Super akcija: znebite se očal za vedno

PACIENTI ODKRITO O NJIHOVI IZKUŠNJI ODSTRANIVE DIOPTRIJE V VIDIM OČESNEM CENTRU

Vse izkušnje naših pacientov si lahko ogledate na Facebook strani VIDIM OČESNEGA CENTRA. Nekatere izmed njih si lahko preberete spodaj:

Tadej – "Mesec in pol po operaciji ReLEx SMILE. Pohvalil bi celotno ekipo OC Vidim, od zaposlenih v klicnem centru, asistentov, medicinskega osebja in seveda doktorjev, za resnično profesionalen pristop in uspešno opravljen popolnoma neboleč poseg. Pred operacijo so mi odpravili vse dvome in po operaciji vidim bolje kot prej z očali. Občasno je še prisoten občutek suhih oči, vendar iz tedna v teden manj in to je edina posledica, ki je prisotna po posegu. Absolutno priporočam, ker menim, da so eni boljših, če ne najboljši v Evropi. Kvaliteta življenja je samo v mesecu in pol že na čisto drugi ravni (športne in vodne aktivnosti, sončna očala, dež, spanje, jutranje prebujanje, brez očal oz. kontaktnih leč."

Bojan – "8. 1. 2016 sem se poslovil od svojih multifokalnih očal z dioptrijo +3.0 in +2,5. V očesnem kirurškem centru Vidim v Celju mi je vrhunski dr. med. spec. oftalmolog Boštjan Drev operiral obe očesi in mi vstavil multifokalne leče Zeiss s cilindrom. Operacija je bila popolnoma neboleča in po dobrih 20 minutah nepotrebnega strahu, čudnih občutkov in vprašanj sem uspešno prestal operacijo. Po dveh urah sem na pregledu že lahko prebiral prve črke in besede. Vsem, ki imate težave z vidom, priporočam, da se oglasite v očesnem centru Vidim. Hvala, dr. med. spec. Boštjan Drev in njegova odlična, predvsem ženska ekipa, ki ste me zelo toplo in prijazno oskrbeli in mi omogočili nov pogled na življenje. Priporočam tudi našim politikom, da bi končno spregledali."

Zoran – "V vašem centru so mi operirali sivo mreno in rezultati so veliko boljši od pričakovanega. Osebje je profesionalno in izredno prijazno. Vsem, ki imate probleme z očmi, priporočam obisk centra Vidim."

Tatjana – "Lepo je, če upaš, lepo, če zaupaš, lepo je, če želje imaš … ni nič nemogoče, se vse da, če se hoče … je ni zadeve, ki se razrešit ne da … in če vera obstaja, srce močno želi, potem so vedno odprte poti … če ena zapre, ne smeš vse zavreči, se splača poseči, pogledat še bolje … nikoli ne izveš, če nikdar ne poizkusiš in samo tarnaš, kako ti ne gre …

Vse je z namenom, vse je z razlogom. Bilo je vredno, ker zdaj moj je bolj jasen dan … vse je namenom, vse je z razlogom … dolgo čakala sem ta dan, izbrisali ste megleno jutro … da zopet vidim, hvala Vam … Tako … malo moje pesnitve za Vas …"

V. – "Pozdravljeni! Dne 24. 8. 2015 sem bil operiran na levem očesu zaradi sive mrene. Rad bi se iz srca zahvalil celotnemu timu za vašo prijaznost, strokovnost in predvsem kakovostno obravnavo, saj sem se pri vas počutil kot ČLOVEK in ne kot številka, kot to prihaja v navado v večini bolnišnic. Moram še omeniti, da sem bil napoten iz Maribora, saj ste edini v Sloveniji, ki uporabljate kapljice kot anestetik, in ne injekcij, zato po operaciji nisem imel NOBENIH TEŽAV, kar je zlata vredno. Priznam, da sem se operacije bal in sem jo odlašal zelo dolgo, dokler siva mrena ni postala tako moteča, da mi je zameglila vid do te mere, da me je ovirala pri vožnji avtomobila, pri delu, branju, razpoznavanju obrazov … Takoj po operaciji pa sem spoznal, da je bilo to odlašanje 'mučenje' samega sebe, saj je osebje očesnega centra VIDIM poskrbelo, da so to izpeljali ODLIČNO!!!! Zato še enkrat vse POHVALE celotnemu timu!!!!"

Mateja – "Prvi dan po posegu Femto LASIK, ne morem prehvaliti vaše ekipe, ki je strokovna, prijazna … super vzdušje je bilo med samim posegom. Po šestih urah gledala TV, danes sama vozim … predvsem pa VIDIM. Hvala celoti ekipi, predvsem pa dr. Drevu."

Zaja – "Pred tremi tedni sem prestala lasersko operacijo po metodi Relex SMILE in sem izredno zadovoljna s svojim novim vidom, prav tako pa s potekom posega, ekipo, strokovnostjo in okrevanjem, ki je bilo precej kratko in lažje, kot sem pričakovala. Danes sploh več 'ne vem', da sem bila na operaciji, saj ne občutim več nobenih stranskih učinkov. Počutim se odlično in tako tudi vidim. Res hvala, Očesni center VIDIM, za vse."

Nuša – "Pravo ime metode – po operaciji SMILE končno spet VIDIM in moj obraz je nasmejan! ;) Neboleče, hitro in učinkovito! Neskončna hvala, dr. Tomec in celotna ekipa za lepo izkušnjo, prijaznost, strokovnost in – seveda – povrnitev mojega vida!"

Danilo – "Moja ocena 'odlično' je odraz zadovoljstva z obravnavo ekipe in specialistov centra VIDIM, predvsem pa zadovoljstva z rezultatom samega posega – zdaj VIDIM in kvaliteta življenja je dobila novo dimenzijo!"

Operativne metode odprave dioptrije se delijo na laserske tehnike in tehnike z vgradnjo intraokularnih leč. Laserske metode odprave dioptrije se med seboj razlikujejo po stopnji invazivnosti, natančnosti, hitrosti posega in okrevanja ter ceni. Glavne laserske metode so t. i. PRK, LASIK, ReLEx SMILE in PRESBYOND. Tehnike z vgradnjo intraokularnih leč se delijo glede na vrsto vstavljene leče: vgradnja leče Visian ICL in zamenjava znotrajočesne leče (t. i. IOL).

