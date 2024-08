Nestabilnost gležnja: kdaj ste v nevarnosti? Preprečite trajne okvare!

Če ste v zadnjem času vi ali vaši bližnji spopadate z zvini in nestabilnostjo, vas vabimo, da z nami odkrijete načine in metode, ki vas bodo pripeljale na ustaljene tirnice vašega živjenja. Ste torej pripravljeni, da s pomočjo naše ekipe Medicofit naredite prvi korak do ponovne stabilnosti svojih stopal?

Gleženj je eden najpomembnejših sklepov v človeškem telesu. Sestavljen je iz več kosti, ligamentov, tetiv in mišic, ki skupaj omogočajo prosto gibanje in stabilnost. Njegova glavna funkcija je podpora teže telesa ter gibanje stopala v različnih smereh.

Če je gleženj nestabilen, lahko povzroča ponavljajoče se poškodbe in tako omejuje sposobnost aktivnega življenja.

Ali ste vedeli, da je gleženj najpogosteje poškodovani del telesa med športniki, te poškodbe predstavljajo kar 10–30 odstotkov vseh poškodb?

Zakaj nastopi nestabilnost gležnja?

Gre za stanje, pri katerem gleženj izgubi svojo zmožnost, da ostane trden in stabilen, še posebej med hojo ali telesno aktivnostjo. Presenetljivo je dejstvo, da kar 20 odstotkov akutnih zvinov v primeru neustrezne rehabilitacije vodi do t. i. kronične nestabilnosti.

Običajno je nestabilnost posledica ponavljajočih se zvinov ali poškodb ligamentov, ki podpirajo sklep. Ko se ligamenti poškodujejo, ti namreč postanejo šibkejši in tako manj učinkoviti pri vzdrževanju stabilnosti.

V grobem je za nastanek nestabilnosti krivih več dejavnikov tveganja, med katerimi izstopajo:

starost (mlajši posamezniki),

povečana telesna masa,

poškodba PTFL (zadnji talofibularni ligament) in

oteklina na območju tibiotalarnega sklepa.

Simptomi, o katerih največkrat poročajo pacienti klinike Medicofit, vključujejo:

Bolečina v gležnju , ki se pogosto pojavi med gibanjem ali po fizični aktivnosti.

, ki se pogosto pojavi med gibanjem ali po fizični aktivnosti. Oteklina , običajno okoli lateralnega maleola. Ta je lahko stalna ali pa je vezana le na čas po aktivnosti, ki obremenjuje področje gležnja.

, običajno okoli lateralnega maleola. Ta je lahko stalna ali pa je vezana le na čas po aktivnosti, ki obremenjuje področje gležnja. Šibkost evertorjev gležnja oz. šibkost mišic, ki so odgovorne za obračanje stopala navzven (evertorji gležnja), kar oteži nadzor nad gibi stopala.

oz. šibkost mišic, ki so odgovorne za obračanje stopala navzven (evertorji gležnja), kar oteži nadzor nad gibi stopala. Občutek nestabilnosti gležnja , torej občutek, da vam gleženj ne zagotavlja zadostne opore med hojo, tekom ali stojo, je eden izmed najpomembnejših simptomov.

, torej občutek, da vam gleženj ne zagotavlja zadostne opore med hojo, tekom ali stojo, je eden izmed najpomembnejših simptomov. Zmanjšan obseg gibanja gležnja. Pri nestabilnosti gležnja lahko opazimo tudi zmanjšan pasiven ali aktiven obseg giba gležnja.

Pri nestabilnosti gležnja lahko opazimo tudi zmanjšan pasiven ali aktiven obseg giba gležnja. Proprioceptivne težave. Pogoste so tudi težave z ravnotežjem in koordinacijo, v sklopu katerih pacienti poročajo o slabem zavedanju položaja gležnja med gibanjem.

Če ste se spoznali v katerem izmed omenjenih simptomov, najverjetneje trpite za nestabilnostjo gležnja, za katero je potrebna ustrezna rehabilitacija. To vam lahko zagotovimo v kliniki Medicofit, kjer s pomočjo naše strokovne ekipe uresničujemo vaše cilje in želje!

Specialna fizioterapija – ključ do uspešnega okrevanja!

Zakaj je fizioterapija tako zelo pomembna za povrnitev funkcije vašega gležnja?

Nestabilnost gležnja ni le trenutno stanje bolečine, temveč je izziv, ki vpliva na vaše vsakodnevne aktivnosti in sklepno funkcijo. Čeprav se vam morda zdi, da bi operacija lahko hitro rešila vaše težave, je prva in najbolj priporočljiva rešitev specialna fizioterapija, ki:

1. Krepi mišice okoli gležnja

Mišice, ki podpirajo gleženj, igrajo ključno vlogo pri stabilizaciji sklepa. V sklopu fizioterapije se osredotočamo na krepitev mišic, ki zagotavljajo stabilnost gležnja, kar pomaga preprečiti prihodnje poškodbe in izboljša podporo gležnja med vsakodnevnimi aktivnostmi.

V kliniki Medicofit tako v kinezioterapijo vključimo specialne krepilne vaje, ki so prilagojene vašim potrebam in terapevtskim ciljem.

2. Zmanjša bolečino in oteklino

Ker sta bolečina in oteklina najpogostejša simptoma poškodb gležnja, se v fizioterapiji uporablja različne tehnike za njihovo zmanjšanje.

Naši fizioterapevti se z njima spopadajo s pomočjo protivnetnih terapij in nekaterih manualnih tehnik, kot je masaža, kar pomaga umiriti stanje.

3. Povečuje gibljivosti gležnja

Ker se nestabilnost pri veliki večini kaže tudi z zmanjšano gibljivostjo, fizioterapija vključuje vaje, ki so namenjene povečanju obsega gibanja in izboljšanju fleksibilnosti gležnja.

V ospredju so vaje za raztezanje Ahilove tetive in raztezanje mišic gležnja.

4. Izboljšuje ravnotežje

Dobro ravnotežje in koordinacija sta ključna za stabilnost gležnja. Proprioceptivne vaje lahko pomagajo, da vaše telo bolje zaznava položaj gležnja in se prilagaja nastalim spremembam.

V naši kliniki tako pacientom pokažemo vaje na ravnotežnih ploščah, žogah bosu in drugih pripomočkih za izboljšanje propriocepcije. Poleg tega vključimo še nekatere dinamične vaje, ki simulirajo vsakodnevne situacije in aktivnosti.

Za dodatno podporo pri vašem okrevanju v kliniki uporabljamo tudi najsodobnejše naprave, ki spodbudijo in podkrepijo proces celotnega okrevanja.

Pri rehabilitaciji gležnja uporabljamo terapevtsko ultrazvočno krioterapijo SIXTUS, ki s pomočjo zvočnih valov pripomore k pospeševanju celjenja poškodovanih tkiv in zmanjševanju nastalih vnetij.

Ena izmed naših najpomembnejših pripomočkov pri rehabilitaciji je tudi elektrostimulacija HiTop, katere impulzi delujejo izrazito protibolečinsko. Uporabljamo tudi najsodobnejše tehnike, kot sta diamagnetoterapija PERISO in TECAR Wintecare.

V kliniki Medicofit vam torej ne zagotavljamo le strokovne rehabilitacije , temveč se ponašamo tudi z najnovejšo opremo, ki nam pomaga k uresničitvi vaših potreb in ciljev za boljši jutri!

Zakaj za vaš gleženj izbrati Kliniko Medicofit?

Izbira prave klinike je ključnega pomena za uspešno okrevanje. V naši kliniki vam ponujamo vse in še več, da bi se ponovno počutili udobno, svobodno in varno. Kako to dosežemo?

1. Nabor strokovnega osebja

Naša ekipa strokovnjakov združuje vrhunsko znanje, dolgoletne izkušnje in predanost z namenom, da vam ponudimo kar najboljšo možno oskrbo.

2. Skrbimo za celovit pristop k rehabilitaciji

Verjamemo v celostni pristop zdravljenja, kjer poleg naprednih rehabilitacijskih programov našim pacientom zagotavljamo tudi ustrezno svetovanje in podporo.

3. Uporaba najsodobnejše opreme in tehnologije

Naša klinika je opremljena z vrhunsko medicinsko opremo, ki vključuje najnovejše diagnostične naprave, napredne fizioterapevtske aparate in inovativne rehabilitacijske tehnike.

4. Ustvarimo personaliziran rehabilitacijski načrt

Ker je vsak pacient specifičen, v kliniki Medicofit pripravimo personaliziran rehabilitacijski načrt, ki je prilagojen različnim potrebam in ciljem. Naša obravnava je tako osredotočena na vaše stanje in napredek skozi celoten proces zdravljenja.

6. Usmerjenost v preprečevanje ponovnih poškodb

Naš cilj ni samo zdravljenje trenutnih težav, ampak tudi preprečevanje prihodnjih poškodb. S pomočjo preventivnih nasvetov in edukacije vam pomagamo ohranjati vaše stanje tudi v prihodnje.

7. Udobno in prijazno okolje

V naši kliniki se trudimo ustvariti udobno in prijazno okolje za vse paciente. Pri nas se boste počutili sproščeno in dobrodošlo.

Ne čakajte, stopite v stik z nami še danes ter odkrijte, kako vam lahko naša ekipa Medicofit pomaga pri obvladovanju nestabilnosti gležnja in vas vodi na celotni poti do popolnega okrevanja.

