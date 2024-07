Martina iz Apač je samo ena izmed več kot 5.000 pacientk in pacientov, ki jim je nevidni zobni aparat Invisalign pri VBO spremenil življenje. Njene fotografije, narejene pred zaključkom ortodontske obravnave in po njem, so dovolj zgovorne. Prav tako vse pove njen novi nasmeh. Zato ne čakajte s prijavo – morda se vam, prav tako, kot so se Martini, uresničijo sanje. Martina obžaluje le, da je s tem korakom tako dolgo odlašala. A nikoli ni prepozno. Še danes se prijavite na celosten in popolnoma brezplačen prvi pregled in izkoristite skoraj 30-odstotni popust pri VBO .

Zakaj nevidni zobni aparat in ne zvezdice?

Martina se je za nevidni zobni aparat Invisalign odločila, ker ima v primerjavi s fiksnim zobnim aparatom (zvezdicami) same prednosti:

cilj, torej poravnavo zob, boste z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO dosegli bistveno hitreje;

med ortodontsko obravnavo boste potrebovali manj pregledov pri ortodontu;

ustna higiena je ob uporabi nevidnega zobnega aparata Invisalign pri VBO veliko boljša (normalna), saj je treba pred ščetkanjem zob zgolj odstraniti opornice, ki jih na koncu vstavimo nazaj. Ob uporabi fiksnega aparata je ta postopek bistveno bolj zapleten, saj aparata ni mogoče odstraniti, zato je treba uporabiti posebne pripomočke, a na koncu je rezultat še vedno slabši;

prehranjevanje je nemoteno, saj za čas obroka enostavno odstranite opornico in normalno prežvečite in zaužijete hrano;

je praktično neviden, tako da večina ljudi niti ne opazi, da ga uporabljate.

Zakaj je izbrala prav Invisalign pri VBO?

Revolucionarni sistem nevidnih opornic, čemur danes pravimo nevidni zobni aparat so pred 27 leti razvili pri Invisalignu v ZDA, ki je torej pionir nevidnih zobnih aparatov in posledično največje podjetje na področju zobozdravstva na svetu. Za stalni razvoj skrbi več kot 22 tisoč visoko usposobljenih zaposlenih, do popolnega nasmeha pa so do zdaj pripeljali že skoraj 18 milijonov ljudi po vsem svetu.

Nevidne opornice Invisalign v škatlici. Foto: VBO V Sloveniji in drugod po svetu je iz dneva v dan več ponudnikov nevidnega zobnega aparata Invisalign, vendar je VBO daleč največji in najbolj izkušen ponudnik. A ne le v Sloveniji, ampak kar v tem delu Evrope. Glavni razlog za to je dr. Vesna Kaloh, ustanoviteljica VBO in svetovno priznana ortodontka, ki je prejela vsa najvišja priznanja Invisaligna ter velja za eno največjih strokovnjakinj na svetu s področja digitalne ortodontije. V Sloveniji jo najbolj poznamo kot večkrat nagrajeno naj zdravnico oziroma naj zobozdravnico v preteklih letih, ko je v teh izborih še sodelovala. Kalohova ima za seboj več kot pet tisoč uspešnih obravnav z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO in še nekaj tisoč, ki jih je opravila v sodelovanju z drugimi strokovnjaki iz tujine.

Kdaj je najprimernejši čas za ravnanje zob z nevidnim zobnim aparatom Invisalign pri VBO?

Večina ljudi je prepričanih, da so "razmetani" zobje zgolj estetska težava. Resnica je obratna – posledica nepravilno razporejenih zob je tudi nastanek kariesa, kar lahko vodi v dolgotrajne komplikacije in v najslabšem primeru na koncu tudi do izpada zob. Prav zato je zelo pomembno, da vsakdo obišče ortodonta v čim mlajših letih, saj je takrat obravnava bistveno lažja kot pozneje, kljub temu pa nikoli ni prepozno. Dokler še imamo nekaj svojih zob, seveda.

