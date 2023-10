Revulocionarna rešitev, ki omogoča najostrejši vid

Robert Rimc, ing. optometrije, je direktor družinskega podjetja Rimc, ki je lani praznovalo 50 let delovanja. Odlikujejo jih dolgoletne izkušnje, strokovnost, predanost strankam in najsodobnejša tehnološka opremljenost. "Začeli smo s poslovalnico v Krškem, kasneje smo še eno odprli v Brežicah. To poslovalnico je sčasoma prevzel moj brat Ivo Rimc, ki je letos odprl tudi poslovalnico v Ljubljani. Ne glede na lokacijo se zavedamo izzivov današnjega tempa, zato vsaki stranki prisluhnemo in skupaj poiščemo najboljšo rešitev za njene težave z vidom. V Optiki Rimc tako lahko opravite preglede za vid pri optometristu, specialistu oftalmologu, izberete ustrezna očala, kontaktne leče ali drug pripomoček za korekcijo vida. S pomočjo izkušene ekipe, očesnih optikov in najmodernejših naprav vam izdelamo očala v lastni delavnici. Da bi zadostili zahtevam vseh strank, že od leta 1972 naročamo najbolj kakovostna stekla Rodenstock," uvodoma pove Robert Rimc, ki izpostavi velik pomen rednih kontrol vida.

Robert Rimc, direktor družinskega podjetja Optika Rimc Foto: Jan Lukanović

"Z rednimi kontrolami vida, ki so običajno na dve leti, lahko pravočasno odkrijemo spremembe in prikrite bolezni, ki jih sami ne zaznamo. S pravočasnim ukrepanjem se lahko izognemo številnim težavam. Pri otrocih so kontrole vida še toliko pomembnejše zaradi naraščajoče kratkovidnosti in seveda zaradi razvoja očesa v tej dobi. Pregled za kontrolo vida poteka tako, da najprej s pomočjo najsodobnejših aparatov izvedemo objektivne meritve ter nato nadaljujemo subjektivno refrakcijo, kar dejansko pomeni, da stranka sodeluje pri pregledu. Poleg refrakcije preverimo še očesni tlak, pregledamo oči z biomikroskopom ter po potrebi opravimo tudi slikanje očesnega ozadja s tehnologijo OCT. Pri pregledu za kontaktne leče izmerimo še topografijo roženice in naredimo analizo suhega očesa," potek rednega pregleda oči opiše Robert Rimc.

Robert Rimc: Da bi zadostili zahtevam vseh strank, že od leta 1972 naročamo najbolj kakovostna stekla Rodenstock." Foto: Jan Lukanović

Higiena vida

Da je redna kontrola vida izjemnega pomena, pritrjuje tudi Ivo Rimc, ing. optometrije, vodja enot Optike Rimc v Brežicah in Ljubljani, zadnjo so na Vodnikovi ulici odprli pred tremi meseci. "Temu v optometriji z drugimi besedami rečemo tudi higiena vida, čemur v Sloveniji po mojem mnenju posvečamo premalo pozornosti. Redne kontrole vida so izrednega pomena, saj je oko izredno kompleksen organ. Z očmi prejemamo 70 odstotkov informacij iz okolja. Struktura očesa je pomembna v smislu tega, da če ne opravljamo rednih pregledov, se ne zavedamo mnogo stvari, ki se lahko dogajajo že prej. Redne kontrole so pomembne tako zaradi osnovne skrbi za zdravje kot tudi dejstva, da preprosto vidimo odlično," razloži Ivo Rimc.

Kot pravi, jih stranke najpogosteje obiščejo zaradi težav, kot so meglen vid ali na daljavo ali na bližino. "Pa tudi zaradi nenadnih sprememb na enem ali obeh očesih, zaradi simptomov dvojne slike, sindroma starostne slabovidnosti. Velikokrat pa tudi zaradi težav, kjer je oko pravzaprav sekundarnega pomena, ker gre za neke druge bolezni, ki so primarno v telesu in se lahko vežejo na oko," nadaljuje Ivo Rimc.

Ivo Rimc bdi nad poslovalnico Optike Rimc v Ljubljani, ki so jo odprli pred tremi meseci. Foto: Jan Lukanović

Večnamenskost progresivnih očal

Med uporabniki v zadnjih letih vse bolj priljubljena postajajo progresivna očala. Ključna odlika progresivnih očal je večnamenskost. Primerna so tako za ljudi, ki imajo dioptrijo za daljavo in bližino, ter tudi za tiste, ki imajo dioptrijo le za branje. Raznolike vrste progresivnih očal zadovoljijo potrebe različnih ciljnih skupin, ljudi vseh poklicev, hobijev in starosti. Ustrezna izbira vrste progresivnih stekel vam omogoča, da z njimi berete, delate na računalniku, vozite ali pa se ukvarjate s športom … V enih očalih je združena najbolj praktična, estetska in celovita rešitev za izboljšanje vida.

Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov progresivnih stekel, razlika med njimi je očitna predvsem pri kakovosti izdelave in sposobnosti ujeti unikatno, individualno mero očesnih podatkov, ki v končni fazi pomeni boljšo ali slabšo vizualno izkušnjo posameznika. In če lahko serijski izdelki s prodajnih polic zadovoljijo širše množice, je položaj pri očalih povsem drugačen. Oči se ves čas premikajo, človeško oko se premakne do 250-tisočkrat na dan, progresivna stekla pa morajo delovati v vseh kotih, ne le na sredini. To je tudi razlog, da potrebujemo natančne podatke o očesu, kajti vsako oko je drugačno.

Pomembni nasveti pred nakupom progresivnih očal

Izredno pomembno je poudariti, da sta predpogoja za uspešno navajanje na progresivna očala strokovno in natančno izmerjena dioptrija ter očala, izdelana v skladu z očesnimi parametri. Zato je zelo pomembno, da vam progresivna stekla izdela strokovnjak (optik), ki ima na tem področju tudi izkušnje. Nakup progresivnih očal v praksi pomeni izmenjavo informacij med kupcem in optikom. Zelo je namreč pomembno, da optik ve, kakšne so navade kupca, saj lahko samo na podlagi takšnih informacij skupaj izbereta ustrezna korekcijska stekla.

"Da, današnji progresivi so izredno izredno napredovali. Imamo jih več vrst, različnih dizajnov. Progresiv je kompleksna zadeva, ki se je je treba lotiti z veliko točk, jih vse obkljukati, vse pravilno izdelati, šele potem lahko govorimo o popolnem udobju," meni Ivo Rimc.

Kot pravi Rajko Germek, optik v Optiki Rimc, so progresivna očala med uporabniki večna tabu tema – zakaj ne vidimo na progresiv? "Osnovno pravilo za progresivna očala je najprej dobro opravljena meritev dioptrije. Potem sledi pravilna izbira progresivnih stekel, na koncu pa seveda zelo pomembna izbira pravega okvirja. Pri izbiri okvirja moramo biti zelo pozorni na pravilno lego, naklon okvirja ter tudi na dolžino ročk. Pri stranki moramo biti pozorni na širino njenega nosnega korena, različno višino oči in ušesa. Tukaj je zelo pomembna tudi drža stranke. Na koncu pa je seveda vprašanje, kaj stranka pričakuje od progresivnih očal. V naši optiki že 50 let vgrajujemo vrhunska stekla Rodenstock, ki nam omogočajo, da stranke na progresiv preprosto vidijo," osnovne smernice glede progresivnih očal povzame Rajko Germek.

Rajko Germek: Osnovno pravilo za progresivna očala je najprej dobro opravljena meritev dioptrije. Potem sledi pravilno izbira progresivnih stekel, na koncu pa je seveda zelo pomembna izbira pravega okvirja." Foto: Jan Lukanović

Razlika med "gotovimi" in po meri narejenimi očali

Še vedno se dogaja, da uporabniki očal namesto po meri narejenih očal posežejo po t. i. "gotovih očalih", ki jih lahko kupimo v lekarni, na pošti, v trafiki … Namenjena so množični uporabi ter niso individualno prilagojena posameznemu uporabniku tako kot očala, izdelana individualno. V čem se torej od tistih, ki jih naredi optik po pregledu strokovnjaka (oftalmologa ali optometrista), razlikujejo gotova očala?

Gotova očala so izdelana z isto sferično močjo za obe očesi, zenična razdalja pri njih pa ponavadi znaša 62 ali 64 milimetrov. Iz tega razloga niso zadostna za popravljanje vida večine ljudi. Zakaj?

Če sta dioptriji obeh oči različni, potem bodo očala z isto močjo v obeh steklih povzročala, da bo vid v enem očesu meglen , zaradi česar se oči med branjem naprezajo.

, zaradi česar se oči med branjem naprezajo. Ker človek ne gleda točno skozi središče stekla, takšna očala povzročajo nezaželene prizmatične učinke , kar povzroča glavobole, naprezanje oči in v nekaterih primerih dvojni vid.

, kar povzroča glavobole, naprezanje oči in v nekaterih primerih dvojni vid. Lahko se zgodi, da bodo ljudje uporabljali "gotova očala" za aktivnosti na daleč , npr. za sprehajanje, gledanje televizije in vožnjo z avtomobilom.

, npr. za sprehajanje, gledanje televizije in vožnjo z avtomobilom. Pojavlja se tudi težava, da ljudje uporabljajo gotova očala, namesto da bi šli na pregled h kvalificiranemu strokovnjaku za vid. Ker gre običajno za starejše ljudi, imajo večjo možnost, da jih prizadenejo druge bolezni, kot so: starostna degeneracija rumene pege, siva mrena in diabetična retinopatija. Zato je zelo pomembno, da so spremembe v vidu ljudi v tej starostni skupini nadzorovane.

Za nekatere so gotova očala nizkocenovna alternativa za predpisana očala za branje. Uporabljajo se lahko za kratek čas ali v nujnih primerih in na tak način so koristen pripomoček poleg predpisanih očal, nasvete povzamejo pri Optiki Rimc.

Gotova očala niso unikatno prilagojena posameznemu uporabniku tako kot očala, izdelana individualno.

Pomen biometrične preciznosti

Rodenstock je že več kot 140 let vodilni v inovacijah na področju oftalmološke optike. Razvoj progresivnih stekel Rodenstock je v zadnjih desetih naredil velik napredek letih na področju tehnologije. Prilagoditev stekel z nijihovo tehnologijo DNEye Scanner pa je vse skupaj postavila na nov standard. Pri meritvi s skenerjem DNEye se vzame vse individualne parametre očesa. Predstavljajmo si prstni odtis, ki je unikaten za vsakega posameznika. Tako s skenerjem DNEye izmerijo tudi unikatnost očesa, te informacije pa potem preslikajo v izdelavo stekla. Rezultat je steklo, ki je najbolj prilagojeno vsakemu posamezniku

Sogovornike povprašamo, zakaj je v povezavi s progresivni očali tako pomembna biometrična preciznost.

"Biometrična preciznost je v bistvu najnovejša tehnologija, ki jo je razvilo podjetje Rodenstock. Omogoča individualno oziroma eksaktno izdelana stekla, ta pa omogočajo preciznost pri na primer enožariščnih steklih, ostro sliko od roba do roba očal, pri progresivnih očalih se to kaže v še bolj natančno izdelanem izdelku, ki končnemu uporabniku omogoča neko boljšo izkušnjo oziroma vsakodnevno uporabo očal. Rezultati s skenerjem DNEye so zelo dobri, stranke imajo zelo dobro izkušnjo. Kaj pa jim to navsezadnje omogoča? Individualen pristop k biometrični meritvi očesa, ki se ga upošteva pri izdelavi stekel, ostra slika od roba do roba ali, ko je govora o progresivnih steklih, široka polja na vseh razdaljah gledanja," razloži Amadej Brezinščak, mag. optometrije.

Amadej Brezinščak: Rezultati s skenerjem DNEye so zelo dobri, stranke imajo zelo dobro izkušnjo. Foto: Jan Lukanović

"Najnovejša tehnologija Rodenstocka, biometrična stekla, očala, se bistveno bistveno razlikuje od vsega, kar je na trgu. Leta 1900 je švedski oftalmolog Allvar Gullstrand dosegel velikanski preboj. Oblikoval je fiziološki model človeškega očesa, t. i. shematsko oko, in izpeljal Gullstrandovo enačbo. Odtlej je bila lahko struktura zajeta v izračun dioptrije in izdelavo očal, zato so lahko stekla bolje prilagodili posameznikovim očem. Toda z bistvenim primanjkljajem. Gullstrandovo oko namreč opisuje shematsko oko, ki predstavlja idealen model očesa, kar pa je v resničnem svetu težko najti. Rodenstock je v tem pogledu šel en korak dlje, razvil je svoje shematsko oko, s katerim upošteva tudi aksialno dolžino očesnega zrkla. Vemo, da je pri dioptrijah plus oko krajše, pri kratkovidnih miopih pa daljše. Vsake oči so edinstvene oblike ter velikosti in zato, da so korekcijska očala lahko prilagojena prav vsakemu posamezniku, jih pri Rodenstocku obravnavajo individualno – z največjo biometrično natančnostjo. Zato določijo biometrijo celotnega očesa. Z uporabo naprave DNEye® Scanner in patentiranih tehnologij lahko podjetje Rodenstock določi več kot sedem tisoč podatkovnih točk in več kot 80 parametrov posameznikovega očesa. Vsi pridobljeni podatki so nato integrirani neposredno v korekcijsko steklo in vodijo proces, katerega rezultat je najnatančnejše korekcijsko steklo na svetu – z najostrejšim vidom za vsak kot in vsak pogled. To je ena tehnologija, ki je izredno zanimiva in odstopa od povprečja katere razvoj bo zelo zelo zanimivo spremljati. To je tudi področje, ki se ga je Rodenstock lotil edini in prvi," svoje videnje povzame Ivo Rimc.

"Vsake oči so edinstvene oblike ter velikosti in zato, da so korekcijska očala lahko prilagojena prav vsakemu posamezniku, jih pri Rodenstocku obravnavajo individualno – z največjo biometrično natančnostjo." Foto: Jan Lukanović

Težava, s katero se spopada čedalje več slovenskih otrok

Pri Rodenstocku pa niso unikatni le zaradi visoko preciznih progresivnih steklih, njihove rešitve izstopajo tudi pri drugih težavah z vidom. Tudi ko gre za kratkovidnost. Izsledki različnih raziskav kažejo, da število kratkovidnih otrok po svetu in tudi v Sloveniji narašča. Svetovne statistike kažejo, da se je pogostost kratkovidnosti v primerjavi s 70. leti do danes skoraj podvojila. Številke razkrivajo, da je bila do leta 2020 že več kot ena tretjina svetovnega prebivalstva kratkovidna. To pomeni, da se je v samo dveh desetletjih njihovo število močno povečalo. Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla proizvajalca Rodenstock – stekla MyCon.

"Kratkovidnost ali miopija je zelo težavna tema v svetu optometrije ali oftalmologije. Skoraj ni seminarja ali delavnice na tem področju, kjer se ne bi pogovarjali o tej tematiki. Gre za to, da miopija ni samo očesna napaka, ampak je že v bistvu klasificirana kot bolezen. Brien Holden Vision Institut, neodvisna institucija, ki se s tovrstno tematiko ukvarja, napoveduje strašljive številke. Na svetu naj bi bilo v tem trenutku kar okoli 30 odstotkov kratkovidnih miopov, ta številka pa naj bi se do leta 2050 povzpela na 50 odstotkov. Zakaj je to pomembno? Miopija ni samo napaka na roženici, ampak je napaka v aksialni dolžini očesnega zrkla. In če se ta začne podaljševati, če to oko začne rasti, lahko preidemo v nekaj, kar je neustavljivo. Spisek bolezni, ki lahko zaradi tega nastanejo, je enormen, velja pa tudi za odraslo populacijo. Kaj lahko danes naredimo glede tega? Konkretnih prijemov še ni, so pa zagotovo na voljo stvari, ki lahko pomagajo, mednje pa gotovo sodijo tudi korekcijska stekla MyCon," meni Ivo Rimc.

Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla proizvajalca Rodenstock – stekla MyCon. Foto: Rodenstock Foto: Rodenstock

"Pri miopiji pade en del žarka na makulo, dva pa mimo. Problem sta prav ta dva, saj dajeta očesu vedeti, da potrebuje še več bližinskega vida. Rodenstockova stekla MyCon delujejo tako, da ta žarka izničijo in usmerijo na makulo. Tudi v Sloveniji je to področje v veliki meri še neraziskano, podatki se zbirajo tudi na mednarodni ravni. V Optiki Rimc smo glede te tematike že delali kampanje na naših družbenih omrežjih, objavljali podatke, ozaveščali starše. V Optiki Rimc imamo aparate, s katerimi lahko merimo aksialno dolžino očesnega zrkla. Vsekakor bi glede tega na tem mestu staršem svetoval, da velja pripeljati otroke na pregled. Pomembno je, da zadevo spremljamo, se primerno odzovemo in postopamo," svetuje Ivo Rimc.

Ivo Rimc z ženo Amando Amon Rimc Foto: Jan Lukanović