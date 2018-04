Spomladanski jedilnik: štirje lahki zeleni recepti #video

Pomlad z obiljem svežih zelenih poganjkov je pravi čas, da svojemu telesu privoščite očiščevalni jedilnik. Mojstrica veganske in presne kuhinje je z nami delila štiri recepte, s katerimi boste lažje zadihali in polni energije zakorakali v pomlad.

Aleksandra Grilc Tomažin iz kulinaričnega studia Ayatana Foto: Matej Leskovšek

Pomlad velja za čas, ko naj bi svoje telo po zimskem spanju razbremenili in očistili. Seveda je naše telo že opremljeno z najpomembnejšim orodjem za razstrupljanje - jetri -, a se ne bo prav nič pritoževalo, če mu z izbiro bolj zdrave hrane pomagamo tudi sami.

Recepti s sestavinami, ki jih lahko naberete sami

Kot vsako pomlad je na pomoč priskočila tudi narava, ki je začela zeleneti in v kateri najdemo vse, kar potrebujemo za zdrav spomladanski jedilnik. Vseh pet receptov, ki jih je pripravila Aleksandra Grilc Tomažin iz kulinaričnega studia Ayatana, tako vključuje sestavine, ki jih lahko naberete sami ali pa jih najdete na tržnici.

Koprivna juha

Foto: Primož Zanoškar Osnova:

1 šop mladih kopriv, brez stebel

1/2 glave brokolija, narezanega na cvetke

1 manjši krompir, narezan na kocke

1/2 skodelice graha

1 čebula, sesekljana

2 skodelici zelenjavne jušne osnove ali vode

1/2 skodelice smetane indijskih oreščkov

sol in poper po okusu

oljčno olje

Priprava:

V loncu na oljčnem olju na hitro popražimo čebulo. Dodamo narezan krompir, brokoli in grah ter zalijemo s tekočino. Začinimo ter na srednji temperaturi kuhamo približno 15 minut. Na koncu vlijemo smetano in dodamo koprivne liste. Še malo pokuhamo in vse skupaj zblendamo do gladkega.

Posipi:

mešana semena

kajenski poper

Sestavljanje jedi:

Juho serviramo v skodelice in po želji okrasimo s ščepcem kajenskega popra in surovimi ali praženimi semeni.

Čemaževa juha

Foto: Pixabay Osnova:

1 šop čemaževih listov

1 pest listov mlade špinače

1 čebula, sesekljana

1 manjši krompir

1/2 skodelice graha

2 skodelici zelenjavne jušne osnove ali vode

1/2 skodelice smetane indijskih oreščkov

sol in poper po okusu

oljčno olje

Priprava:

V loncu na oljčnem olju na hitro popražimo čebulo. Dodamo narezan krompir in grah ter zalijemo s tekočino. Začinimo ter na srednji temperaturi kuhamo približno 15 minut. Na koncu vlijemo smetano in dodamo špinačne ter čemaževe liste. Še malo pokuhamo in vse skupaj zblendamo do gladkega.

Posipi:

mešana semena

kajenski poper

Sestavljanje jedi:

Juho serviramo v skodelice in po želji okrasimo s ščepcem kajenskega popra in surovimi ali praženimi semeni.

Regratova solata z dimljenim tofujem

Foto: Primož Zanoškar Sestavine:

regrat

dimljen tofu, narezan na kocke

češnjevi paradižniki, razpolovljeni

koromač, narezan na majhne koščke

Preliv:

1/4 skodelice olivnega olja

2 jušni žlici jabolčnega kisa

šopek svežega kopra, nastrganega

sol in poper po okusu

Priprava:

Vse sestavine dobro premešamo z vilicami.

Sestavljanje jedi:

Regrat zmešamo s prelivom in serviramo v skodelico. Po vrhu posujemo tofu in narezano zelenjavo. Po želji solato prelijemo še z nekaj kapljicami preliva in svežimi listki kopra.

Pomladni krožnik

Osnova solate:

- izbrano mlado zelenje (mlada špinača, rukola)

- 1 koromač, narezan na trakove

- pražena rdeča paprika, narezana na koščke

- pečeni češnjevi paradižniki

- praženi šparglji

Foto: Primož Zanoškar Priprava:

Češnjeve paradižnike narežemo na polovičke ter jih položimo v posodo in papir za peko. Dodamo nekaj kapljic oljčnega olja in svež rožmarin, ki bo še dodatno oplemenitil okus. Pečemo na 170 stopinjah približno 30 minut.

Šparglje operemo in jim odstranimo spodnji, trši del stebla. Na žlički oljčnega olja jih popražimo v vroči ponvi. Rdečo papriko narežemo na manjše koščke in jih na žlički oljčnega olja popražimo v vroči ponvi, da se rahlo obarvajo.

Preliv:

- 1 jušna žlica limoninega soka

- 2 jušni žlici oljčnega olja

- sol in poper po okusu

Priprava:

V manjši posodici vse sestavine dobro premešamo z vilicami.

Sestavljanje jedi

V večji krožnik ali skledo najprej položimo zelenje in dodamo pražene šparglje, rdečo papriko in pečene češnjeve paradižnike. Na koncu naš pomladni krožnik pokapamo s prelivom.