Porast obolenj: kaj storiti, če sumite na okužbo, in kako preprečiti širjenje?

Respiratorna obolenja so med najpogostejšimi vrstami bolezni, zadnje čase pa so pri nas v porastu. To so lahko prehladi, gripe, pljučnice in tudi covid-19. Povzročijo lahko neprijetne simptome, kot so kašelj, bolečine v grlu, vročina in težave z dihanjem. Širijo se lahko prek kapljic v zraku, ki jih izloča oseba z respiratornim obolenjem, ko kašlja ali kihne, ali prek dotika površin, na katerih je virus. V zaprtih prostorih, kot so pisarne, šole, trgovine in javni prevoz, se lahko virus hitro širi, zato je pomembno, da se izvajajo učinkoviti načini za preprečevanje širjenja. Veliko lahko za preprečevanje okužbe stori tudi vsak sam.

Vloga imunskega sistema pri zaščiti pred respiratornimi obolenji

Pri zaščiti telesa pred respiratornimi obolenji ima pomembno vlogo imunski sistem posameznika. Ko virus vstopi v telo, se imunski sistem odzove tako, da proizvaja protitelesa, ki se vežejo na virus in ga uničijo. Prav tako imunski sistem proizvaja celice, ki se borijo proti virusu.

Številne dodatke za okrepitev imunskega sistema lahko najdete v spletni trgovini Medic-UM, kjer ponujajo tako dodatke za odrasle in otroke kot tudi druge medicinske pripomočke.

AminoGran Immun AminoGran Immun je prehransko dopolnilo z vitamini, minerali in aminokislinami s sladilom. Z originalno kombinacijo aminokislin, vitaminov in mineralov za vaš imunski sistem. Vsaka vrečka vsebuje vitamine A, B6 in B12 ter minerala cink in selen za delovanje imunskega sistema, pa tudi vitamine C, B6, B12 ter folat, ki skupaj z magnezijem prispevajo k normalnemu psihološkemu delovanju. Vitamini C, B2, B6, B12, folna kislina in magnezij prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Better Biotics podjetja Bette Biotics z darilom: sprej BetterYou D 3000 Na imunski sistem pa ima velik vpliv tudi črevesna flora. Da bi bila ta v kar najboljši kondiciji, bo poskrbela najboljša kombinacija mikrobioloških kultur, ki so združene v kapsulah in praških Better Biotics podjetja BetterYou. Mikrobiološke kulture Better Biotics obnavljajo črevesno floro in ustvarjajo ravnovesje v črevesju. To ravnovesje izboljšuje prebavo in absorpcijo hranil. Mikrobiološke kulture namreč pomagajo pri presnovi hrane in sintetizirajo vitamine. Uravnovešeno in dobro podprto črevesje učinkovito podpira delovanje imunskega sistema. V spletni trgovini Medic-UM lahko v paketu s kapsulami Better Biotic za odrasle ali praškom za otroke brezplačno dobite tudi razpršilo z vitaminom D podjetja BetterYou.

Omenjeni razpršilci so odlični za vse, ki jim požiranje tablet povzroča preglavice, torej tudi za otroke. Ponudba razpršilcev BetterYou je sicer namenjena tako otrokom kot odraslim, v njej pa poleg vitamina D najdete tudi multivitamine, vitamin C, železo in imuno sprej.

Terranovina Sinergija za odpornost Tudi ponudba Terranove je na področju dodatkov za spodbujanje delovanja imunskega sistema izjemna. Poleg vitamina D so priporočljivi Sinergija za odpornost za odrasle in Multivitamini za otroke. Gre za učinkovito prvovrstno prehransko dopolnilo, ki zagotovi varen ter uravnotežen vnos vitaminov in mineralov.

Terranovina edinstvena formulacija prehranskega dopolnila Sinergija za odpornost podpira delovanje imunskega sistema z učinkovito kombinacijo rastlin, znanih po svojem imunomodulatornem delovanju. Vsebuje korenino opnastega grahovca, ki po najnovejših raziskavah okrepi delovanje interferonov in pomaga vzdrževati zdrave levkocite. Dodani bezeg lahko deluje protivnetno, protivirusno in celo protitumorno. Korenina navadne mahonije naj bi, glede na raziskave, dokazano učinkovala protimikrobno in ob nekaterih okužbah podpirala okrevanje. V kompleksu Magnifood je v tej formulaciji dodan tudi micelij velike zraščenke, ki vsebuje betaglukane z imunomodulatornim učinkom.

Kolagen shot 10.000 Za boljše delovanje imunskega sistema preizkusite še Kolagen shot 10.000, visoko koncentrirano prehransko dopolnilo, ki blagodejno deluje tudi na kožo, lase, nohte in sklepe. Kolagen shot vsebuje hidroliziran ribji kolagen s širokim spektrom velikosti molekul peptidov (od 1.000 do 10.000 kDa). To omogoča odlično absorpcijo kolagena tam, kjer ga telo najbolj potrebuje. Telo v naravnem procesu staranja izgublja določena hranila, z rednim uživanjem kolagena in preostalih aktivnih učinkovin pa poskrbimo za bolj elastično kožo, sijoče, močne lase in hitrejšo rast las, čvrste nohte, gibljive sklepe, uravnano prebavo in boljše počutje. Prevrite še drugo ponudbo prehrambnih dodatkov za boljše delovanje imunskega sistema, ki jih najdete v spletni trgovini Medic-UM.

Kako si pomagati v primeru okužbe?

Tudi že po respiratorni okužbi si lahko pomagate tako s prehranskimi dodatki kot številnimi drugimi zdravili, ki vam bodo pomagala lajšati simptome, kupite pa jih lahko brez recepta. Poiščite jih v spletni trgovini Medic-UM.

Nasalin pršilo za nos brez stranskih učinkov Zamašen nos učinkovito odmaši Nasalin pršilo za nos, naravni medicinski pripomoček na osnovi rastlinskih izvlečkov. Lajša dihanje in odpira nosno votlino v primeru prehlada ali alergij. Uravnovesi delovanje nosne sluznice in ohranja higieno. Zaradi naravnih sestavin je primeren za večkratno uporabo čez dan in ne povzroča odvisnosti. V nasprotju s sintetičnimi pršili ne škoduje naši sluznici, ampak jo dodatno varuje. Pred uporabo pršil za nos očistite nosno votlino s fiziološko raztopino. Pršilo za nos Tonimer Hyperton je namenjeno odraslim in otrokom od tretjega leta starosti. Sterilna morska voda vsebuje višjo koncentracijo soli, zato z osmozo, brez nezaželenih učinkov, odstranjuje odvečno tekočino iz nosne sluznice in tako zmanjšuje njeno oteklost, olajšuje dihanje in tako povrne nosno sluznico v normalno stanje.

Peroralna suspenzija Tussiflux Ne pozabite na uživanje zadostnih količin vode. Tekočina namreč tudi učinkovito pomaga pri lažjem izkašljevanju. V primeru nadležnega kašlja uporabite Tussiflux peroralno suspenzijo. Ta je na voljo v različici za odrasle ali za otroke. Zahvaljujoč svoji edinstveni formulaciji, ki temelji na rastlinskih izvlečkih, kot so med, trpotec, islandski lišaj, grindelija in propolis, bogatih s sluzmi in smolami, ustvari zaščitni film z bariernim učinkom. Tako zmanjšuje stimulacijo receptorjev za kašelj, lajša občutek razdraženosti, spodbuja redčenje sluzi in s tem lažje izkašljevanje ter podpira obnovo in s tem ponovno vzpostavitev optimalnega stanja sluznic dihalnih poti.

Pri vseh vrstah respiratornih obolenj je priporočljiva tudi uporaba inhalatorjev, ki na način aerosolne terapije vlažijo sluznico dihal in tako lajšajo prehladne znake. V spletni trgovini Medic-UM lahko poiščete za vas najustreznejši inhalator. Našli boste tako otroške, profesionalne kot tudi take, primerne za na pot. Zelo pomembno je, da se držite navodil zdravnika in upoštevate vsa zdravstvena navodila za preprečevanje širjenja bolezni.

Preprečevanje širjenja okužbe v zaprtih prostorih

V sezoni respiratornih obolenj je težko popolnoma preprečiti njihovo širjenje, a obstaja tudi nekaj ukrepov, ki nam lahko, če jim dosledno sledimo, pomagajo preprečiti širjenje celo v zaprtih prostorih. Ena izmed najučinkovitejših metod za preprečevanje širjenja respiratornih obolenj je redno in temeljito umivanje rok. Dovolj je že uporaba tekočega mila in tople vode, ki s kože odstranita viruse in bakterije. Pomembno je, da si roke umivamo po vsakem stiku, to velja tudi za predmete, kot so kljuke vrat in mize, ter pred vsako jedjo.

Foto: Shutterstock

Drugi učinkoviti način za preprečevanje širjenja respiratornih obolenj je pogosto prezračevanje prostorov, ki pomaga preprečiti, da bi virus ostajal v zraku in se prenašal s kapljicami iz dihal. Če je mogoče, je priporočljivo, da se prostori prezračujejo enkrat na uro, priporočljiv čas prezračevanja pa je 15 minut.

Ker se respiratorna obolenja prenašajo prek kapljic v zraku, je pomembno, da ohranjamo ustrezno razdaljo do drugih ljudi, še posebej če sumimo, da so okuženi. Priporočena razdalja je vsaj 1,5 metra. Poskrbimo, da prostori niso prenatrpani in da ima vsak posameznik na voljo dovolj osebnega prostora.

Prav tako je pomembno, da se izogibamo tesnim stikom z ljudmi, ki kašljajo ali kihajo, saj se na ta način virusi in bakterije hitro širijo. Če imamo sami znake respiratornega obolenja, je najbolje ostati doma. V družbi si ob morebitnem kihanju in kašljanju vedno ustrezno zaščitite usta in nos z robčkom ali roko, da bo v zrak prešla čim manjša količina virusov.

Foto: Shutterstock

Omenimo še redno in ustrezno čiščenje ter dezinfekcijo površin v prostoru, na katerih bi se lahko zadrževali virusi. To vključuje mize, stoli, kljuke in druge površine, ki se jih ljudje dotikajo.

Ne nazadnje je ključnega pomena tudi ozaveščanje ljudi o prisotnosti respiratornih obolenj in ukrepih, ki lahko preprečujejo njihovo širjenje. Na ta način lahko pomembno zmanjšamo širjenje bolezni in izboljšamo zdravstveno sliko prebivalstva.

Preverite še drugo ponudbo prehrambnih dodatkov za boljše delovanje imunskega sistema, ki jih najdete v spletni trgovini Medic-UM.