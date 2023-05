"To je bila najboljša odločitev v mojem življenju!"

"Brez vas enostavno ne bi bila tako samozavestna in srečna, kot sem danes." "Z vašo pomočjo sem ugotovila, da se da doseči vse, samo vztrajati je treba." "Hvala, da vse to delaš po 'študentski' ceni." "Tako zelo sem vesela, da sem tebi in tvoji fantastični ekipi dala priložnost, da ste mi naredili tisti prepotrebni 'klik' v glavi." "Res sem hvaležna za Akademijo! Počutim se kot druga oseba." "S pridružitvijo sem naredila najboljšo odločitev za nadaljnje življenje." To so nekatere izmed številnih izkušenj že več kot 50 tisoč udeleženk programa Fit Akademija , ki je marsikateri spremenil življenje. Največ se jih v program vpiše zaradi prekomerne teže, a dobijo veliko več kot to – boljše počutje, več energije in samozavest.

Če ste med tistimi, ki se spopadate z nezadovoljstvom z lastnim telesom in ste po nešteto poskusih že obupali, da boste sploh kdaj lahko kaj spremenili, boste morda v nadaljevanju članka našli potrditev, da le ni vse izgubljeno.

Predstavljamo namreč nadvse uspešen program Fit Akademija 10, ki vsebuje preverjene korake, ki vas bodo popeljali do zastavljenih ciljev in prinesli osupljive rezultate.

Predpoletna različica Fit Akademije velja za eno izmed najbolj priljubljenih. Foto: Fit Akademija Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič v ponedeljek, 29. maja, že desetič zapored začenja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki vsebuje različne vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Ustvarite zdravo rutino in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga priporoča že več kot 50 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo, večjo samozavest in osebno srečo. S Fit Akdemijo 10 skočite v najboljše poletje svojega življenja. Pomagala vam postaviti in nadgraditi trdne temelje za zdravo življenje, urejeno prehrano in treninge ter vsakodnevno rutino, katere rezultat bo, poleg čudovite postave, tudi odlično počutje. Skupna vrednost celotnega programa je 710,00 evra. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit Akademijo 10 in se pridružite več kot 50 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom dosegle svoje cilje.

Zakaj je program tako uspešen?

Program Fit Akademija se razlikuje od drugih programov za preoblikovanje telesa in dosega izjemne rezultate iz več razlogov. Udeleženke najprej opazijo izjemno preglednost programa, to, da so vsebine jasno razdeljene in imajo praktične sklope z enostavnimi navodili, zato vsaka z lahkoto sledi programu. Celo prezaposlene posameznice se zlahka znajdejo, saj je program tudi fleksibilno zastavljen glede na njihov čas in tempo življenja. Posamezni treningi so sestavljeni tako, da jih je mogoče prilagoditi svojim potrebam in fizični pripravljenosti.

Prehrana igra pomembno vlogo pri doseganju ciljev. S pomočjo več kot 80-ih receptov bo vse skupaj veliko lažje. Vključeni zdravi recepti so sestavljeni iz sestavin, ki jih najdemo v vsaki živilski trgovini, in ne vsebujejo nobenih prehranskih dodatkov. Udeleženke prejmejo tudi nakupovalni seznam, ki jim prihrani čas pri nakupovanju.

Najboljše od vsega pa je, da je program zasnovan na način, da prinaša rezultate brez prevelikih sprememb in poseganj v vaše dnevne urnike. Poleg tega program prinaša rezultate tudi, če se držite ali samo treningov ali samo prehrane, a za najboljše rezultate strokovnjaki Fit Akademije 10 priporočajo kombinacijo obojega.

Veliko udeleženk je preizkusilo mnogo drugih programov, ki pa niso prinesli želenih rezultatov, saj so od njih zahtevali prestroge diete ali prenaporne treninge, kar je vodilo do izčrpanosti in prehitro opustitev sledenja programu. Fit Akademija se, za razliko od njih, osredotoča na postopno in trajnostno preoblikovanje telesa, kar omogoča dolgoročne rezultate.

Vse to program postavlja med enega najbolj priljubljenih pri nas, ki z vloženim trudom udeleženkam pomaga doseči želene cilje. Poleg zadovoljstva z lastnim telesom jih večina poroča o več energije, boljšem splošnem počutju in povrnitvi samozavesti.

V galeriji preverite njihove izkušnje:

Fit Akademija 10 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje: z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni in napredni različici, ki si jih posamezniki prilagodijo glede na potrebe, čas in zmožnosti,

z vadbo core workout, ki je namenjena krepitvi trebušnih mišic, izboljšanju telesne drže in preprečuje bolečine v križu,

s plesno vadbo, treningi joge in pilatesa, ki pomagajo do popolne sprostitve,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump z utežmi, ki bo izzvala mišice in poskrbela za čim hitrejšo pot do čvrstega telesa,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo z vključenimi nakupovalnimi seznami,

z dostopom do motivacijske skupine, ki je dodatna spodbuda na vaši poti vnašanja zdravih navad. Pridružite se zadovoljnim uporabnicam in izkoristite akcijsko ceno prijave.

Navdihujoče fotografije udeleženk programa govorijo same zase in so motivacija za marsikatero, ko začne obupavati:

Še več izkušenj udeleženk preteklih Fit Akademij najdete na fit-akademija.si/zacetek/fa10/ Facebooku in Instagramu . Naj vas navdihnejo fotografije prej/potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Tri udeleženke, ki bodo v štirih tednih dosegle največji napredek, bodo tudi denarno nagrajene. Pogoj za nagrado je fotografiranje pred začetkom akademije in po končani akademiji. Več navodil prejmete v akademiji. 1. mesto = 500 evrov

= 500 evrov 2. mesto = 200 evrov

= 200 evrov 3. mesto = 100 evrov

