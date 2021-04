Novo v Sloveniji: medicinski center celostnega zdravljenja

V Sloveniji je pred pol leta zaživel nov Medicinski center celostnega zdravljenja , ki so ga ljudje izredno dobro sprejeli. V njihovem centru deluje širok nabor dejavnosti, s katerimi sledijo sodobnim doktrinam na posameznih področjih. Nudijo vrhunske samoplačniške storitve celostne ginekologije in zdravstvene storitve na mnogih drugih področjih. Nudijo tudi vedno bolj priljubljene vitaminske terapije , intravenozne terapije nutrientov, testiranje intolerance na živila in različne hormonske preiskave. So zastopniki enega največjih genetskih laboratorijev za rakave bolnike na svetu. V sklopu centra izvajajo še manualne terapije ter estetske posege.

Medicinski center celostnega zdravljenja je sodobno opremljena zasebna samoplačniška zdravstvena ustanova. Velika verjetnost je, da bodo imeli rešitev na vaše težave oziroma odgovor na vaša vprašanja, povezana z zdravstveni težavami, naj gre za preventivo ali kurativo. Njihove konkurenčne prednosti napram ostalim ponudnikom samoplačniškega zdravljanja so predvsem hitrost in odzivnost, dejstvo, da je veliko storitev združenih pod eno streho, celovita obravnava, kjer pacient ni na nobeni točki zdravstvenega postopka prepuščen sam sebi, ter resnično personalizirano zdravljenje in vrhunski strokovnjaki. Strokovno podkovana ekipa, ki je srce medicinskega centra, skrbi, da so njihove stranke v najboljših rokah. Posebno pozornost posvečajo sproščenemu ambientu in odprti komunikaciji. Znanje, strokovnost, učinkovitost in skrb za pacienta so načela, ki stranki pri njih zagotavljajo nevsiljivo obravnavo po meri. Ravno zaradi teh prednosti se je njihov dober glas že kot blisk razširil širom po Sloveniji.

Poslanstvo klinike je celostno obravnavanje in zdravljenje vsakega pacienta. Obenem želijo spodbuditi upanje v zdravje in dobro počutje, tako da s pomočjo klinične prakse, izobraževanja in raziskav pacientu zagotovijo najboljšo oskrbo. Njihova primarna osredotočenost je namenjena potrebam vsakega posameznega pacienta.

O tem, kako smo Slovenci novo zdravstveno ustanovo sprejeli, kaj ponujajo, smo se pogovarjali z Blažem Trupejem, enim od direktorjev Medicinskega centra celostnega zdravljenja ter vodjo MCCZ, mikrobiologinjo Ano Vidič, ki je kar 11 let študijsko in delovno preživela v Združenih zdržavah Amerike. Od tam pa je v nov medicinski center vnesla tudi številna nova znanja. Prav Ani Vidič se je po prihodu iz Združenih držav Amerike sicer porodila ideja o odprtju tovrstnega medicinskega centra, ki v Ljubljani deluje od lanskega poletja. Kjučni cilj ob samem začetku? "Preventivo smo želeli združiti z različnim zdravniškimi aspekti," razloži sogovornica. Med njihovihovimi strankami je tudi veliko vrhunskih profesionalnih športnikov, od tenisačev do smučarjev, ki se nanje obračajo predvsem glede prehranskih nasvetov, raziskav in tudi zaradi krvnih analiz.

Priporočila zadovoljnih strank

Sogovornika poudarjata, da so prve stranke pričeli pridobivati izključno s pomočjo priporočil zadovoljnih uporabnikov, ki so kot prvi uporabili njihove storitve. "Dober glas očitno seže v deveto vas (smeh, op. p.). Glede na to, da smo na trgu komaj pol leta, se je naš dober glas resnično razširil na osnovi zadovoljnih prvih strank. Ob tem vsekakor velja omeniti, da nobene stranke ne zavrnemo oziroma jo napotimo drugam. Širok nabor storitev, ki jih ponujamo, nam namreč omogoča, da se tako ali drugače za marsikoga najde določena rešitev," uvodoma pove Blaž Trupej, nekdanji vrhunski tenisač, ki je svojo športno kariero zaključil zelo zgodaj, danes pa je direktor MCCZ.

Pritrjuje, da ljudje v teh časih še posebej cenijo hitro obravnavo za področja, ki se ne nujno tičejo primerov epidemije novega koronavirusa. "Živimo v informacijski dobi in s svetovnim spletom imajo ljudje na voljo resnično veliko informacij. Med njimi so tako tiste preverjene kot tiste, ki to niso. Velikokrat si ljudje na tej osnovi že sami predpišejo neko diagnozo, kar pa seveda ni rešitev. Stranke veliko bereje, seznanjene so z različnimi praksami iz tujine. Dostopnost informacij je dandanes na neprimerljivo višji ravni kot nekoč. Je pa med informacijami potrebno ločiti zrno od plevela. Danes je več izbire, tudi več zdravnikov, ordinacij. Vsekakor je potrebna obravnava pristojne zdravstvene institucije. Ljudje so po drugi strani čedalje bolj zahtevni, neučakani, hočejo takojšnjo diagnozo, pomoč na dlani, posebej ko gre za samoplačniško zdravljenje. In prav je tako. Naše ključno vodilo je, da bi s samoplačniškimi storitvami zadovoljili pričakovanja širše množice. Mislim, da nam gre dobro, smo nova klinika, delujemo komaj od lanskega avgusta. Začetek je obetaven, zadevo smo dobro postavili, si pa v prihodnje želim še razširiti naša področja ter obstoječim vrhunskim strokovnjakom dodati nove z drugih medicinskih področij," razloži Blaž Trupej.

Od A do Ž – celostni ginegološki in porodniški pregledi

Na področju ginekologije na MCCZ izvajajo samoplačniške ginekološke in porodniške preglede, jemljejo brise materničnega vratu, izvajajo ultrazvočne preiskave, presejalne teste za ugotavljanje kromosomskih napak pri plodu, izvajajo meritve nuhalne svetline, ultrazvočno kontrolo rasti ploda. Ponujajo vam tudi preglede in svetovanja pred načrtovanimi operativnimi posegi ter izdajajo potrdila in druga mnenja.

"Upam si trditi, da smo eden izmed prvih in edinih ginekoloških centrov, ki res pokriva vse regije vrhunskih zdravnikov. Imamo tudi odlično ambulanto za neplodnost. Uspelo nam je pridobiti široko sliko zdravnikov, posebej na področju ginekologije smo res raznoliki. Pokrivamo veliko zdravnikov iz samega vrha ginekologije pri nas, denimo dr. Aleksander Merlo, dr. Nataša Tul-Mandić, dr. Stanko Pušenjak, dr. Andreja Trojnar-Bregar. Med drugim sodelujemo tudi z genetskim centrom Medgen, ki nam pokriva širšo genetsko, laboratorijsko sliko v porodništvo. Glede na povratne informacije strank in našo ekipo sem mnenja, da smo na področju ginekologije eden najbolj celostnih centrov pri nas. Strankam se res posvečamo in jih obravnavamo skozi celotno nosečnost, če to seveda želijo. Nudimo jim tudi podporne terapije ter informacije. Velikokrat se zgodi, da nosečnica neko storitev opravi na določeni zdravstveni instituciji, pa je potem v naslednjih postopkih prepuščena sama sebi. Mi smo tukaj, da jim nudimo podporo od A do Ž. Tudi naši zdravniki so zelo odzivni. Trudimo se resnično prisluhniti posamezni stranki," razloži Ana Vidič, vodja MCCZ.

Hormonsko ravnovesje – temelj odličnega zdravja, lepega izgleda in kopice energije

Velikokrat se pri njih oglasijo tudi stranke, željne celostne preiskave. "Vedno se osredotočimo na osnovo, torej se vprašamo, od kje težava izvira. Mislim, da podobnih celostnih centrov v Sloveniji primankuje. Ne zdravimo simptomov, ne gledamo samo, kaj je trenutna težava, pač pa pogledamo vzrok. Naredimo tudi celotno krvno analizo, se s pacientom širše pogovorimo, v kolikor na prvi "stopnji" ne najdemo vzrokov, gremo še globlje," pove Ana Vidič. Celostna obravnava se po želji stranke sicer nanaša na ginekološko obravnavo, hormonski pregled, posvet z nutricionistom in krvno analizo.

"Tudi stranko, ki pride na pregled h ginekologu, obravnavamo iz drugih zornih kotov, če se za to seveda izkaže realna potreba. Parametri krvi in analize hormonov ne lažejo, tukaj so stvari kristalno jasne. V vsakem primeru je primarna analiza krvi, iz katere vedno izhajamo. Gotovo pa se večina naših sklopov med sabo dopolnjuje," razloži sogovornica. Ena izmed njihovih primarnih dejavnosti so tudi že omenjene hormonske raziskave in različni hormonski "paketi", ki jih nudijo.

V osnovi velja, da je hormonsko ravnovesje nujno za odlično zdravje, lep izgled in veliko energije. Poznavanje svojih ravni hormonov je zelo pomemben prvi korak, ki vam pomaga pri številnih težavah, s katerimi se srečujete. Na hormonsko neravnovesje sicer največkrat vplivajo naslednji dejavniki: sodobna prehrana, sedeč način življenja, premalo gibanja, premalo kvalitetnega spanja, osiromašena hrana, zdravila, invazivne terapije, stres. Analiza svojih hormonov je smiselna, ker porušeno hormonsko ravnovesje povzroča kar 90 odstotkov bolezni, s katerimi se spopadamo v sodobnem času. Od težav s sladkorjem, pritiskom in holesterolom do težav s plodnostjo, vnetij, avtoimunih obolenj, prebavnih težav in tudi do raka.

In kako vam bo test hormonske preiskave krvi pomagal? Ko bodo enkrat na Medicinskem centru celostnega zdravljenja vedeli, kakšne so vaše ravni hormonov, takrat boste na podlagi rezultatov prejeli napotke glede priporočene in odsvetovane prehrane, dodatkov ter drugih terapij, če bo to potrebno. "Hormonska neravnovesja so prisotna tako pri ženskah kot tudi pri moških. S hormonskimi preiskavami največkrat obravnavamo težave kože, las – vse to izvira v veliki večini iz hormonov. Tukaj je zelo pomembno, da naredimo hormonsko sliko, da pogledamo neravnovesje hormonov, nadaljni postopki in uravnavanje hormonov pa potekajo na podlagi nasvetov specialistov. Če se dotaknemo ginekološkega področja hormonskih raziskav, je najpostejši primer predvsem izpadanje las. Posebej pri ženskah je omenjena problematika največkrat hormonsko pogojena. Veliko primerov imamo, kjer se stranke ob krožnem ali izpadanju las v šopu obrnejo na nas," razloži Ana Vidič, ki nam predstavi tudi posebnost njihovega medicinskega centra – intravenozno terapijo (IV terapija) vitaminov in mineralov, poznano tudi zgolj kot vitaminsko terapijo oziroma t. i. Myersov koktajl.

Podpora imunskemu sistemu: učinkovita terapija, ki vam povrne dragocene nutriente

Myersov koktajl je intravenozna infuzija nutrientov, ki pripomore k izboljšanju imunskega sistema in hitrejši regeneraciji organizma. Terapija vam omogoča, da so hranila, ki jih dovajate, maksimalno izkoriščena, kar pri peroralni uporabi ni mogoče doseči. Takšna aplikacija je zaželena pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, čutijo utrujenost, so izčrpani, pri izgorelosti, po daljših fizičnih naporih ali bodisi kot preventiva pred sezonskimi viroznimi obolenji. Terapija nutrientov je namenjena vsem, ki želijo nekaj narediti za svoje zdravje. Na osnovi zdravniškega posveta in laboratorijske analize vam določijo primerno personalizirano terapijo.

"Skoraj 11 let sem živela v Združenih državah Amerike. Tam sem dokončala dve fakulteti, tudi študij mikrobiologije, kjer sem se posvečala genetiki in raziskavam na matičnih celicih. Med tem študijem sem se ogromno posvečala tudi naravnim dodatkom, prehranskim dopolnilom. Gre za področje, kjer so Združene država Amerike zelo napredne, nekaj korakov pred nami. Tam sem se nekako tudi spoznala tudi z intravenozno terapijo nutrientov, kjer gre za podporno terapijo imunskemu sistemu, naj gre za sezonske alergije, obdobje po virozah, izčrpanosti zaradi različnih dejavnikov," razlaga vodja MCCZ.

Blaž Trupej dodaja, da opažajo porast primerov izčrpanosti po preboleli bolezni novega koronavirusa. "Resnično opažamo porast primerov izrčrpanosti po preboleli bolezni covid-19. Ljudje se na nas veliko obračajo, ker enostavno ne vedo, kako bi si pomagali. Po pregledu krvne slike se tako velikokrat izkaže, da je najprimernejša vitaminska terapija nutrientov, ki res da podporo imunskemu sistemu. Povratna informacija ljudi je, da ponovno lahko spijo, kar recimo prej niso. Spet lahko začnejo normalno funkcionirati, se gibati, imajo več apetita. Vse, česar prej niso mogli. Stranke nam pišejo, sporočajo, da opažajo neverjetno spremembo že po eni terapiji. Prvi kazalec je gotovo to, da stranka začne dobro spati. Sčasoma prihaja več energije, pri rekreativcih se pojavi večja vzdržljivost. Menim, da v Sloveniji na tem področju nekako orjemo ledino, ponujamo inovativne rešitve, ki jih v Sloveniji do sedaj ni bilo. V tujini je to področje na višjem nivoju, obstaja že več let. Iz tega tudi izhajamo," pripoveduje direktor MCCZ.

Poleg zgoraj navedenih razlogov je vitaminska terapija nutrientov smiselna tudi po daljših fizičnih naporih ali po natrpanem dnevnem urniku, ki ne dopušča možnosti za regeneracijo. "Nekateri se je poslužujejo tudi kar tako, za sprostitev, kot preventivo. V 80 odstotkih nas kličejo stranke, ki čutijo pomanjkanje, izčrpanost, izgorelost v organizmu. Vzroki so različni – življenjski slog, preobremenjeost v službi, malo prostega časa za rekreacijo. To je dandanes največji problem, 70 do 80 odstotkov ljudi živi preobremenjen stil žviljenja, ki pripelje do tega. Zaradi tega imajo manj energije, slabo spijo. Določeni so že slišali o omenjeni terapiji, a o njej želijo dodatne informacije. Povabimo jih na posvet, svetujemo jim krvno analizo, po posvetu se odločimo, katere parametre bomo pregledali, nato sledi terapija nutrientov. Vitaminsko terapijo sicer prilagajamo različno, personalizirano ter odvisno od posamezika. Po pregledu predlagamo, kateri vitamini bi prišli v poštev določeni stranki. Včasih se izkaže, da gre denimo za pomanjkanje samo enega vitamina. Lep primer tega je železo. Če je železo pod vrednostmi normale, se počutimo utrujeno, izčrpano, primankuje nam tudi spanja. Res je zaželeno, da pred nadaljnim svetovanjem opravimo hemogram, pogledamo krvno sliko, pa potem na pogladi tega stranki svetujemo," odgovarja Ana Vidič.

Lahko gre za sklop vitaminskih terapij, lahko je ena terapija. "Velikokrat se stranke k nam napotijo izrecno zaradi vitaminske terapije in ker jih res obravnavamo celostno, odkrijemo tudi druge težave. Če gre za preventivo, je dovolj že ena sama vitaminska terapija. Stranka pride, naredimo posvet, krvno analizo, zatem sledi terapija nutrientov. V kolikor se ponovno pojavi utrujenost, izčrpanost, svetujemo, da se ponovno obrnejo na nas. Po preboleli virozi ali hujši izčrpanosti, ki je razvidna tudi iz hemograma, stranki predlagamo, da naredimo sklop večih terapij. Denimo tri terapije znotraj dveh mesecev, med terapijami pa tudi opazujemo krvno sliko. Sama terapija sicer traja okoli pol ure, med 25 in 40 minut. Pri bolnikih, ki so preboleli covid-19 ali imajo težjo obliko izgorelosti, se pogostokrat izkaže, da ni dovolj ena sama terapija. Takrat opravimo načrt cikla terapij. Starost posameznikov, ki pri nas opravijo vitaminsko terapijo, je različna. Veliko je tudi mladih, starih od 25 do 30 let. Največ ljudi, ki se pri nam oglasijo zaradi vitaminske terapije, je sicer v zrelih letih, starih med 40 in 50 let," doda Ana Vidič.

Intoleranca na živila

V sklopu Medicinskega centra celostnega zdravljenja nudijo tudi testiranje intolerance na posamezna živila. "V tem primeru ponovno opravimo celotno krvno sliko, iz katere se lahko opazijo tudi druge stvari. V našem centru nudimo testiranje intolerance na skoraj 200 živil. Dobro je črno na belem testirati, kaj tvoje telo dobro sprejema in kaj ne. Stranke, ki se slabo počutijo, uživajo snovi, ki organizimu ne ustrezajo. Če to počnemo iz dneva v dan, nastane problem. Podobno, kot če bi v avtomobil dolivali napačno gorivo. "Motor" tako seveda ne deluje dobro na dolgi rok. Dokler tega ljudje ne vedo, iščejo vzroke drugje," pripoveduje Ana Vidič.

In kako poteka postopek ugotavljanja intolerance v hrani? "Stranko zaprosimo, da nam napiše svoj tridnevni jedilnik. Nato jo povabimo na posvet, kjer interpretiramo njene izvide. Če se izkaže za intoleranco v hrani, nadaljne sodelovanje poteka z nutricionistko iz naše hiše. Na podlagi izvida nutricionistka prilagodi jedilnik stranke. Intolerančni test lepo označi stopnje intolerančnosti od najvišje do najnižje. Na podlagi tega lahko naredimo nek optimalen jedilnik posameznika, ker vemo, kako bi se njegov jedilnik moral gibati na podlagi lestvice živil, na katere je intoleranten. Najpogostejše vrste prehranske intolerance so sicer mlečni izdelki, mleko, sir, temu sledijo oreščki. V roku tedna do dveh stranko zaprosimo za mnenje o tem, kakšne spremembe opaža. Jedilnik na osnovi tega prilagajamo, na voljo imamo okoli 200 živil, da kreiramo vsakodnevni jedilnik. Praviloma je tako, da se spremembe opazijo že v roku 14 dni, stranke pričajo o tem, da se jim izboljša kvaliteta življenja. Če sam sebe več let zastrupljaš, nastopi problem. To je nekako tako, kot da bi avtomobil na avtocesti vseskozi vozil v tretji prestavi. Stranke k nam sicer pridejo preventivno ali po večletnih tovrstnih težavah. Ponavadi ljudje ob blagih simptomih upajo, da bo že minilo. Stranke tudi večkrat rečejo, da v primeru omenjenih težav niso vedele, kam in na koga se obrniti," pove Ana Vidič.

O prednostih intolerančnega testa spregovori tudi direktor MCCZ. "Kot bivši športnik sem spoznal, kaj vse je potrebno doseči na področju prehrane za dobre rezultate. Vsak posameznik ima svoje zahteve, svoje telo, temu je potrebno prilagoditi način življenja in prehranjevanja. Čedalje več ljudi se tega resda zaveda, smo si pa z načinom prehranjevanja to intoleranco verjetno ustvarili sami skozi daljše časovno obdobje. Vsekakor se učinki intoleračnega testa in nadaljna obravnava na osnovi le-tega hitro opazijo, organizem preprosto bolje funcionira," meni in doda: "Ne poznam medicinskega centra, ki bi se tako celostno ukvarjal z vitaminsko terapijo ali z intoleranco v hrani. Da, intolerančni testi se izvajajo v laboratorijih, velikokrat pa se po tej fazi stranka znajde sama, prepuščena sama sebi. Pri nas temu ni tako."

Za konec sogovornika povprašamo, kako dobro po njunem mnenju jemo, kakšen je naš odnos do kvalitetne hrane, kako to pokažemo na dnevni ravni.

"Rekel bi, da dandanes damo čedalje več poudarka na naš odnos do hrane. Ljudje so čedalje bolj informirani, bolj jih zanima, kaj vnašajo v svoje telo, kar je seveda prav," meni Blaž Trupej.

"So plusi in minusi. Včasih smo se smejali nivoju prehranjevanja Američanov, a mislim, da se dandanes mnogi zaradi stresa in načina življenja temu nivoju tudi sami bližajo. Prehranjevanje je pogosto zadnja stvar, ki ji posvečamo pozornost, jemo zgolj zato, da smo siti in da zaužijemo zadostno količino živil ne glede na to, kakašna so in kaj vnašamo vase. Velikokrat je prav neustrezno prehranjenje lahko pobudnik za pojav številnih kroničnih bolezni. Na dolgi roki in že zdaj bomo temu morali posvečati več pozornosti," sklene Ana Vidič.

