Sistem, ki bo izboljšal življenje s sladkorno boleznijo

Ob vseh obveznostih, ki jih opravljamo vsakodnevno, je razumljivo, da se veliko ljudi, ki živijo s sladkorno boleznijo, za skeniranje in spremljanje svojih odčitkov glukoze odloči za sisteme za neprekinjeno spremljanje glukoze (CGM). Z uporabo teh sistemov je redno merjenje glukoze v vzorcu krvi z vbodi v prste stvar preteklosti, kar vam omogoča bolj polno življenje. Precej manj pogosto merjenje glukoze v krvi pomeni, da vam ni več treba nositi s seboj vse dodatne opreme, ki jo za to potrebujete – sistemi za neprekinjeno spremljanje glukoze CGM se zanašajo na senzor za nošenje na koži in čitalnik.

Preprosta tehnološka rešitev

Tako kot so pametni telefoni vse manjši in imajo ob vsaki novi izdaji veliko novih funkcij, napredujejo tudi sistemi CGM. Današnje vodilne blagovne znamke vam omogočajo samodejno spremljanje ravni glukoze podnevi in ponoči – igle niso več potrebne. Vaši odčitki se zabeležijo na posebnem čitalniku tako, da takoj veste, ali se vaša glukoza premika proti visokim ali nizkim vrednostim, in imate vedno dovolj časa, da se ustrezno odzovete.

Abbottov sistem FreeStyle Libre za merjenje glukoze uporablja majhen, tanek senzor, ki vam zagotavlja nenadomestljivo 14-dnevno1 natančnost, ki jo od izdelka FreeStyle Libre tudi pričakujete. Govorimo o neprekinjenem odčitavanju vrednosti glukoze v realnem času vsako minuto in senzorju, ki se preprosto nanese na kožo z enodelnim aplikatorjem.

Zasnovan za vaše potrebe

Z mislijo na tiste trenutke, ko želite v telovadnico, na jogo, skočiti v bazen ali teči, vemo, da potrebujete sistem CGM, ki vas ne bo pustil na cedilu. Različne vrste telesne aktivnosti lahko vplivajo na dvig ali padec ravni glukoze, zato je ključnega pomena, da ves čas veste, kakšen učinek ima posamezna telesna aktivnost na vas.

In ker je senzor tako lahek in diskreten, ga med vadbo sploh ne boste opazili. Senzor je tudi vodotesen do 30 minut, kar vam daje svobodo, da se kopate ali naredite plavalni trening!

Koristen nasvet Če želite zagotoviti, da se senzor FreeStyle Libre pravilno pritrdi na vašo kožo, z vadbo počakajte vsaj eno uro po namestitvi senzorja. Za dodatno brezskrbnost lahko senzor prekrijete s športnim trakom, ki vam pomaga, da senzor ostane na svojem mestu tudi med intenzivnimi aktivnostmi.

Z dokazanim izboljšanjem splošnega nadzora glukoze in povečanjem vašega časa v ciljnem območju1 vam sistem FreeStyle Libre omogoča vpogled v ravni glukoze, ko ste na poti. Dobrodošli v 21. stoletju upravljanja glukoze.

