualno sestavljeno vadbo, ki jo napolni z energijo, jo poveže s sabo in svojimi potrebami ter hkrati omogoči celostne in hitre rezultate. Hkrati pa zajema tudi sproščanje po vadbi in poglabljanje vase. Tako celostno poskrbite za svoje zdravje, počutje in lepoto.

Razvoj metode Linea Snella in novosti

Tak pristop že štirideset let zagovarja Linea Snella. Vsako obiskovalko individualno spremljajo z ekipo strokovnjakov s področja uravnotežene prehrane, kineziologije in psihološke podpore. Čas, ki ga preživite v Linea Snelli, je poleg hitrega in učinkovitega preoblikovanja telesa namenjen tudi temu, da si odpočijete od vsakodnevnih izzivov, stresa in skrbi. Posvetite ga le SEBI.

Zdrav življenjski slog in krepitev stika s seboj so najboljša protiutež stresu, izčrpanosti, anksioznosti in preobremenjenosti. Linea Snella je zato mesto zmernosti. Mesto, kjer je vse usmerjeno v dober stik s seboj, v tukaj in zdaj. Mesto zdravja in blagostanja!

Foto: LINEA SNELLA

Izjemna zgodba zadovoljne Mateje

Navdihujoča izkušnja Mateje Janžovnik je izkaz zagotovljenega uspeha, ki bo tudi vaš ob sodelovanju s strokovnjaki Linea Snella. Kot mnoge druge ženske je po porodu pridobila kar precej odvečnih kilogramov. Zaradi težkih življenjskih preizkušenj se je začela čustveno prenajedati ter kmalu pozabila nase in na skrb za lastno telo. Poskušala je različne diete, vendar so bili rezultati težko dosegljivi, hkrati pa niso obstali.

Seveda sem poskušala shujšati z vsemi mogočimi dietami. Tiste strožje so sicer prinesle nekaj rezultatov, vendar priznam, da so me izčrpale tako fizično kot tudi čustveno. Z njimi sem se vedno vrtela v začaranem krogu in vsi moji izgubljeni kilogrami so se hitro vrnili nazaj.

Foto: LINEA SNELLA Ko je prejela povabilo na brezplačen posvet, je premagala svoje predsodke in strah ter se odločila za izjemen korak proti uspehu. V pičlih osmih mesecih je svoje telo zavidljivo preoblikovala in hkrati neverjetno izboljšala svoje zdravstveno stanje. Uredila se ji je prebava, znižal holesterol, prav tako pa ne čuti več bolečin v križu in kolenih. Njen pritisk ni več povišan, počuti pa se mladostno in polno energije.

Izgubila sem kar 30 kilogramov! S konfekcijske št. 48/50 sem prišla na 36/38 in se znebila 232 centimetrov skupnega obsega. Tehtnica mi je pokazala 66 kilogramov in indeks moje telesne mase je prvič po mnogih letih označen kot 'normalen’.

Foto: LINEA SNELLA

Neverjetna priložnost, ki je ne smete zamuditi!

Ob praznovanju 40 let mednarodnega delovanja vas Linea Snella vabi, da praznujete tudi vi in si omogočite preoblikovanje svojega življenja z njihovo pomočjo. Pridružite se več deset tisoč zadovoljnim obiskovalkam, ki so z Linea Snello že popolnoma preoblikovale svoje telo in celostno izboljšale kakovost svojega življenja.

Naročite se na BREZPLAČEN POSVET v svojem najbližjem centru Linea Snella ter s prijazno in strokovno terapevtko določite svoj idealni redni program oblikovanja telesa Snelly Star ali Snelly Lifestyle. Le v teh dneh bodo najhitrejšim podarili kar 40-odstotni popust na celoten program! Promocija bo trajala do 31. 10. oziroma do razprodaje 75 paketov, zato pohitite in si zagotovite fantastično priložnost za telesno in osebnostno preobrazbo!

Foto: LINEA SNELLA

Z učinkovito pomočjo Linea Snella ponovno vzpostavite poglobljen stik s seboj, kar bo osnova za dolgoročno in celostno osebno zadovoljstvo.