Samo 35 % ljudi nima tega strahu – spadate mednje?

Foto: Unsplash

Strah pred nastopom v javnosti, višino, letenjem, vožnjo, socialna tesnoba in - strah pred zobozdravnikom. To je seznam le nekaj izmed najpogostejših strahov, ki jih lahko izkusimo.

Strah pred zobozdravnikom lahko variira od rahlega občutka nelagodja do zelo resne fobije, zaradi katere se lahko več let izogibamo obiskov pri zobozdravniku. Po ocenah približno 60-65 odstotkov odraslih oseb čuti neugodje in strah pred zobozdravnikom, izrazit strah, pravo fobijo, pa doživlja celo 17-20 odstotkov oseb.

"Pomembno je navesti, da ima strah pred zobozdravnikom tri različne stopnje: zobozdravstveno tesnobo, strah in fobijo," navaja naš sogovornik, dr. Trampuš iz zagrebške klinike Ortoimplant DENTAL SPA. Osebe, ki imajo zobozdravstveno fobijo, se izogibajo zobozdravstveni ordinaciji do te mere, da ima lahko to resne posledice, ne samo na zdravje ustne votline, temveč celotnega telesa.

Stres, tesnoba, težave s spanjem

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Strah pred zobozdravnikom se lahko manifestira z intenzivno tesnobo ali napadi panike, že samo ob misli na obisk ali zdravljenje pri zobozdravniku. Telesni znaki lahko vključujejo pospešen srčni utrip, znojenje, drhtenje in/ali slabost, pri nekaterih pa se pojavljajo celo bruhanje, vrtoglavica in hiperventilacija. Osebe s strahom pred zobozdravniki imajo lahko težave s spanjem zaradi stresa in tesnobe, povezane z obiskom zobozdravnika. Poleg tega lahko strah pred zobozdravnikom povzroči obsesivno razmišljanje o možnih scenarijih med obiskom, pogosto takih z negativnim in katastrofalnim izidom.

Raziskave so pokazale, da ima visok odstotek oseb, ki se bojijo zobozdravnika, slabe predhodne izkušnje v otroštvu, in to celo do 85 %. Boleči postopki, neustrezen nadzor bolečine ali neprijeten občutek, ki je spremljal zobozdravniški pregled ali postopek - vse to lahko pusti zelo močno čustveno sled.

Nekateri ljudje se izrazito bojijo bolečine - strah pred bolečino ali nelagodjem med zobozdravniškimi postopki lahko izvira iz predhodnih bolečih izkušenj ali iz splošnega strahu pred bolečino. Med zobozdravniško obravnavo se lahko pojavi tudi občutek pomanjkanja nadzora, ki lahko povzroči hudo tesnobo. Prav tako lahko tudi pomanjkanje informacij o obravnavi ali pomanjkanje sodelovanja pri odločanju okrepi občutek nemoči.

Nekateri pacienti imajo strah pred injekcijami oziroma strah pred lokalno anestezijo, in tudi to lahko predstavlja znaten dejavnik.

Največji sprožilci strahu

Foto: Unsplash

No, veste, kaj so največji sprožilci strahu pred zobozdravniki?

"Ko sem davnega leta 2000 prebral študijo o vzrokih za strah pred zobozdravniki, sem dojel, da so največji sprožilci za strah pacientov zvoki in neprijetni vonji. Strah pred bolečino je šele na tretjem mestu," pravi dr. Zdenko Trampuš, DDS, ki je na temelju omenjene študije postavil tudi svojo celovito zobozdravstveno dejavnost. Namreč, njegova klinika se posveča zdravljenju najtežjih primerov brezzobosti, združuje pa medicinske in zdraviliške zobozdravstvene metode, ki pacientom omogočajo večje ugodje.

Dr. Trampuš trdi, da je treba k vsem pacientom nujno pristopiti previdno, z empatijo in razumevanjem. Poleg tega je pacientom nujno dati celovite informacije in zgraditi zaupanje, da bi bila njihova terapija učinkovita.

"Včasih kljub vsem naporom in znanju zobozdravnika obstajajo pacienti s strahom pred zobozdravniki, pri katerih se lahko strah malo ublaži, vendar pa ne izgine popolnoma. V takih primerih je dobro načrtovati poseg, ki vključuje analgosedacijo oziroma zavestno sedacijo," pravi dr. Trampuš.

Klinika dr. Trampuša ima poleg najnaprednejših metod zdravljenj brezzobosti, kot so All-on-4, Zygoma All-on-4, pterigoidni in subperiostalni implantati, dolgoletne izkušnje tudi z analgosedacijo. Ta klinika je registrirana za anesteziologijo. Čeprav se tukaj vsi zobozdravstveni posegi izvajajo v lokalni anesteziji, je pacientom na podlagi znakov dostopna tudi analgosedacija. Tak pristop omogoča, da pacienti mirno spijo v zobozdravniškem stolu, medtem ko se ekipa dr. Trampuša pridno trudi za njihov novi nasmeh.

Pri strahu pred zobozdravniki in dolgih posegih

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Analgosedacija je stanje zmanjšane zavesti, ki ga sproži dovajanje določenih zdravil, ki delujejo na osrednji živčni sistem, vendar ga v celoti nadzira anesteziolog. „Na kliniki Ortoimplant DENTAL SPA,“ pravi dr. Trampuš „jo uporabljajo pri posegih, ki trajajo dlje od 90 minut, in pri obsežnejših, predvsem implantolških in drugih kirurških posegih, pri katerih je nujno, da pacient ostane miren.“

Analgosedacija se priporoča tudi pacientom, ki kažejo izrazit strah pred zobozdravstvenimi posegi, in osebam, ki se zobozdravstvenih posegov ne bojijo preveč, vendar jim je prijetneje, če daljši poseg prespijo.

"Poleg večje varnosti in ugodja pacienta, analgosedacija omogoča tudi učinkovitejšo izvedbo samega posega," navaja dr. Trampuš.

Analgosedacijo izvaja in nadzira specialist anesteziolog, med celotnim posegom pa pri pacientu nadzira tlak, srčni utrip in nasičenost krvi s kisikom.

"Pred samim zobozdravstvenim posegom mora vsak pacient izpolniti vprašalnik, s katerim se opredeli njegovo zdravstveno stanje, in opraviti pogovor z anesteziologom. V primeru, da pacient ustreza vsem potrebnim kriterijem, mu bo omogočena izvedba analgosedacije," zaključuje dr. Trampuš.

Posvečeni zdravljenju brezzobosti

Foto: Unsplash

Na kliniki Ortoimplant Dental SPA, pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS; hrvaškega implantologa, se posvečajo reševanju težave brezzobosti - zlasti pri pacientih, ki jim manjka (manjši ali večji) del čeljustne kosti. Klinika je razvila Dental SPA PROTOKOL – edinstveno vrsto zobozdravstvenega protokola, ki združuje brezplačen prvi pregled in diagnostiko z napravo CBCT RTG, najnaprednejše zobozdravstvene in druge terapije, kot tudi možnost, da zobozdravstveni poseg prespite. Klinika Ortoimplant Dental SPA je registrirana za anesteziologijo ter pacientom na podlagi znakov omogoča analgosedacijo - stanje zmanjšane zavesti, ki jo v celoti nadzira anesteziolog. Prvi pregled je brezplačen!