Obraba kolka: nevarnosti poznega ukrepanja

Imate bolečine v kolku, ki trajajo že dalj časa in postajajo samo še močnejše? Ali se vam zdi, da te bolečine omejujejo vaše gibanje in vsakodnevne aktivnosti? Morda te bolečine nakazujejo, da imate obrabo kolka.

Obraba kolka oziroma artroza kolka je degenerativna bolezen, ki se pogosto pojavi zaradi poškodbe sklepnega hrustanca in je še posebej pogosta pri starejši populaciji. Za to bolečinsko stanje je značilno postopno povečanje bolečine, ki otežuje vsakodnevne aktivnosti, kot so hoja, vožnja avtomobila in hišna opravila.

V splošnem je obraba sklepov pričakovana posledica staranja, vendar se v nekaterih primerih začne izražati že dokaj hitro. Za obvladovanje bolečin in povrnitev svobodnega gibanja priporočamo, da čim prej obiščete specialista fizioterapevta , saj lahko pravočasno ukrepanje znatno izboljša vaše simptome in vašo kakovost življenja.

Kaj je obraba kolka?

Gre za kronično bolezensko stanje, ki prizadene sklep in preostale obsklepne strukture, kot so mišice in tetive. Glavna simptoma sta bolečina v kolku , ki je prisotna v mirovanju in še posebej ob telesnih aktivnosti, ter zmanjšana gibljivost kolčnega sklepa.

Obraba sklepov predstavlja najpogostejši vzrok bolečine gibalnega sistema na svetu. To bolezen v splošnem delimo na primarno, ki se pojavi brez specifičnega vzroka, in sekundarno, ki predstavlja posledico določenih poškodb ali drugih bolezenskih stanj. V obeh primerih je po navadi glavni vzrok bolečin obraba hrustanca.

Hrustanec ima v sklepu zaščitno vlogo, saj med gibanjem zmanjšuje trenje med sklepnimi površinami kosti in tako omogoča gladko gibanje kolčnega sklepa. Obraba in razkroj hrustanca pa to vlogo postopoma onemogočata, s čimer začnejo kosti v večji meri drgniti druga ob drugo. Posledica obrabe hrustanca se v večini primerov kaže z bolečino, okorelostjo in otekanjem.

Če ste takšne simptome prepoznali pri sebi, je ključnega pomena, da se čim prej vključite v proces fizioterapevtske obravnave, saj lahko pozno ukrepanje onemogoči možnost uspešnega konservativnega zdravljenja.

Kot omenjeno, obraba kolka je stanje, ki se progresivno slabša. Kljub temu da tega procesa v celoti ne moremo ustaviti, vam v kliniki Medicofit znajo ustrezno pomagati. Vključili vas bodo v individualen in celosten program fizioterapevtske obravnave, s katerim boste lahko obvladovali bolečino in si povrnili svobodo gibanja.

Začne se z bolečino, nadaljuje z jutranjo okorelostjo

Foto: Shutterstock/Medicofit

Zaradi določenih anatomskih deformacij se lahko obraba kolka pri določenih posameznikih začne izražati hitreje. Ker gre za progresivno bolezen, jo lahko glede na resnost simptomov razdelimo v več stopenj.

Pri prvi stopnji gre zgolj za majhne anatomske spremembe kolka in kostnine, pri čemer je bolečina minimalna ali je ni. Značilnost druge stopnje obrabe je začetek razkroja hrustanca in prisotnost kostnih izrastkov. Simptomi vključujejo bolečino, nelagodje in okorelost. To stanje označimo kot blaga obraba sklepa.

V tem obdobju se lahko začnejo pojavljati krepitacije oziroma nekakšno pokanje in preskakovanje, ki ga slišimo med gibanjem kolka. Bolečina po navadi vodi v zmanjšanje telesne aktivnosti, kar povzroči oslabelost mišic in poslabša simptome.

Hrustanec se pri tretji stopnji začne očitno tanjšati, zato je razdalja med sklepnimi površinami manjša. Normalne aktivnosti, kot so hoja, klečanje in počepanje, povzročajo bolečino in otekanje. Takšni simptomi nakazujejo na zmerno obrabo.

Bolečina in okorelost sta pri četrti stopnji obrabe prisotni ves čas. Hrustanec je skoraj v popolnosti razkrojen ali pa ga morda celo več ni, kar povzroča kronično vnetno stanje. To označuje najtežjo obliko obrabe kolka.

Za uspešno obravnavanje bolečin in zmanjšanje obrabe kolčnega sklepa je ključnega pomena, da se v fizioterapevtski proces vključite že ob pojavu prvih simptomov.

Staranje ni edini vzrok obrabe kolka

Postopno slabšanje obrabe kolka je odvisno od številnih faktorjev. Obstajajo namreč različni dejavniki tveganja, ki vplivajo na to stanje. Zagotovo ima najizrazitejši vpliv staranje, ki je normalen in fiziološki proces.

Zaradi vsakodnevnih aktivnosti, kot so hoja, delo ali športna aktivnost, je kolk podvržen velikim mehanskim obremenitvam, zato je lahko obraba tudi posledica prekomernih obremenitev. V tem kontekstu tudi prekomerna telesna teža vpliva na stanje kolčnega sklepa. Že majhna izguba teže lahko vidno vpliva na simptome in bolečino.

K razvoju obrabe kolka prispevajo tudi predhodne poškodbe in razvojne bolezni, kot je Perthesova bolezen ali displazija kolka. Tudi utesnitveni sindrom kolka ima vpliv na pojavnost obrabe, saj zaradi anatomske deformacije poveča trenje med sklepnimi površinami.

Spol prav tako vpliva na pojavnost obrabe kolka. Čeprav so degenerativne spremembe prisotne pri obeh spolih, so ženske bolj dovzetne za obrabo zaradi hormonskih dejavnikov in biomehanike, še posebej v obdobju pomenopavze.

Tudi genetski faktorji lahko imajo pomemben vpliv na pojavnost težav. Določena avtoimuna bolezenska stanja, ki vodijo k artrozi kolka, so lahko prisotna že pri starših oziroma drugih sorodnikih. Druga bolezenska stanja, kot so diabetes, visoka raven holesterola, hemokromatoza in pomanjkanje vitamina D, prav tako povečajo možnost za razvoj artroze.

Foto: Medicofit

Cilj zdravljenja je zmanjšanje bolečine in vzdrževanje funkcije

Uspešno zdravljenje obrabe kolke se začne z zgodnjim odkrivanjem simptomov, možnosti zdravljenja pa so odvisne od stopnje obrabe, starosti, intenzitete bolečine in drugih faktorjev.

Kako se diagnosticira obraba kolka?

Postavitev natančne diagnoze je ključnega pomena za začetek in uspešnost zdravljenja. Ker gre za kompleksno bolezensko stanje, pri čemer se simptomatika razlikuje med posamezniki, je za pravilno diagnosticiranje treba opraviti več preiskav.

Najprej je treba opraviti temeljito anamnezo in pregledati preteklo ter trenutno zdravstveno stanje. Izvede se tudi fizičen pregled kolčnega sklepa, pri čemer se oceni bolečina in preveri mišična moč, obseg gibljivosti, prisotnost otekline in morebitne morfološke spremembe.

Slikovna diagnostika oziroma rentgenski posnetki nam podajo dodatne informacije o stanju sklepa. Namreč, v primeru razkroja hrustanca se na posnetkih vidi zmanjšana razlika med kostmi. Vidni so lahko tudi kostni izrastki in ciste.

Skoraj vedno se dodatno izvede še preiskava krvne slike, s katero se preiskujejo genetski markerji in določena protitelesa. S tem se lahko potrdijo ali ovržejo morebitni drugi vzroki bolečine.

Fizioterapija je prva izbira zdravljenja

Foto: Medicofit

Po opravljenih diagnostičnih postopkih in postavitvi diagnoze je nujno, da se zdravljenje začne kar se da hitro. Za preprečevanje najhujših oblik obrabe in morebitnih nepopravljivih posledic je ključno, da se vključite v proces fizioterapevtske obravnave.

Fizioterapija je najboljša konservativna metoda za obravnavo bolečin in povrnitev svobode gibanja. Ker obraba kolka predstavlja kompleksno progresivno bolezensko stanje, je najprej treba pripraviti ustrezen načrt zdravljenja.

Zdravljenje poteka v več fazah. Cilj fizioterapevtske obravnave je učinkovito in dolgotrajno zmanjšanje bolečin ter izboljšanje kakovosti vašega življenja. V kliniki Medicofit poskrbijo za vaše težave, saj za vas pripravimo celosten specialen fizioterapevtski program obravnave obrabe kolka, ki temelji na znanstvenih dokazih.

Osnovne strategije, s katerimi lahko začnemo nadzirati bolečine in simptomatiko, so prilagoditev obremenitev in zmanjšanje telesne mase. Že majhno zmanjšanje obremenitev kolčnega sklepa lahko očitno izboljša simptomatiko. Edukacija glede zdravstvenega stanja in psihološka podpora skozi celoten proces sta prav tako izjemno pomembna faktorja.

Začetna faza fizioterapevtskega procesa je namenjena zmanjšanju bolečine. To dosežemo z različnimi sodobnimi terapevtskimi napravami, kot so elektroterapija HiTop, terapija TECAR, laser Summus, terapevtski ultrazvok in terapija z udarnimi valovi ESWT.

Za obravnavo obrabe kolka v kliniki Medicofit uporabljajo tudi specialne manualne tehnike, ki dokazano pomagajo pri zmanjšanju simptomatike. Med te spadajo tehnike obravnave mehkih tkiv in mobilizacije sklepnih struktur.

Ob uspešnem zmanjšanju bolečin vam v naslednji fazi pripravijo celosten načrt vadbene terapije, ki se osredotoča na izboljšanje gibljivosti in krepitev mišične moči, kar vam bo omogočilo dolgoročno obvladovanje simptomov.

Je zaradi obrabe treba opraviti operacijo?

Operativni poseg naj bo zadnja izbira zdravljenja obrabe kolka. Če fizioterapevtski postopki ne morejo v celoti odpraviti bolečine, se lahko odločite za minimalno invazivne posege, kot je terapija s PRP ali matičnimi celicami. Za operativni poseg se odločimo zgolj v primerih, kadar konservativni pristopi zdravljenja ne prinesejo zadostnega učinka.

Primer uspešne obravnave bolečin zaradi obrabe kolka Kliniko Medicofit letno obišče več kot 300 posameznikov zaradi težav z obrabo sklepov, med katerimi je zelo pogosto problematično področje prav kolk. Tako se je na strokovnjake fizioterapije obrnila tudi 63-letna gospa Vesna, ki je imela težave z bolečino v kolku. Ob uvodnem diagnostičnem pregledu je gospa navedla, da so se bolečine na zunanjem delu desnega kolka začele pojavljati približno pred dvema mesecema in postopoma postajajo intenzivnejše. Gospa je pred pojavom bolečin dvakrat tedensko hodila na vadbo celotnega telesa in redno hodila na daljše pohode. Bolečina v kolku je vplivala tudi na njeno vsakdanje življenje – bolečina se je začela pojavljati v mirovanju in se poslabšala s hojo po stopnicah, ležanje na boku je začelo predstavljati težavo, prav tako tudi spanje. Klinični pregled je razkril rahlo šepajočo hojo in razdraženost sklepnih struktur. Kljub temu da se je ocena gibljivosti obeh kolkov izkazala za popolno, ta ni bila povsem brez bolečin, predvsem ob koncu določenih gibov. Specialni ortopedski testi so prav tako izzvali določene bolečinske dražljaje. Specialisti fizioterapije v kliniki Medicofit so za gospo Vesno pripravili desettedenski načrt celostne fizioterapevtske obravnave, ki je tedensko vključeval dve terapiji. Terapije za obravnavo bolečine so obsegale lasersko in TECAR-terapijo ter uporabo udarnih globinskih valov in določene specialne tehnike manualne terapije. Bolečina se je uspešno odpravila že po štirih terapijah, kar je omogočilo gospe, da se je že če med terapijami vrnila k svoji redni tedenski vadbi in daljšim sprehodom. Sledila je faza kineziološke vadbe, ki je vključevala progresivno vadbo s poudarkom na krepitvi obkolčne muskulature in globokih stabilizatorjev trupa. Na zadnji fizioterapevtski obravnavi je Vesna prejela dodatna navodila za dolgoročno obravnavo simptomov obrabe kolka in nasvete, kako lahko sama poskrbi, da bolečine ne bodo več motile njenega vsakdana.

Za svoje zdravje lahko veliko storite sami

Obraba kolka sicer zelo vpliva na kakovost našega zdravja, vendar lahko za obvladovanje simptomov veliko storimo sami. Pomembno je, da prilagodimo življenjski slog, priporočljiv pa je tudi reden obisk pri fizioterapevtu, ki bo za vas pripravil celosten načrt zdravljenja in vam pomagal na poti k boljši kakovosti življenja.