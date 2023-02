Poškodba sprednje križne vezi – kaj pa zdaj?

"Strgal sem sprednjo križno vez …" Kaj pa zdaj?

Foto: Kinvital Prvi korak bosta seveda ustrezna diagnostika in pregled pri zdravniku specialistu, da se potrdi končno diagnozo. Ob odsotnosti drugih večjih strukturnih poškodb boste potem postavljeni pred naslednjo dilemo: operativno ali konservativno zdravljenje?

Za lažjo odločitev je pomembno poznati nekaj dejstev. Sprednja križna vez se pri popolni raztrganini načeloma ne zaceli sama, vendar to ne pomeni, da ne morete povsem brez težav živeti tudi s strgano križno vezjo.

Pomemben element, ki naj vpliva na vašo odločitev, so vaše želene aktivnosti v prihodnosti. Če bi tudi v prihodnosti radi igrali košarko, nogomet ali smučali, potem se tehtnica vsekakor prevesa na stran rekonstrukcije sprednje križne vezi (operativno zdravljenje). Če pa so vaši hobiji bolj omejeni na sprehode, tek, kolesarjenje in pohodništvo, potem pa bi bilo vredno poskusiti s konservativnim zdravljenjem.

Boste pa končno odločitev zagotovo sprejeli skupaj z zdravnikom specialistom, ki vam bo svetoval in z vami delil svoje mnenje.

Rehabilitacija po operaciji – rekonstrukciji sprednje križne vezi

"Rehabilitacija se ne začne po operaciji, ampak čim prej po poškodbi," poudarjajo strokovnjaki iz KinVitala. Se pravi že pred operacijo, ko izredno pomembno vlogo odigra dobra priprava na operacijo. Zakaj je pomembna dobra priprava na operacijo? Ker prav to odigra ključno vlogo za hitrejše okrevanje in napredovanje po operaciji. Tako bomo prej lahko normalno hodili, počepnili, pozneje tekli itd.

Koliko časa pa sploh traja okrevanje po operaciji? Za mnoge ljudi bi lahko rekli, da kar večno, saj ob neustreznem pristopu nikoli zares ne okrevamo. Ob resnem pristopu traja 9 do 12 mesecev, da je športnik pripravljen na tekmovalni proces. Enako pa velja za običajne ljudi, ki želijo biti znova aktivni v malce bolj tveganih športnih dejavnostih, kot so smučanje, rekreativna igra košarke, nogometa itd.

Konservativno zdravljenje – rehabilitacija s terapevtsko vadbo

Foto: Kinvital Konservativni pristop je lahko primeren tudi za tiste, ki še niste prepričani v svojo odločitev. Odločitev bo namreč precej lažja, če se za uvod lotite 2-3–mesečne načrtne terapevtske vadbe in potem vidite, ali pridete do želenega stanja stabilnosti, moči in zaupanja v koleno. Če ne dosežete želenega stanja, je še vedno mogoča operacija – rekonstrukcija sprednje križne vezi.

Čas trajanja rehabilitacije je v tem primeru zagotovo krajši kot pri rekonstrukciji sprednje križne vezi. Kot opažajo v KinVitalu, navadno traja od tri do šest mesecev. Vendar je treba vedeti, da bo treba nogo ves čas ohranjati v dobri pripravljenosti, saj bodo zdaj mišice nadomeščale odsotnost sprednje križne vezi.

Vadba moči je ključni element rehabilitacije

Ključni del rehabilitacije bo predvsem vadba moči. To velja tako za proces pred operacijo kot tudi za del rehabilitacije po operaciji. Pomanjkanje moči in ustrezne gibalne kontrole je ključen vzrok poškodbe in pomembno je, da to za naprej čim bolj izboljšamo.

Ko govorimo o vadbi moči, ne govorimo o tistih osnovnih vajah, ki jih izvajamo na blazini v ležečem položaju. To je zgolj dopolnilna podporna vadba. Osnove pri vadbi moči predstavljajo počepi, mrtvi dvigi, izpadni koraki, nošenja, potiskanja itd. Nujna je tudi vadba z bremeni, saj bomo le tako ustrezno pripravili nogo na polne obremenitve. In prav takšna vadba moči, ki je najbolj življenjsko specifična, je pogosto premalo prisotna v procesu rehabilitacije.

Foto: Kinvital

Ne pozabimo pa tudi na …

Pomembno mesto ima seveda tudi vadba gibljivosti, saj je treba dobiti nazaj polno gibljivost sklepa. Ne zadovoljite se s skoraj polno gibljivostjo, saj boste pozneje težko kaj veliko naredili glede tega. Zato je pomembno, da dobite nazaj poln izteg in upogib kolena.

Pomembna je tudi postopna vadba vzdržljivosti, ki na začetku vsebuje predvsem hojo in sobno kolo. Nato pa se po nekaj mesecih spet lahko doda tek in pozneje tudi druga specifična gibanja za posamezne športe.

Foto: Kinvital

Kako lahko sam preverim, ali sem ustrezno rehabilitiral koleno?

Foto: Kinvital Spodaj boste našli nekaj preprostih testov, ki jih lahko opravite doma in se tako prepričate, ali ste na pravi poti k uspešni rehabilitaciji. Pri vseh testih tako primerjajte zdravo in poškodovano nogo, da vidite, ali vam je uspelo izenačiti moč, ravnotežje itd.

10 počepov na 1 nogi do stola – primerjate moč in ravnotežje. Enonožni skok v daljino z mesta (skok z ene noge, doskok na obe nogi) – primerjate dolžine skokov z zdrave in poškodovane noge. Enonožni doskok s stopnice – primerjate zaupanje v nogo in sposobnost zaviranja. Enonožno preskakovanje črte (naprej – nazaj in levo – desno) – izmerite število skokov v desetih sekundah in primerjajte rezultate na zdravi in poškodovani nogi.