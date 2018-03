Prednosti citratne oblike Ca in Mg

Minerali, ki jih najpogosteje najdemo v obliki soli, so potrebni za sintezo vitaminov v organizmu in so del encimatskih procesov. Med najpomembnejše spadata magnezij in kalcij, ki sta ob današnjem tempu življenja nujno potrebna pri razvoju ter ohranjanju zdravih mišic, kosti in živčnega sistema prav vsakogar.

Magnezij

Kar 60 odstotkov magnezija je v kosteh, sodeluje pa pri več kot 300 biokemičnih reakcijah in presnovnih procesih. Med te spadajo delovanje mišic in živčnega sistema, ohranjanje zdravih kosti in zob, normalno psihološko delovanje, prispeva pa tudi k sproščanju energije pri presnovi, ravnotežju elektrolitov ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Magnezij in šport

Zaradi povečane dejavnosti mišic in močnega potenja telo pri športu porablja oz. izgublja magnezij. Pri športnikih je zato še posebej pomembno, da po prenehanju športne dejavnosti nadomestijo izgube magnezija, saj tako preprečijo povečano trzanje mišic, nabiranje laktata in krče v mišicah ter možnost nastanka nategov in napetosti v mišicah.

Prednosti Magnezijevega citrata NOW

Da se lahko magnezij v telesu ustrezno absorbira, mora biti vezan na drugo snov. Organske oblike magnezija so magnezijev oksid, magnezijev sulfat, magnezijev karbonat in magnezijev citrat, ki ima glede na raziskave najboljšo absorpcijo. Pridobljen iz magnezijeve soli citronske kisline ima sicer nižjo koncentracijo, toda visoko stopnjo biorazpoložljivosti (90 %). Izdelek Magnezijev citrat NOW priporočajo športnikom za boljšo regeneracijo in preprečitev nategov.

Magnezijev citrat: absorpcija različnih oblik magnezija v določenem času.

Kalcij

Velika večina kalcija je v kosteh in zobeh. Ima pomembno vlogo pri razvoju in ohranjanju normalne mineralne gostote kosti. Poleg tega je potreben tudi za celično signalizacijo, specializacijo celic, prevajanje živčnih signalov, pravilno delovanje mišic in delovanje prebavnih encimov. Ob prenizkem prehranskem vnosu se ustrezna koncentracija doseže z resorpcijo kalcija iz okostja, kar zmanjšuje mineralno gostoto kosti.

Kalcijev citrat NOW

V nasprotju s kalcijevim karbonatom ima Kalcijev citrat NOW kislinsko bazo, ki zahteva manj proizvodnje naravnih želodčnih kislin, kar pomeni boljšo absorpcijo in uporabo v telesu.

Kalcijev citrat: absorpcija kalcijevega citrata v primerjavi s kalcijevim karbonatom.

Razmerje magnezija in kalcija

Magnezij je pomemben pri presnovi kalcija, katerega previsoke vrednosti lahko povzročijo težave, povezane z nadzorom mišic. Večinoma je težava v slabem razmerju kalcija in magnezija, ki ga lahko izboljšamo z dodajanjem večjih odmerkov magnezija z Magnezijevim citratom NOW, ki jih razdelimo v več dnevnih odmerkov.

Z zdravo prehrano, gibanjem in določenimi aktivnimi učinkovinami lahko veliko naredimo za svoje zdravje – poskrbimo torej, da se težav in napak, ki jih delamo, ne zavemo šele, ko je zdravje že načeto.