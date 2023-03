Ustna higiena s fiksnim ortodontskim aparatom zahteva več časa, saj je treba očistiti tako zobe in medzobne prostore kot tudi vsa težje dostopna mesta okoli nosilcev in žičk zobnega aparata. Glavni povzročitelj težav v ustih – mehke zobne obloge ali zobni plak – se namreč ne nabira samo na zobeh, ampak tudi na nosilcih in žičkah fiksnega ortodontskega aparata. Najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo posamezniki s fiksnim ortodontskim aparatom, pa so vnete dlesni ali gingivitis in zobna gniloba ali karies.

Foto: Curaprox

Zobe najprej ščetkamo z zobno ščetko z več tisoč mehkimi in gostimi ščetinami tako, da polovico ščetin položimo na zobe nad fiksnim ortodontskim aparatom, polovico pa na dlesni. Nato ščetkamo z majhnimi krožnimi gibi.

Za ščetkanje roba med zobmi in dlesnijo izberemo mehko in gosto zobno ščetko, pol ščetin položimo na dlesni, pol pa na zobe, nad nosilce aparata, in ščetkamo z malimi krožnimi gibi. Za ščetkanje zob in nosilcev posežemo po ščetki, ki ima na sredini ščetin utor – krajše prirezane ščetine. Foto: Curaprox

Nosilce z zunanje strani očistimo z zobno ščetko, ki ima na sredini ščetin utor. Ščetko prislonimo k zobem tako, da je utor na nosilcih fiksnega ortodontskega aparata, in ščetkamo z majhnimi krožnimi gibi. Nosilce in predele okrog nosilcev, kjer se zaradi netemeljitega čiščenja najpogosteje pojavi zobna gniloba, očistimo s čopasto zobno ščetko.

Ščetka z enim snopom ščetin se odlično obnese pri ščetkanju zob ob stiku z nosilcem fiksnega ortodontskega aparata. Poščetkati je treba okrog in okrog vsakega nosilca posebej. Foto: Curaprox

Ustrezno velike medzobne ščetke z mehkimi in gostimi ščetinami uporabimo za čiščenje medzobnih prostorov, z večjimi medzobnimi ščetkami pa poščetkamo ob nosilcih fiksnega zobnega aparata. Pri tem si lahko pomagamo tudi z zobno nitko z odebeljeno čistilno gobico.

Tudi v ustih s fiksnim ortodontskim aparatom je treba očistiti medzobne prostore. Izberemo ustrezno velike medzobne ščetke, ki imajo goste in mehke ščetine. Večje medzobne ščetke lahko uporabimo za ščetkanje pod žičko, ob nosilcih aparata. Foto: Curaprox

Pri izbiri zobne paste velja izbrati takšno brez škodljivih snovi in delcev, ki lahko poškodujejo zobno sklenino. Vsebujejo pa encime in fluoride, ki ščitijo zobe pred kariesom.

Če niste prepričani, da dovolj učinkovito čistite zobe, vam pri razkrivanju zobnih oblog lahko priskočijo na pomoč tablete za razkrivanje zobnih oblog. Te zobne obloge obarvajo svetlo vijoličasto (na zobeh so manj kot 24 ur) in temno vijoličasto (na zobeh so več kot 24 ur). Tako boste imeli priložnost izboljšati tehniko ščetkanja in poskrbeti za boljše ustno zdravje.

Kadar se v ustih s fiksnim ortodontskim aparatom pojavijo težave

Kadar je mehansko čiščenje zob in obzobnih tkiv zaradi vnetja dlesni, odrgnin in aft, bolečih ust zaradi fiksnega ortodontskega aparata in drugih težav, ki jih ta povzroča, oteženo ali celo nemogoče, je za ustrezno obvladovanje zobnih oblog primerna uporaba kemičnih sredstev v obliki ustne vode, paste ali gela, ki delujejo antiseptično, protivirusno in protimikrobno.

Foto: Curaprox