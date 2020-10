Razvejano omrežje, ki obračunava z grožnjami našemu zdravju

Sezona prehladov je pred vrati, ob vseh razsežnostih koronavirusa pa sploh ni treba več dvomiti o tem, da imamo pred sabo zelo pomembno nalogo: okrepiti svoj imunski sistem do te mere, da bo lahko kljuboval napadom na naš organizem.

Zgraditi močan imunski sistem

Več kot 1.600 genov sodeluje pri naravnem in prilagodljivem imunskem odzivu. To nam omogoča, da preživimo tudi v bolj neugodnem okolju, ko nas z vseh strani ogrožajo nevarni mikroorganizmi.

Čeprav ne zmoremo obvladati vsakega prehlada, pa lahko pomagamo preprečevati in se boriti proti boleznim tako, da poleg uravnotežene in raznolike prehrane z veliko sadja in zelenjave, veliko gibanja na prostem zraku in izogibanja odvečnemu stresu jemljemo tudi ustrezne prehranske dodatke. Ti naš organizem okrepijo, da se lažje bori proti bakterijam, virusom, parazitom in drugim mikroorganizmom, zaradi katerih zbolimo.

Razlike med nami tudi pri imunskem sistemu Znanstvene študije ponujajo nekaj zanimivih dejstev o tem, kako se človeški imunski sistem s časom spreminja in se razlikuje od osebe do osebe. Starejši ljudje imajo šibkejše imunske odzive, zaradi česar so bolj nagnjeni k okužbam in imajo zmanjšano odzivnost na cepljenje. Poleg tega obstajajo razlike v odpornosti in odzivu organizma med ženskami in moškimi. Odrasle ženske so namreč bolj dovzetne za vnetne in avtoimunske bolezni. Kljub temu znanstveniki šele začenjajo spoznavati, kako se imunski sistem moških in žensk razlikuje med sabo v različnih starostnih obdobjih.

OTROŠTVO: Divje obdobje, ko se vzpostavlja imunski sistem

Šola in vrtec sta poseben izziv za starše, ki se v prvem letu praviloma spopadajo z velikim porastom prehladnih obolenj, raznih vnetij in trebušnih težav. Novi začetki so stresni že sami po sebi, zato je otrok tudi bolj dovzeten za okužbe. Čim prej jih naučimo temeljitega umivanja rok. Foto: Reuters

Kako odporen bo otrok, je zelo odvisno že od tega, kako je rojen. Raziskave kažejo, da otroci, ki se rodijo s carskim rezom, niso izpostavljeni določenim zaščitnim bakterijam ter imajo pozneje v življenju več tveganja za razvoj določenih bolezni. Tudi dojenje ima vpliv na odpornost telesa, tudi če to traja samo nekaj tednov. Tako otrok prek mleka dobi materina zaščitna protitelesa.

Malček naj uživa različno sadje in zelenjavo, se vsaj eno uro giba na svežem zraku ter dovolj počiva. Če že zboli, se ne zatečemo takoj k antibiotikom, ki ob pretirani uporabi celo škodijo imunskemu sistemu. Ponudimo mu mirno in prijetno okolje, da bo lažje okreval, veliko tekočine in morebitne prehranske dodatke, da bo lažje kos bolezni. Otrokom bo zelo pomagalo, če jih bomo naučili, kako se lahko z nekaj globokimi vdihi in izdihi pomirijo v stresnih situacijah in kako se na splošno spopadati s prevelikimi pričakovanji okolice. Tudi to pomaga pri krepitvi odpornosti telesa.

S prehranskimi dodatki v obliki sirupov, ki so seveda samo dodatki k uravnoteženi prehrani, moramo začeti malce pred začetkom sezone prehladov, da že dosežemo neko raven odpornosti.

Imunosal, tekoči: 150 ml Imunosal® je tekoče prehransko dopolnilo, ki vsebuje edinstveno kombinacijo močnega betaglukana in sestavin (vitaminov in cinka), ki prispevajo k normalni funkciji imunskega sistema. Je sadnega okusa in je namenjen otrokom od dopolnjenega prvega leta starosti. Vsebuje sestavine, ki prispevajo k delovanju imunskega sistema (cink, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 ter vitamin C), umski zmogljivosti (pantotenska kislina), kognitivnim funkcijam (cink), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C), delovanju živčnega sistema (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C) in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C).

ODRASLI: Veliko stresa, ki je glavni sovražnik odpornosti

V odrasli dobi se spopadamo z veliko mera stresa, naš imunski sistem je prožen in zmogljiv, vendar tudi ta začne z leti pešati. Foto: Thinkstock

Najmlajši nimajo tako učinkovitega imunskega sistema kot odrasli. Pri otrocih se imunski sistem popolnoma razvije šele med sedmim in osmim letom.

Z odraščanjem se prirojeni imunski odziv spreminja, saj se je skozi leta veliko naučil in tako postal zelo prilagodljiv. Zgodba z imunskim sistemom pa z odraščanjem in staranjem dobi nekaj preobratov.

Sistem se upočasni, zato postajamo vedno bolj dovzetni za nalezljive bolezni. Začnejo se pojavljati še druge bolezni, zato zbolimo še hitreje. Poleg tega pa odraslo obdobje, ko skrbimo za svoje otroke, kariero in ostarele starše, velja za najbolj stresno v življenju. Stres je glavni sovražnik dobrega imunskega sistema.

Zato moramo res dobro poskrbeti zase – s pravilno prehrano, ki naj vsebuje dovolj magnezija in cinka, ki sta najpomembnejša minerala pri ohranjanju močnega imunskega sistema. Ne smemo pa pozabiti tudi na zdrave nenasičene maščobe. Privoščimo si čim več gibanja na prostem, ko pa pride čas prehladov, pa se oborožimo s prehranskim dodatkom, ki poleg magnezija in cinka vsebuje tudi betaglukane, vitamine in druge koristne sestavine.

Za odrasle in otroke od 12 let dalje: Imunosal kapsule: 60 kapsul, 900 mg betaglukana Imunosal® kapsule vsebujejo edinstveno kombinacijo močnega betaglukana in sestavin (vitaminov, cinka, železa, selena), ki prispevajo k normalni funkciji imunskega sistema. Kapsule vsebujejo tudi visokokakovosten koencim Q10 in so namenjene odraslim in otrokom, starejšim od 12 let. Imunosal® kapsule vsebujejo sestavine, ki prispevajo k delovanju imunskega sistema (cink, železo selen vitamin B6, folna kislina, vitamin B12, vitamin D ter vitamin C), zaščiti celic pred oksidativnim stresom (vitamini B12, C in E, selen in cink), umski zmogljivosti (pantotenska kislina), vzdrževanju normalnih kosti in normalne mišične funkcije (vitamin D), kognitivnim funkcijam (cink), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C), delovanju živčnega sistema (tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C) in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C). Imunosal šumeče tablete: 20 tablet Imunosal® šumeče tablete vsebujejo betaglukan, cink in deset vitaminov za odrasle in otroke od šestega leta dalje. Posamezne sestavine Imunosal® šumečih tablet prispevajo k delovanju imunskega sistema (vitamin C, cink, vitamina B6 in B12), sproščanju energije pri presnovi (tiamin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, biotin, vitamin B12 in vitamin C) in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti (riboflavin, niacin, pantotenska kislina, vitamin B6, folna kislina, vitamin B12 in vitamin C).

STAREJŠI: Moč in odpornost pešata, veselje do življenja pa ne

Pri starejših so zaradi šibkejšega imunskega sistema okužbe veliko bolj nevarne, saj lahko bolezen poteka v težji obliki in se zaradi zapletov lahko zgodi najbolj neželen izid. Foto: Getty Images

Izguba telesnih moči in odpornosti sta najhujši spremljevalki staranja. Na srečo obstaja kar nekaj korakov, s katerimi lahko starejši okrepijo svoj imunski sistem in ohranijo svoje zdravje.

Eden najboljših načinov je, da se z zdravniki pogovorijo o možnostih cepljenja. Cepljenje sicer ne bo neposredno okrepilo imunskega sistema, lahko pa prepreči težek potek najrazličnejših bolezni. Zelo pomemben je tudi dober nadzor nad kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, visok krvni tlak, debelost in bolezni srca in ožilja.

Pri starejših je še toliko pomembneje, da pijejo dovolj tekočine, zmanjšajo količino popite kave ter da trikrat tedensko odidejo na sprehod ali se ukvarjajo z drugo lahko telesno vadbo. Njihovi obroki naj bodo bogati z beljakovinami. Poleg raznolike prehrane, ki naj vključuje česen, citruse, semena bučnic, melono, oreščke, je zanje pomembno tudi dobro spanje, saj se spočit organizem lažje upre okužbam.

Poleg vseh naštetih ukrepov jim je v veliko pomoč lahko tudi redno uživanje prehranskih dodatkov, prilagojenih prav njihovi starostni skupini.