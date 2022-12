Starši, odkrijte znamko ORTODONT TAKOJ®!

ORTODONT TAKOJ® je znamka za vrhunske čezmejne ortodonte za otroke in pripravo dokumentacije za povračilo stroškov zdravljenja na napotnico v tujini od ZZZS. Priporočajo jo starši in otroci iz celotne Slovenije! Odkrijte zakaj?

ORTODONT TAKOJ omogoča ortodonta za otroka brez čakalne dobe in s povračilom stroškov zdravljenja na napotnico preko spletne strani. Prijava z napotnico je na voljo na povezavi OBRAZEC ZA NAROČANJE.

Ima vaš otrok napotnico za ortodonta? ORTODONT TAKOJ® mu zagotavlja zdravljenje brez čakalne dobe.

ORTODONT TAKOJ® nudi ortodontsko diagnostiko in zdravljenje s takojšnjim sprejemom pri vrhunskih ortodontih v Zagrebu na Hrvaškem (EU). Vašega otroka bo ortodont zdravil pravočasno in takoj, ko bo imel zobovje ustrezno za začetek zdravljenja.

Vašega otroka zdravi vrhunski ortodont znamke ORTODONT TAKOJ®. Omogočena mu je prvovrstna storitev in izkušnja.

Otrok, ki ima na ortodontski diagnostiki indeks težavnostne stopnje večji od 15 točk, pa se bo zdravil s povračilom stroškov zdravljenja na napotnico od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pogoj za zdravljenje na napotnico je v tujini enak kot za zdravljenje v domovini.

Želite vrhunskega ortodonta za svojega otroka? ORTODONT TAKOJ® vam zagotavlja sodobno ortodontijo.

Sodobna ortodontija vključuje diagnostiko in metodo zdravljenja, ki je del kraniofacialne biologije. Usmerjena je v pravočasno in primerno zdravljenje otrokovega zobovja, njegovih funkcij in obraznega skeleta.

To je Simon, 14 let. V ORTODONT TAKOJ® ga je mamica naročila na drugo mnenje zaradi predlaganega puljenja zoba. Zob je ohranil. Očarljiv nasmeh bo dobil v 24 mesecih. V ORTODONT TAKOJ® pa mu bodo pripravili dokumente za povračilo stroškov zdravljenja na napotnico.

ORTODONT TAKOJ® nudi pravočasno zdravljenje, ki lahko prepreči puljenje otrokovih zob

Pravočasno in primerno ortodontsko zdravljenje izboljša ugodne pričakovane rezultate zdravljenja ter zmanjša tveganja za okvare in poškodbe otrokovega zobnega zdravja. Med tveganji je lahko puljenje stalnih otrokovih zob za pripravo na zobni aparat in nastane kot posledica zapoznelega zdravljenja.

To je Maja, 12 let. Za njen nasmeh skrbi ortodont znamke ORTODONT TAKOJ®. Zdravi se s povračilom stroškov na napotnico. Zdravo in brezhibno zobovje bo imela v 18 mesecih.

Želite, da je vaš otrok navdušen ortodontski pacient? ORTODONT TAKOJ® mu omogoča prvovrstno ortodontsko izkušnjo.

ORTODONT TAKOJ® zagotavlja vašemu otroku zdravljenju pri ortodontu, ki bo vzpodbujal pridobljene rezultate zdravljenja ter bo z njim postopal skladno z njegovim telesnim in čustvenim razvojem. Pogoji zdravljenja so za otroka vrhunski v vseh segmentih terapije, da se bo počutil dobro, vredno in pomembno!

Povračilo stroškov zdravljenja je veselje za celo družino. V ORTODONT TAKOJ® pripravimo dokumente za ZZZS, ki povrne strošek zdravljenja na napotnico skladno s 44. c členom ZZVZZ.

Zaključno dejanje! Povračilo stroškov ortodontskega zdravljenja na napotnico. ORTODONT TAKOJ® vam pripravi dokumente za ZZZS.

ORTODONT TAKOJ® izvaja pripravo dokumentacije za povračilo stroškov zdravljenja na napotnico. Zato ste lahko starši brezskrbni in ureditev prepustite strokovnjakom znamke.

Pogoj za povračilo je opravljena in plačana terapija pri ortodontu v Zagrebu, opravljen pregled do otrokovega 16. leta, srednja, težka ali zelo težka deformacija, ter seveda uspešno zaključeno zdravljenje, ki ga vašemu otroku na vrhunski ravni zagotavlja znamka ORTODONT TAKOJ®.

To je Alina, 16 let. V ORTODONT TAKOJ® se je naročila, ker je želela najboljše dosegljivo zdravljenje. Ker je opravila pregled pred 16. letom, se zdravi s povračilom stroškov zdravljenja na napotnico.

Naročite vašega otroka na vrhunsko ortodontsko izkušnjo v ORTODONT TAKOJ®!

ORTODONT TAKOJ® nudi naročanje z napotnico preko obrazca, ki ga najdete na uradni spletni strani www.ortodont-takoj.si. Naročanje je na voljo tudi na info@ortodont-takoj.si in 040 481 233.

Ob naročilu imejte pripravljeno napotnico, saj boste za vašega otroka dobili termin takoj!

ORTODONT TAKOJ® je sinonim za široke nasmehe in brezhibno zobovje otrok in mladine!

Naročnik oglasa je: Medicinska in pravna agencija, posredovanje zdravstvenih storitev in pravne storitve, Natalija Sakelšek s.p., P.E. Kidričeva ulica 24a, 3000 Celje, R Slovenija, EU.