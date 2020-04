Po veliki noči – misija: zdrava jetra

Velikonočne jedi imajo zelo pomembno mesto na velikonočnem praznovanju. Po tradiciji na mizi ne smejo manjkati pirhi, hren, šunka in hlebec kruha ali potica, ki jim marsikdo dodaja še k obilici ostalih slastnih jedi. Nedvomno, praznične dobrote so božanske in pravi balzam za naše brbončice in dušo, prenajedanje pa močno obremeni naša jetra. Naš nasvet: prepustite se prazničnemu vzdušju (zmerno zauživajte praznične jedi), a podprite tudi svoja jetra .

Da velikonočno pretiravanje s hrano ni najboljša ideja, verjetno ni potrebno posebej poudarjati. A kaj, ko se je vsem dobrotam tako težko upreti. "Pa saj je velika noč samo enkrat letno, pa tudi toliko truda in časa je bilo vloženega v pripravo praznične pogostitve," si rečemo.

Velika noč je pomemben praznik, saj se v tem času zbere širša družina, ki se nato druži ob uživanju velikonočnih dobrot. Ob misli na obloženo mizo, se nam cedijo sline, a če ne znamo biti zmerni, je hitro lahko vsega preveč in si nakopljemo težave s prebavo, s tem pa tudi slabo počutje. V samo enem obroku zaužijemo veliko več mesa (šunka, salame …), kot je dnevno priporočeno.

Foto: Gettyimages

Kako najti zmernost?

Če k temu dodamo še nekaj pirhov in kosov potice ter se nato še posladkamo s čokoladnimi jajčki, potem pa vse skupaj še poplaknemo s čim močnejšim ali z vinom, so naša jetra že pošteno preobremenjena.

Med prazniki je upoštevanje principa zmernosti težka naloga, kajti dobrot in specialitet je veliko več, kot po navadi, vsakdo ponosno predstavlja svojo potico, jajc pojemo več kot bi si jih pripravili ob običajnem dnevu, pri vsakem sorodniku je "treba" okusiti šunko. Pomembno je, da poskrbimo vsaj, da na našem krožniku tudi za veliko noč kraljuje zelenjava, da jemo počasi ter da tudi v teh dneh poskrbimo za zadostno mero gibanja. Pa je to dovolj?

Foto: Thinkstock

30-dnevno kuro s Hepafarjem. Upoštevajte te nasvete – pa ne le med prazniki, primerni so za vsak dan! V prispevku pišemo o tem, kako poskrbeti, da bodo naša jetra kljub kraljevskim pojedinam še vedno delovala brezhibno. Po uživanju v prazničnih dobrotah jetrom privoščite. Upoštevajte te nasvete – pa ne le med prazniki, primerni so za vsak dan!

Jetra so najpomembnejši metabolni organ, saj v njih poteka kar 60 odstotkov vseh metabolnih procesov. Opravljajo več sto funkcij, najpomembnejše pa so presnavljanje hrane v energijo, razgradnja toksinov in čiščenje krvi. Jetra so glavni razstrupljevalec v našem telesu, razkrajajo toksine iz krvi, jih presnavljajo v manj škodljive snovi in jih izločajo iz telesa.

Pomislimo na vsakodnevni stres, pomanjkanje spanja, krepka in mastna hrana, alkohol, kajenje, premalo gibanja … Vse to bremeni naša jetra, ki postanejo preobremenjena in zamaščena. Denimo – če jetra "bombardiramo" s težko hrano, postanejo preobremenjena, torej ne zmorejo več kot 500 funkcij, ki jih ta organ, multipraktik, opravlja. Težava je v tem, da se mnogi ne zavedajo, da imajo zamaščena jetra. Ko se začne v jetrih kopičiti maščoba, ne morejo več tako dobro opravljati svojih funkcij. Tako ne preseneča, da se po praznikih običajno vsi soočamo s pomanjkanjem energije, utrujenostjo, nečisto kožo, kopičenjem maščob okrog trebuha, neurejeno prebavo, nezmožnostjo izgube odvečnih kilogramov …

Foto: Gettyimages

Če večina med nami ve, kaj je treba vzeti, ko nas boli glava, nam je malo manj jasno, kaj je treba vzeti, ko so preobremenjena naša jetra. Pri težavah s preobremenjenimi jetri je priporočljivo:

jesti nizkokalorično hrano in zmanjšati porcije,

v svojo prehrano vključiti več vlaknin, zelenjave in fermentirane hrane,

izogibanje večjim količinam ogljikovih hidratov (še posebej predelanih),

poskrbeti za manjši vnos beljakovin,

zmanjšati pitje alkohola in kajenje,

piti več sveže vode,

redna nizko do srednje intenzivna vadba,

zmanjšati stres in izboljšati kakovost spanja.

Hepafar (Forte in Fibers), ki vsebujejo pegasti badelj. Ena najboljših stvari pri težavah s preobremenjenimi jetri pa je tudi uporaba pegastega badlja. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je potrdila, da ta rastlina podpira zdravje jeter in prispeva k razstrupljevalnemu potencialu jeter. Vsem, ki imajo težave z jetri ali želijo preprečiti zamaščenost jeter in s tem povezane simptome, svetujemo jemanje naravnega pripravka v obliki kapsul(Forte in Fibers), ki vsebujejo pegasti badelj.

Naravna rešitev za zdrava jetra

Pri Sensilabu se zavedajo perečega problema in s ponosom že mnogo let nudijo pomoč v obliki kapsul Hepafar, ki so jih sčasoma še okrepili in naredili močnejše. Kapsule Hepafar forte vsebujejo pegasti badelj - zelišče, ki rešuje jetra po celem svetu. Hepafar Forte predstavlja celovito rešitev za jetra zaradi svoje inovativne sestave.

Ker naša jetra pegasti badelj težko izkoristijo, so ga obdali s fosfolipidi, ki si jih lahko predstavljamo kot mikroskopsko oljno kapljico. To omogoči, da naša jetra pegasti badelj desetkrat bolje izkoristijo in si s tem zagotovijo desetkrat močnejši učinek v primerjavi z drugimi izdelki. Hepafar poleg patentirane kombinacije pegastega badlja in fosfolipidov vsebuje tudi: artičoko, ki poskrbi za nemoten potek razstrupljanja jeter, naravni vitamin E, ki ščiti celice pred oksidativnim stresom, in črni poper, ki poveča absorpcijo rastlinskih učinkovin.

Foto: Gettyimages

Komu ga priporočajo?

Hepafar se priporoča vsem, ki jeste veliko sladkorja in mastne hrane, redno uživate hrano z visokim glikemičnim indeksom (beli kruh, bel riž, testenine, pico, pivo, pecivo in slaščice), prekomerno uživate alkohol, ste pogosto pod stresom ali se ne gibljete dovolj. Jemljete ga lahko brez premora, saj nima stranskih učinkov. Osnovno formulo pri Sensilabu konstantno izpopolnjujejo – v skladu z novimi odkritji v farmaciji in novimi možnostmi, ki jih nudi znanost.

Hepafar Forte ima trojno delovanje, saj: razstrupi vaša jetra,

obnovi jetrne celice ter

okrepi vaša jetra, da se učinkovito branijo pred strupi. Ko uspešno razstrupimo svoja jetra, moramo poskrbeti, da se ti toksini izločijo iz telesa, sicer se bodo ponovno vrnili v jetra. Tu nastopijo napitki Hepafar Fibers z vodotopnimi vlakninami akacije in z osvežilnim naravnim okusom limone.

Slovenci nanj prisegajo že pol desetletja

Hepafar je rešitev, na katero prisegajo že številni Slovenci, ki se nad izdelkom vedno bolj navdušujejo. Med zadovoljnimi uporabniki je tudi Klemen Bunderla: "Hepafar Forte mi je pomagal, da se po razpuščenem poletju z obilo nezdrave hrane vrnem nazaj v zdrave tirnice. Povrnili sta se mi koncentracija in energija. Tudi hlače lažje zapnem in bolj jasno razmišljam."