Novost na trgu: je to trenutno najboljša zdravstvena aplikacija?

Uspešno spopadanje s posledicami sladkorne bolezni je vsakodnevni izziv za večino obolelih, zato je dostopnost najnovejših tehnoloških in popolnoma nebolečih rešitev, ki jih uporabljajo tudi v tujini in dokazano pomagajo pri nadzoru glikemije, izjemno pozitivna novica za skupnost sladkornih bolnikov.

Z enakim navdušenjem je bila sprejeta tudi novica o prihodu dolgo pričakovane in brezplačne aplikacije FreeStyle LibreLink, ki si jo lahko uporabniki Androida naložijo od 15. septembra, tisti s sistemom iOS pa bodo morali nanjo še malo počakati.

Aplikacija FreeStyle LibreLink je del sistema FreeStyle Libre, vrste virtualne zdravstvene platforme, digitalnega ekosistema, ki ga sestavljajo uporabnik, njegova družina in zdravnik in ki vključuje oskrbo sladkornih bolnikov na trenutno najvišji ravni.

Najpomembnejša vrednost tega sistema je poleg 24-urnega spremljanja ravni glukoze z mobilno napravo povezovanje obolele osebe in zdravnika v sistem, ki omogoča ne le izmenjavo zanesljivih informacij, nasvetov in strokovnega zdravniškega nadzora, temveč tudi bistveno večjo samostojnost in varnost pri osebnem obvladovanju bolezni.

Poleg že dostopnega sistema LibreView, ki zdravniku in bolniku omogoča informirano odločanje o nadaljevanju zdravljenja, je v Sloveniji na voljo tudi aplikacija LibreLinkUp, prek katere lahko celo 20 članov ožje in širše družine in/ali prijateljev spremlja odčitke glukoze svojega bližnjega, ki je sladkorni bolnik, in se tako pravočasno odzove in obolelemu pomaga. Ta funkcija je neprecenljiva za starše, katerih otroci so sladkorni bolniki. Medtem ko so otroci v šoli, se družijo ali igrajo, lahko starši preverijo odčitane vrednosti glukoze, enak občutek varnosti in olajšanja pa zagotavlja tudi skrbnikom starejših in vsem drugim, katerih bližnji so zboleli za sladkorno boleznijo.

Aplikacija uporabnikom omogoča: vpogled v trenutne vrednosti glukoze s pomočjo mobilne naprave,

trend gibanja glukoze in čas, preživet v ciljnem območju (TIR),

zgodovino meritev glukoze s shranjevanjem podatkov za 90 dni,

prostor za zapiske/opombe – kamor lahko zapišete prehrano, odmerek inzulina, telesno dejavnost.

Pet ključnih prednosti nove aplikacije za sladkorne bolnike:

1. FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp in LibreView delujejo v sinergiji, rezultat pa so boljši rezultati zdravljenja, večja neodvisnost pri osebnem obvladovanju bolezni ter vključevanje družine in prijateljev v spremljanje vrednosti glukoze, da bi čim bolj zmanjšali nevarnost mogočih tveganj in zapletov.

2. Skeniranje senzorja poteka prek mobilnega telefona, zato je poleg nebolečega postopka odčitavanje vrednosti glukoze z aplikacijo tudi kar najpreprostejše. Potrebujete le mobilni telefon in senzor (ni potrebe po posebnem čitalniku), medtem ko samodejno deljenje odčitanih vrednosti z zdravniki in družinskimi člani poteka brez namestitve gonilnikov ali ročnega prenosa prek kablov.

3. Bolniki, ki uporabljajo aplikacijo FreeStyle LibreLink, preživijo več časa v ciljnem območju (TIR) in na splošno boljše nadzorujejo glikemijo. Znanstveno je dokazano, da so uporabniki aplikacije FreeStyle LibreLink v ciljnih območjih preživeli kar pet odstotkov več časa v primerjavi z uporabniki čitalnikov oziroma 1,2 ure več v TIR, kar je klinično pomemben rezultat pri doseganju želenih vrednosti glukoze v dnevu. Poleg tega študije potrjujejo tudi, da je splošen nadzor nad glikemijo med uporabniki aplikacije boljši, v povprečju ti prav tako dosegajo nižje vrednosti glukoze, manj pa je tudi pojavov hiperglikemije in drugih škodljivih posledic sladkorne bolezni.

4. Z uporabo aplikacije prihranite denar – poleg tega da je brezplačna, aplikacija ne predpostavlja dodatnih stroškov, kot je nakup čitalnika. Podatki iz aplikacije se zaradi samodejnega nalaganja in shranjevanja v strežnik v oblaku nikoli ne izgubijo, zaradi izjemne natančnosti, brez bolečega zbadanja v prst, pa je odčitavanje vrednosti glukoze mogoče tudi skozi oblačila, kadarkoli in kjerkoli.

5. Z več kot 4,5 milijona prenosov po vsem svetu se je aplikacija FreeStyle LibreLink nedavno uvrstila na seznam 10 najboljših zdravstvenih aplikacij na Portugalskem, v Nemčiji in številnih drugih državah.

