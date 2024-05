Prebava ni postranska stvar!

Topli puloverji, jopice, jakne in plašči so se umaknili lahkim in zračnim oblačilom. Povsod nas pozdravljajo razbohoteno zelenje, topli sončni žarki in prijetno vzdušje – le naše počutje nekako ne odraža te sproščenosti. Ali ste kdaj pomislili, da vzrok za to tiči v naši prebavi? Prebava je pomemben steber zdravja in dobrega počutja, kot je to tezo 400 let pred našim štetjem zagovarjal že Hipokrat, ki je verjel da se vse bolezni začnejo v črevesju. Zato je vzdrževanje zdrave črevesne mikrobiote ključnega pomena za splošno dobro počutje.

Dobro počutje domuje v prebavilih

Prebavne težave, kot so napihnjenost, zaprtje, bolečine v trebuhu in zgaga, ne vplivajo samo na trenutno neprijetno počutje, pogosto naznanjajo oslabljen imunski sistem. Črevesna mikrobiota ima ključno vlogo pri prebavi in absorpciji hranil, uravnavanju imunskega sistema, zatiranju patogenih bakterij, vplivanju na psihično zdravje in ohranjanju celovitosti črevesne bariere. Naše sodobne prehranjevalne navade pa pogosto vključujejo prekomerno uživanje predelanih živil in nezadosten vnos ključnih hranil in prehranskih vlaknin, kar seveda lahko privede do različnih prebavnih težav.

Do zdrave prebave in prebavil si torej prvenstveno pomagamo s prehrano in prehranskimi dodatki, ki pomagajo zagotoviti, da je stanje naše črevesne mikrobiote optimalno. Medexov Postbeeotic™ je prvi pravi postbiotični izdelek na trgu, zasnovan, da podpre zdravo delovanje prebavnega sistema in učinkovito presnovo makrohranil.

Kaj so postbiotiki?

Črevesna mikroflora torej vpliva na vse vidike našega zdravja in pomembno je, da jo vzdržujemo v odličnem stanju. Čeprav so postbiotiki manj znani kot prebiotiki in probiotiki, raziskave kažejo, da imajo celo pomembnejšo vlogo pri ohranjanju in izboljševanju našega dobrega počutja. Postbiotiki so inaktivirane dobre bakterije in/ali njihovi presnovni metaboliti, ki imajo dokazano enako ali celo boljšo učinkovitost pri izboljšanju črevesnega zdravja v primerjavi s probiotiki. Zaradi svoje inaktivirane narave so postbiotiki stabilnejši in varnejši za uporabo, kar omogoča lažji transport in daljši rok trajanja brez izgube učinkovitosti.

Inaktivirani pomeni, da so vse bakterije toplotno obdelane pri visoki temperaturi, zato niso več žive. Na ta način so stabilnejše, izdelek je varnejši, novejše raziskave pa so pokazale, da se njihova učinkovitost ohranja.

Raznovrstnost in sestava črevesne flore se spreminjata oziroma prilagajata našim prehranskim navadam, stresu in bolezenskim stanjem. Neuravnovešen črevesni mikrobiom pa ima sistemske posledice, ki poleg prebavnih težav in bolezni prebavil lahko vplivajo tudi na: kognitivno zdravje: vpliv na razpoloženje, spomin in kognitivne procese preko osi črevesje–možgani (gut–brain axis),

koža: akne, dermatitis in ekcemi zaradi vpliva na imunski odziv in vnetne procese,

srčno-žilni sistem: ateroskleroza, srčni infarkt, hipertenzija zaradi vpliva na metabolizem, vnetje in presnovo lipidov,

delovanje jeter: jetrne bolezni (zamaščenost jeter, hepatitis, ciroza) zaradi proizvodnje toksinov, ki vplivajo na jetrne celice,

razvoj sistemskega vnetja nizke stopnje: različne kronične bolezni (sladkorna bolezen tipa 2, revmatoidni artritis, bolezni srca in ožilja, rak).

Postbeeotic™ – ravnovesje črevesja. Bogastvo življenja.

Medexov Postbeeotic™ je prvi pravi postbiotični izdelek na trgu, zasnovan, da podpre zdravo delovanje prebavnega sistema in učinkovito presnovo makrohranil. Ta inovativni instant napitek združuje ključne sestavine za optimalno funkcijo črevesne sluznice in aktivno spodbuja razvoj ter vzdrževanje zdrave in uravnotežene črevesne mikrobiote. Z bogato mešanico fermentiranega sadja in zelenjave, inaktiviranimi bifidobakterijami, čebeljim cvetnim prahom ter vitamini B-kompleksa in vitaminom C Postbeeotic™ podpira prebavo in izboljšuje prebavne težave.

Postbeeotic™ nudi napredno podporo metabolizmu, združuje sinergijske učinke prebiotikov in postbiotikov za obsežno podporo prebavnemu sistemu. Izdelek pomaga pri izboljšanju absorpcije hranil in krepi uravnoteženo črevesno mikrobioto, kar prispeva k boljšemu zdravju in dobremu počutju.

Ključne sestavine Postbeeotic™

Postbeeotic™ vsebuje popolno mešanico fermentiranih pre- in postbiotikov, ki komplementarno z dodanimi vitamini delujejo kot podpora normalni presnovi in zdravju črevesne sluznice.

HT Bifidobacterium longum ES1 CECT 7347: dobro raziskan inaktiviran mikrobni sev, ki izboljšuje prepustnost črevesja in krepi imunski sistem,

dobro raziskan inaktiviran mikrobni sev, ki izboljšuje prepustnost črevesja in krepi imunski sistem, fruktooligosaharidi (FOS): prebiotiki, ki spodbujajo rast zdravih bakterij v črevesju, kar izboljšuje splošno zdravje črevesne mikrobiote,

prebiotiki, ki spodbujajo rast zdravih bakterij v črevesju, kar izboljšuje splošno zdravje črevesne mikrobiote, Fibriotics®: mešanica sadja in zelenjave, pridobljena s precizno fermentacijo, bogata z biorazpoložljivimi snovmi za optimalno delovanje črevesnih celic.

Za koga vse je primeren Postbeeotic™?

Postbeeotic™ je primeren za odrasle in otroke, starejše od treh let, zlasti za tiste, ki se pogosto srečujejo s prebavnimi težavami, želijo podpreti presnovo in ohranjati zdravo črevesno mikrobioto. Prav tako je odlična izbira za vse, ki želijo zaščititi črevesno sluznico in okrepiti imunski sistem. Še posebej koristen pa je za posameznike, ki pogosto trpijo zaradi prebavnih težav. Ohranjanje zdravega okolja prebavil je odločilnega pomena za odlično počutje.

Foto: Medex Zase in za vaše najdražje izberite najboljši izdelek, s katerim bo vaša prebava v ravnotežju za vaše najboljše počutje. Medexov Postbeeotic™ združuje najboljše lastnosti prebiotikov in postbiotikov, da bi zagotovil celovito podporo vašemu prebavnemu sistemu.