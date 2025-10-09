Oven

Če vam je nekdo nekoč storil nekaj žalega, bodite prepričani, da se bo to v bližji prihodnosti še kdaj zgodilo. Ne bodite preveč zaupljivi, ker današnji dan za to gotovo ne bo ravno pravšnji. Nekatere družinske zadeve bodo prišle v ospredje. Od vas se bo pričakovalo, da boste vzeli niti v svoje roke in do konca izpeljali igro.

Bik

Danes bo prišlo do nekega pomembnega srečanja ali soočenja. Zdaj ne bi smeli in verjetno tudi ne boste hoteli ostati sami. Poiščite pomoč drugih in dovolite jim, da vam svetujejo. Vsekakor se obrnite na strokovnjaka, pa naj bo to iz zdravstvenih, osebnih ali poslovnih razlogov. Pozitiven učinek se bo poznal tudi v prihodnosti.

Dvojčka

Na čustvenem področju boste odločni in močni. Zdelo se vam bo, da imate preveč energije. Vložite jo v odnos s partnerjem, saj ta še vedno ni popoln. Med vaju bo stopilo več strasti. Samski si boste vzeli čas zase. Vzemite si, kar potrebujete, vaše notranje zadovoljstvo naj bo na prvem mestu.

Rak

Prekinili boste sodelovanje z neko osebo, ki vas je v preteklosti že izkoristila. Prav zaradi tega boste zelo samozavestni in posledično tudi bolj ustvarjalni. Dokončno se bodo razblinile neke sanje v zvezi z osebo, ki vam ni bila namenjena. Nekaj časa boste zaradi tega potrti, a boste kmalu srečali novo osebo.

Lev

Zelo boste razočarani nad nekim prijateljem, saj boste ugotovili, da energija, ki jo čutite vi, ni obojestranska. Mogoče vas bo nekoliko potrlo, vendar pa boste obenem spoznali, da vam bo to pomagalo pri notranjem razvoju. Vseeno se družite z drugimi prijatelji, saj vas ne bodo razočarali. Vaše čustveno življenje je v vzponu.

Devica

Padla bo neka dokončna odločitev, našli boste rešitev za vaše težave. Na dan bo prišla tudi neprijetna resnica ali pa boste razočarani nad neko osebo, ki ste ji preveč zaupali. Prav zaradi tega vam bo verjetno prijala predvsem tišina. Zavili se boste v samoto. Čaka vas neka sprememba ali krajše potovanje.

Tehtnica

Razmislite o tem, da ste morda preveč nedostopni in preveč zaprti v svoj svet. Vedno bolj ste nepotrpežljivi. Ne morete prehitevati dogodkov, priti mora pravi čas. Nekoliko lažje vam bo, ko se boste domislili, da bi vam nekdo lahko pomagal na finančnem področju. Ponudili vam bodo neko poslovno sodelovanje.

Škorpijon

Energija bo v tem času na višku, prijateljska in preprosta, vse skupaj bo potekalo enkratno. Povezave z drugimi bodo pozitivne in lahko boste spoznali novega prijatelja. Želeli boste tudi poklicati ali vsaj poslati sporočilo osebi, ki jo imate radi, enostavno zato, da bi jo malo razveselili ali ji povedali, da jo imate radi.

Strelec

Danes boste energični, a bo za vas težko karkoli narediti. Težko vam bo ustreči. Vaša intuicija bo zelo izražena in zato boste nadvse zahtevni. Usmerite se na nekaj kreativnega in drznega, tako boste srečnejši. Sodelujte z drugimi, prisluhnite njihovim željam in posvetite pozornost njihovim potrebam, kar vam bo vsem dobro delo.

Kozorog

Zavedate se, da večjih materialnih rezultatov ne smete pričakovati tako kmalu. Pričakujte finančna nihanja, ki vas bodo pričela obremenjevati že danes. Splošno počutje bo boljše, večjih sprememb pri zdravju danes ni vidnih. Res je, da boste v sebi nosili breme, ki pa se ga boste rešili sčasoma. Odnosi bodo na vaši strani.

Vodnar

Težave imate z vsemi odnosi. Če ste še včeraj reševali spore znotraj doma, se boste danes spraševali, kaj bi lahko izboljšali na delovnem mestu. Nekdo vam bo neprestano skakal v zelje. Čeprav se kažejo možnosti napredovanja in izboljšanje položaja, vas bo zavist določene osebe spravljala ob pamet.

Ribi

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni do misli in mišljenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.