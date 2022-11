Se vam zdi, da je vaš otrok nenehno prehlajen?

Ali vaš otrok pogosto zboli? Ste posledično tudi vi odsotni z dela? Ima morda simptome, kot sta kašelj in izcedek iz nosu, ki trajajo neznosno dolgo? No, če je tako, niste edini. Veliko staršev vrtčevskih in šoloobveznih otrok se namreč spopada z vprašanji, kaj še lahko naredijo, da bi čim bolj podprli otrokov imunski sistem , da otrok ne bi bil tako dovzeten za okužbe in prehladna obolenja.

Prehlad, vneta ušesa, veliko smrkanja in vročina so zanesljivi načini, ki vas prisilijo v spremembo vsakodnevne rutine. Kadar se zdi, da je otrok nenehno bolan, se seveda staršem pojavlja vprašanja: ali je moj otrok premalo oblečen, ali se je treba izogibati umivanju las pred spanjem ali ima moj otrok šibek imunski sistem? Takšna zaskrbljenost staršev je povsem običajna in sprejemljiva.

Majhni otroci zbolijo do osemkrat letno

Res je, da se otroci med seboj razlikujejo, a povprečno do svojega tretjega leta zbolijo od tri- do osemkrat na leto. Razlog je v tem, da se večina teh otrok z virusi sreča prvič in jih njihov imunski sistem še ni zmožen uničiti tako hitro kot ob ponovnem srečanju z njimi. Poleg tega so ravno v tem obdobju otroci prvič vključeni v vrtec, kjer so v stiku z drugimi otroki, ki so morda ali prehlajeni ali pa je njihova okužba v inkubacijski fazi, ko otrok sicer še nima simptomov, a okužbo že lahko prenaša. Posledično je število prehladnih obolenj na leto višje pri otrocih, ki so v varstvu.

Otroci niso pretirano zaskrbljeni, ko si med seboj posojajo igračo, ki je bila pred tem v rokah njihovega prehlajenega prijatelja. Zato pa so toliko bolj zaskrbljeni starši, ko se kar ne znebijo sezonskih okužb in prehladnih obolenj.

V sezoni prehladov verjetno pogosto slišite ljudi kašljati in kihati. A kot starša vas ti zvoki lahko spravljajo v nejevoljo in skrb. Med pogostejše okužbe predšolskih otrok spadajo ravno okužbe dihal, ki jih prepoznamo po simptomih, kot so kašljanje, kihanje in izcedek iz nosu. Skrb vzbujajoč je podatek, da poraba antibiotikov pri okužbah dihal v razvitih državah predstavlja kar 75 odstotkov svetovne porabe antibiotikov. Zdrave navade, raznolika prehrana in krepitev odpornosti močno prispevajo k preprečitvi ali skrajšanju časa trajanja okužbe ter izogibanju čezmerni uporabi zdravil.

Najboljši način boja proti okužbam je močan imunski sistem

Uravnotežena prehrana je tista, ki ima ključno vlogo pri krepitvi imunskega sistema, ta naj bo čim bolj raznovrstna ter naj vključuje dovolj svežega sadja in zelenjave, otrok naj tudi dovolj pije. Poleg prehrane sta pomembna dejavnika vsakodnevna aktivnost na svežem zraku in, kar si starši najbolj želijo, dovolj spanca, ki bo poskrbel, da bo otrok vsak dan optimalno spočit.

Starši poskrbite za redno prezračevanje prostorov in bodite otrokom zgled pri rednem umivanju rok, zlasti pred določenimi dejavnostmi in po njih, saj je to eden najboljših načinov za preprečevanje bolezni in širjenja mikrobov. Otroke naučite, da kihajo in kašljajo v rokav, ter jih spodbujajte, da poln nosek vedno spihajo v robček. Poleg tega lahko s prehranskimi dopolnili, ki so prilagojena otrokom, pomagate okrepiti njihovo odpornost ter s tem preprečiti prepogoste prehlade, morebitne nadaljnje zaplete in tudi odsotnost z dela.

Ko zdrave navade niso dovolj

Otroci včasih potrebujejo tudi dodatno (po)moč, na primer kakovostna prehranska dopolnila z naravnimi beta-glukani, ki imajo sposobnost aktiviranja naravnega in pridobljenega imunskega sistema. Beta-glukani so polisaharidi, ki jih sestavljajo dolge verige posameznih enot D-glukoze. Naravno so prisotni v celuloznih vlaknih nekaterih rastlin (npr. žita in gobe) ter v celičnih stenah kvasovk. Beta-glukani, izolirani iz kvasovk Saccharomyces cerevisiae, so v netopni obliki beta-(1,3/1,6-D-glukan), ki ima glede na podatke številnih študij boljšo biološko uporabnost v primerjavi s topno obliko (1,3/1,4 beta-glukan). Pomembna je visoka stopnja prečiščenosti, saj so v celičnih stenah kvasovk prisotni različni strukturni elementi (manani, proteini, lipidi). Slabo prečiščeni beta-glukani lahko imajo neželjene vplive, npr. pojav alergij. Samo čisti beta-glukani imajo sposobnost vezave na receptorje makrofagov (celice imunskega sistema) v telesu. Za optimalno delovanje je zahtevana vsaj 80% stopnja prečiščenosti.

Seveda ne pozabimo tudi na optimalen vnos vitaminov in mineralov, še posebej vitamina C in cinka, ki prispevata k normalnemu delovanju imunskega sistema. Pomembni so tudi vitamini skupine B. Vsak od 8 vitaminov B kompleks-a ima edinstveno strukturo in številne dodatne funkcij, zato jih je priporočljivo jemati kot celoto, bodisi s hrano ali prehranskimi dopolnili.

Yasenka Imuno Beta-Glukan je tekoče prehransko dopolnilo s prijetnim okusom pomaranče, ki združuje naravno moč beta-glukanov, vitamine B-kompleksa, vitamin C in cink. Vsebuje: visoko prečiščene (min. 80 %) beta-(1,3/1,6)-D-glukane, izolirane iz celične stene kvasovk Saccharomyces cerevisiae

vitamin C,

cink,

vitamine B-kompleksa (B1, B2 - riboflavin, B6, B12, folna kislina, biotin, pantotenska kislina, niacin). Imuno beta-glukan je primeren od prvega leta starosti, za otroke, ki se šele vključujejo v vrtec ali šolo, in ob padcu odpornosti. Jemlje se lahko preventivno, ob povišanih potrebah, na primer med okužbo, da bi se skrajšal čas njenega trajanja, ali po preboleli okužbi za hitrejše okrevanje telesa. Tekoča oblika je enostavna za uporabo in prijetnega okusa pomaranče.







Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Vitamini prispevajo k podpori imunskega sistema in pravilnemu delovanju telesnih funkcij:

vitamin C, cink, vitamina B6 in B12 ter folna kislina prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema,

vitamini C, B2 (riboflavin), B12, B6, B1, pantotenska kislina, niacin in biotin prispevajo k sproščanju energije pri presnovi,

vitamini C, B12, B6, B1, niacin in biotin prispevajo k normalnemu delovanju živčnega sistema in normalnemu psihološkemu delovanju, cink prispeva k normalnim kognitivnim funkcijam.

Preživite sezono kašlja in kihanja

Za vse starše, ki jih skrbi pogostost pojavljanja sezonskih okužb in prehladnih obolenj, je najpomembnejša stvar, da se pogovorijo s pediatrom, ki zna razlikovati, ali otrok doživlja običajen prehlad ali morda položaj zahteva nadaljnjo oceno. Prav tako je pomembno zagotoviti, da kot starš storite vse, kar je v vaši moči, da preprečite prepogoste okužbe. Tudi s tem, da poskrbite, da otroci dobijo vse hranilne snovi in vitamine, ki jim pomagajo okrepiti imunski sistem in jih zaščitijo pred mikrobi, s katerimi se bodo srečali v vrtcu, na igrišču ali doma.