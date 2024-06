Nevarne bolečine v rami? Tu boste našli učinkovito pomoč.

Foto: Medicofit

Burze so majhne vrečke, napolnjene s tekočino. Njihova glavna naloga je zmanjševanje trenja pri gibanju. Če se burza v ramenskem sklepu vname in nabrekne (napolni z več tekočine, kot je treba), to stanje imenujemo subakromialni burzitis in je najverjetneje posledica ponavljajočih se gibov ramena.

Ali ste vedeli, da ima večina ljudi (približno 70–90 %) ob subakromialnem burzitisu tudi tendinitis ramena (poškodbo kit rotatorne manšete )? Obe stanji vam lahko povzročata bolečino v rami, vnetje in tako tudi zmanjšano gibljivost in funkcionalnost.

Za obvladovanje vaših težav je pomembno, da se zdravljenje začne hitro, saj vam to lahko pomaga preprečiti resne in dolgoročne težave z vašim ramenskim sklepom. V nadaljevanju članka vam bomo predstavili, kako si lahko pri teh težavah pomagate sami in kako dosežemo optimalno okrevanje v Kliniki Medicofit.

Kako prepoznati burzitis rame?

Burzitis najpogosteje prizadene ramenski sklep, vendar se kot posledica ponavljajočih se gibov lahko razvije tudi v drugih sklepih. Simptomi vključujejo konstantno bolečino, zmanjšano gibljivost, oteklino ramena, boleče gibanje ter nočno nelagodje pri ležanju na prizadeti strani. Gibi nad glavo lahko poslabšajo stanje, saj povečajo trenje med kostmi in tkivi ter s tem dražijo burze. To vodi v vnetje in kopičenje tekočine v burzah, kar povzroči burzitis.

Ljudje v določenih poklicih in športih, kjer posamezniki izvajajo ponavljajoče se gibe v ramenskem sklepu, so bolj nagnjeni k tej težavi. Sem spadajo slikarji, tesarji, gradbeniki ter igralci tenisa, odbojke, plavanja. Prav tako obstaja tudi večje tveganje za burzitis pri ljudeh z artritisom, protinom, diabetesom, ledvičnimi težavami, revmatoidnim artritisom ali boleznimi ščitnice.

Ali ste vedeli, da vam redno izvajanje vaj za krepitev mišic ramenskega sklepa hkrati z vajami raztezanja, ogrevanja pred dejavnostmi in potrebnimi odmori med ponavljajočimi se dejavnostmi pomembno zmanjšajo tveganje za burzitis rame

Kako poteka diagnostika subakromialnega burzitisa?

Burzitis je pogosto posledica drugih težav z ramenskim sklepom. Izkušnje v Medicofit kliniki nam kažejo, da so pacienti, ki trenutno trpijo zaradi subakromialnega burzitisa, v preteklosti že trpeli zaradi neuspešno zdravljene ali celo nezdravljene subakromialne utesnitve, adhezivnega kapsulitisa, tendinopatije rotatorne manšete, tendinopatije supraspinatusa ali tendinopatije bicepsa.

Glede na vrsto lahko subakromialni burzitis razdelimo v kronični (najpogostejša vrsta, ki se razvije zaradi ponavljajočih se poškodb ali akutnih primerov), akutni (nenadna poškodba) ali infekcijski (septični).

Pri septičnem burzitisu gre za redko obliko, ki jo povzročijo bakterijske okužbe, stanje pa lahko spremljajo vročina in močne bolečine v rami. Izrednega pomena je, da so fizioterapevti dovolj izkušeni, da so sposobni prepoznati takšno stanje in vas v tem primeru napotiti v urgentno ambulanto.

Burzitis se diagnosticira s temeljitim kliničnim pregledom; z vizualnim pregledom je mogoče opaziti nekaj rdečice in toplote, lokalno občutljivost ali zmanjšano gibljivost v sklepu ter nekaj otekanja, ko je vnetje hujše.

Specialistični fizioterapevtski pregled subakromialnega burzitisa razkrije zmanjšan aktivni obseg gibov z zmanjšano elevacijo, notranjo rotacijo in abdukcijo, predvsem zaradi bolečin (razlikovanje med pasivno in aktivno gibljivostjo). Najbolj boleči del gibanja je med 70 in 120 stopinjami abdukcije – glejte sindrom subakromialne bolečine.

Zdravljenje subakromialnega burzitisa v Kliniki Medicofit

Obstajajo določene metode, s katerimi lahko že sami omilite simptome burzitisa:

začasna prekinitev dejavnosti, ki poslabšajo bolečino v ramenu ,

, ledeni obkladki za zmanjšanje vnetja,

za zmanjšanje vnetja, vaje, ki ohranjajo gibljivost sklepov, za preprečevanje togosti in pospeševanje okrevanja.

Za zmanjšanje vnetja in doseganje optimalnih rezultatov je ključnega pomena zgodnja rehabilitacija, ki je skrbno načrtovana, vključuje dovolj veliko število fizioterapevtskih obravnav in zagotavlja dovolj dolge časovne termine.

Zdravljenje za burzitis rame se osredotoča na zmanjševanje vnetja in minimiziranje simptomov. Cilj specialne fizioterapije v Kliniki Medicofit je:

zmanjšati simptome, minimalizirati poškodbe, ohranjati gibanje in moč rotatorne manšete.

Hkrati mora specializirana fizioterapevtska obravnava v začetnih fazah vključevati različne napredne instrumentalne postopke, kot so diamagnetoterapija PERISO, visokotonska stimulacija HiTOP, laserska terapija in TECAR, ter za zmanjševanje bolečine in pridobivanje gibljivosti postopke manualne terapije, kot so sklepna mobilizacija, miofascialno sproščanje in terapija s prožilnimi točkami.

Ko se začne bolečina zmanjševati, bo fizioterapevt pripravil individualiziran program vaj za krepitev in raztezanje ramena. Terapevtska vadba se progresivno stopnjuje glede na posameznikove potrebe in tako prispeva k izboljšanju moči, vzdržljivosti in stabilnosti ramenskega sklepa. Zdravljenje kroničnega burzitisa rame mora vključevati korekcijo v nepravilnosti telesne drže in lopatice, vaje za gibljivosti ramena ter krepitev rotatorne manšete in drugih mišic, ki skrbijo za stabilizacijo ramenskega sklepa.

Kdaj je potrebno kirurško zdravljenje?

Če se simptomi poslabšajo ali ne izboljšajo s konservativnimi postopki zdravljenja, vam bodo mogoče predlagali artroskopski operativni poseg, katerega namen je, da se odstrani poškodovano tkivo, ki pritiska na burze in jih draži, ali se odstranijo vnete burze (povečan prostor za gibljivost kit in kosti).

Rehabilitacija po operativnem zdravljenju se nadaljuje s konservativnimi postopki – fizioterapija, kjer je predvsem namen povrniti izgubljeno gibljivost in funkcionalnost ramenskega sklepa ter z naprednimi instrumentalnimi postopki vplivati na optimalne pogoje pri celjenju tkiva.

Burzitis rame je pogost vzrok bolečin, zmanjšane gibljivosti, izgube moči in funkcionalnosti. Pojavi se zaradi preobremenitve, poškodb, vnetja ali starosti. Natančna diagnoza je ključna za uspešno rehabilitacijo, zato je pomembno, da pri prepoznavanju različnih patologij ramenskega sklepa izberete izkušene fizioterapevte. S pravočasnim ukrepanjem in pravilnim zdravljenjem lahko zmanjšate tveganje za zaplete, ki lahko vodijo v kronične težave in bolečino, ter si tako sami hitro povrnete polno funkcionalnost ramena.

