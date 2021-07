Močni zobje so od nekdaj simbol dobrega zdravja in zdravega življenjskega sloga, izguba zob ima fiziološke in tudi psihološke posledice. Zaradi nje določena hrana postane izziv, samozavest pa utrpi močen udarec. Tudi pri rešitvi težave z zobno protezo je škoda odpravljena samo z estetskega vidika, saj proteza ne more nikoli funkcionalno nadomestiti izgube pravih zob. Trajna rešitev obstaja in je na voljo v obliki vsadkov. Vsadki funkcionirajo kot naravni zobje – so izjemno estetska rešitev, ki hkrati povrne občutek naravnih zob. Spet boste lahko jedli brezskrbno, ne da bi vas skrbelo, da vam bo zob izpadel ali ga boste izgubili, da o moči ugriza sploh ne govorimo – daleč superiornejša od proteze. Zobni vsadki z obraza izbrišejo tudi leta, saj zagotavljajo strukturo, ki jo obraz potrebuje za mlad videz. Vgraditi jih je mogoče vsem.

Adijo, proteza, v kliniki Ortoimplant Dental Spa ste v varnih rokah

Zahvaljujoč napredku stomatološke tehnologije in najnovejšim implantološkim metodam se je mogoče po samo nekaj urah v stomatološki kliniki vrniti k vsakodnevnim obveznostim z novimi, "tretjimi" zobmi.

Najsodobnejše implantološke metode na enem mestu!

Inovativna metoda All-on-4 omogoča popolno rekonstrukcijo zobnega niza s samo štirimi vsadki. Vgradnja je programsko vodena, po postopku pa se boste lahko spet hitro vrnili k svojim vsakodnevnim obveznostim. Metoda odpravi potrebo po nadgradnji kosti ali dviganju sinusov, v kliniki se uporabljajo najkakovostnejši zobni vsadki na trgu.

Ekipa Ortoimplant Dental SPA se pogosto sreča s težavo umaknjene kosti čeljusti, kar se zgodi, če ste brez enega ali več zob dlje časa. Pri implantoloških posegih je včasih treba kost dograditi, z najsodobnejšo metodo Zygoma All-On-4 pa lahko to oviro preskočimo, s tem pa tudi dolgotrajen proces okrevanja in porabljanje dragocenega časa zaradi čakanja na nov nasmeh.

Zobozdravnik Zdenko Trampuš se s svojo ekipo vrhunskih strokovnjakov dentalne medicine ponaša z najnaprednejšo strokovno usposobljenostjo in mednarodnimi certifikati ter več desetletji izkušenj v implantologiji. Po diplomiranju na Stomatološki fakulteti v Zagrebu je dodatno izobrazbo in znanje s področja implantologije pridobival na prestižni univerzi UCLA (University of California Los Angeles v ZDA), implantološki koncept All-on-4 pa je izpopolnil v Kliničnem centru Malo v Lizboni. Zobozdravnik Trampuš je znan po stalnem izpopolnjevanju metod in predstavitvi ter uvedbi najsodobnejših tehnologij v stomatološko prakso, med katere spadajo tudi najnaprednejše metode reševanja težave brezzobosti: All-on-4, Zygoma All-on-4 in pterigoidni vsadki.

Pterigoidni zobni vsadki so novost v vsakodnevni klinični praksi in alternativna možnost izkoriščanja preostale kosti čeljusti kot sidrišča za vsadke.

Če se boste odločili za katero od tehnološko najprestižnejših implantoloških metod, vam klinika Ortoimplant Dental SPA ponuja brezplačno doživljenjsko spremljanje in vzdrževanje vseh struktur implantološke rešitve.

S konceptom Ortoimplant Dental Spa postane strah pred zobozdravnikom samo še spomin

Strah pred zobozdravnikom je ena najbolj razširjenih fobij, ki ima celo svoje ime – dentofobija. Pogosto se razvije kot posledica prejšnjih, bolečih izkušenj v otroštvu in nekatere spremlja vse življenje – a tudi zanjo obstaja zdravilo! V kliniki Ortoimplant Dental Spa poskrbijo, da je vaš obisk prijetna izkušnja, spremljevalne terapevtske in wellness vsebine pa vam bodo zagotovile nepozaben užitek, zaradi katerega boste povsem pozabili na strah pred zobozdravnikom.

Zaradi posebnega pristopa klinike Dental Spa je nelagodje skorajda povsem odpravljeno. Bolečine po operaciji? Zadostuje tableta, ki vam sicer pomaga odpraviti glavobol. Operativna vgradnja vsadka je manj agresivna od puljenja zoba, izvaja pa se pod lokalno anestezijo, da pacient ne čuti bolečine. Tistim, bolj prestrašenim je na voljo tudi sedacija – z njo lahko celoten postopek prespite na stolu in se zbudite z novimi zobmi.

Edinstvena sproščujoča SPA izkušnja za vas in vaše bližnje

Koncept Dental Spa je razvit za zagotovitev dodane vrednosti za paciente, njihovo sprostitev pred stomatološkim posegom in nego po njem.

Od terapevtske limfne drenaže, masaže, aromaterapije prek terapije s kisikom do biomagnetne resonance – koncept Dental Spa vam zagotovi mir in kratek, a sladek pobeg od hitrega vsakdana.

Koncept Dental Spa je dokaz, da je lahko obisk zobozdravnika tudi prijetna izkušnja. Komplet stomatoloških storitev in wellnessa na enem mestu je lahko tudi popolno darilo za vaše bližnje, ki se soočajo z najrazličnejšimi težavami zob ali težavo brezzobosti.