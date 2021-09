Ste prvak v spanju? Zbudite se bogatejši za tisoč evrov!

V Studiu Moderna iščejo slovenskega prvaka v spanju v kraljevski disciplini na osem ur. Gre za najmanj stresno delovno mesto Dormeo ® spalca, ki od vas zahteva le eno nalogo – da zadremate. Še več, za osem ur spanja vam plačajo 1.000 evrov! To niso sanje, to je sanjska služba, za katero se lahko potegujete na www.dormeo.net/danspanja .

Na razpis za Dormeo spalca se lahko prijavijo vsi polnoletni navdušenci nad spanjem.

Studio Moderna s tradicionalnim razpisom za Dormeo® spalca že tretje leto zapored opozarja na pomen kakovostnega spanja. Ta je namreč bistvenega pomena za zdravje in počutje, njegovo pomanjkanje pa lahko prispeva celo k nekaterim bolezenskim stanjem in težavam. Navkljub hitremu življenjskemu tempu, vsakodnevnim naporom in stresu si tako vselej velja vzeti čas za krepčilni spanec. Najsi bo to praktično kjerkoli – v primeru blagovne znamke Dormeo® celo na delovnem mestu!

Kako do 1.000 evrov za osem ur spanja?

Če ste polnoletni in je spanec vaš najljubši šport, v katerem zares blestite, se prijavite na aktualen razpis za prosto delovno mesto Dormeo® spalca. Vsi resni spalci lahko svojo prijavo oddate na www.dormeo.net/danspanja, in sicer najkasneje do nedelje, 26. septembra 2021. Če boste izbrani kot prvak v spanju, bo vaš ležerni delovni dan potekal 7. oktobra 2021.

Z osmimi urami spanja lahko zaslužite 1.000 evrov.

Vaja dela prvaka!

Biti prvak v spanju je resno delo. Potrebna sta red in disciplina ter vsakodnevna redna vadba vsaj osem ur na dan. Kako dobro boste vadili oziroma spali, pa je odvisno tudi od kakovostnih spalnih produktov, kot so ležišče, vzglavnik in odeja. Prav zato vam blagovna znamka Dormeo® vse do 27. septembra ponuja 20-% popust na vsa ležišča. Izkoristite posebno akcijo in si zagotovite pravo opremo za vadbo kakovostnega in zdravega spanca.