Tako lahko najhitreje preženete mačka #video

Boleča glava, vrtoglavica, zamegljen vid in anarhija v želodcu so najočitnejši znaki, da ste pregloboko pogledali v kozarec. Ker maček nikakor ni zabavna zadeva, je pomembno vedeti, kako ga čim prej pozdraviti ali vsaj olajšati njegove simptome. Poleg počitka, ki je najbolj zaležen, smo vam pripravili še nekaj napotkov za preprečitev najhujšega in za čimprejšnje okrevanje.

[video: 67157 / ]

Novinarka: Anja Ciglarič/Video: Planet TV

December je mesec zabav, bogato obloženih miz in pogosto preveč popitih kozarcev alkohola, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. "Veselje, evforija, veliko energije, potem pa seveda zmanjšana sposobnost razsojanja, motorične motnje, motnje koordinacije in padci," je učinke čezmernega uživanja alkohola opisoval specialist urgentne medicine Marko Zelinka.

Namesto mastne hrane strokovnjaki priporočajo zelenjavo in minerale

Če ste prejšnji dan popili preveč in se zbudili z mačkom, telesu primanjkuje energije. Takrat hrepeni po mastni, sladki in slani hrani, kar pa ni najboljša rešitev za zdravljenje mačka.

"Namesto da pojemo nekaj mastnega, bi bilo pametnejše, da pojemo malo zelenjave, tekočo hrano, hrano, ki vsebuje minerale. Tako bomo telesu vrnili to, kar smo izgubili, če smo preveč pili," je poudarila certificirana nutricionistka Mojca Cepuš.

Pomarančnemu soku lahko dodate ščepec soli

Čeprav imajo enote nujne medicinske pomoči ob praznikih več dela, črpanje želodcev ni eden od glavnih razlogov za to. "Več kot eno uro po tem, ko je bil zaužit alkohol, to nima več smisla. Težava je sicer v tem, da se ljudje ne zavedajo, da so vse storitve, ki jih potrebujejo zaradi akutnega alkoholnega opoja, samoplačniške," je pojasnila Zelinka in dodala, da takšne obravnave paciente lahko stanejo od sto do tisoč evrov.

Mačka boste sicer najlažje pregnali s počitkom in pitjem večjih količin vode. "Lahko si pomagamo tudi z govejo juho, potem pa mogoče s hrano, ki vsebuje magnezij, kalij in sol. Dobri primeri so na primer grenka čokolada, smuti, banana in pomarančni sok. Če ne bomo zaužili nič slanega, lahko soku dodamo ščepec soli in tako telesu vrnemo elektrolite," je pojasnila Cepuševa.

"Ne izgubite razsodnosti, še preden spijete prvi kozarec"

Vse tiste, ki skrbijo za svojo postavo, medtem opozarja, da je alkohol pravzaprav hrana v tekoči obliki: "Pol litra piva ima okoli 250 kalorij, kar je kar dobra malica. Dva kozarca glede na kalorično vrednost skoraj pomenita večerjo. Predstavljajte si, koliko dela ima telo, da presnovi, kar smo spili."

Na drugi strani zdravniki opozarjajo na zdrav razum. "Zavedajmo se, kaj počnemo s tem, ko pijemo alkohol, in kakšne posledice to prinaša. Ne izgubimo razsodnosti, še preden smo spili prvi kozarec," je še svetoval Zelinka.