Neboleča, hitra, učinkovita in kakovostna pot do popolnega nasmeha

Ste vedeli, da imate lahko v 24 urah povsem nov nasmeh? Brez bolečin, hitro in učinkovito. Poliklinika IMED je edina stomatološka dnevna bolnišnica na Hrvaškem, ki omogoča varno in povsem nebolečo vgradnjo vsadkov in stomatološke postopke s splošno anestezijo.

Javni zobozdravstveni servis v Sloveniji žal ne slovi po svoji hitrosti. Tistih, katerih zobje in dlesni so bolj nagnjeni k številnim težavam ali bolezenskim stanjem, tako ne bodo dovolj pogosto obravnavali, stanje pa se bo posledično le še slabšalo. A danes ni vseeno, kakšen nasmeh imate.

Težave z zobmi, še posebej tiste bolj opazne, lahko posameznika spravijo v sila neprijetno stisko ne glede na njegovo starost. Nepravilnosti bodejo v oči že ob pogledu v ogledalo, v družbi pa zbujajo še toliko bolj neprijetne občutke. Vse to pa lahko postanejo le še skrbi iz preteklosti, saj vam lahko v Polikliniki IMED uredijo popoln nasmeh v le enem dnevu, in to popolnoma neboleče. Strah pred zobozdravstvenim posegom je zdaj odveč.

Izkušena ekipa, ki zagotavlja varnost in kakovost posegov Poliklinika IMED deluje po najvišjih standardih dentalne medicine in estetske kirurgije. Imajo več kot 20 let izkušenj. Pohvalijo se lahko s kar več kot 15 tisoč vgrajenimi vsadki dr. Marka Krmpotića in celotne ekipe Poliklinike IMED, ki odražajo kakovost in varnost njihovih postopkov ter zadovoljstvo pacientov. Na Polikliniki IMED deluje specializirana ekipa, ki je izkušena na področju kompleksih stomatoloških zdravljenj. Sestavljajo jo kirurgi, polivalentni stomatolog, anesteziolog, zobni tehniki, anesteziološki tehnik, medicinske sestre in pomožno osebje. Pri zdravljenju vsakega pacienta neposredno sodeluje skupaj kar 14 specialistov. Naročite se na prvi pregled. Tel. št.: +385 91 6118 634 E-poštni naslov: info@imed.hr Lokacija: Selska cesta 90A, 10000 Zagreb

Kako do novega nasmeha brez bolečin ter le v enem dnevu?

Stomatološki postopki se navadno izvajajo v več korakih in zahtevajo številne obiske ambulante, v Polikliniki IMED pa lahko vse opravite z le enim obiskom. Celoten postopek bo neboleč, saj boste prejeli splošno anestezijo.

Medtem ko boste spali, bo izkušena zobozdravniška ekipa opravila vse potrebno za vaš popoln nasmešek: izpulili bodo zob, vgradili vsadek, izvedli vsa potrebna popravila in zdravljenja, vzeli odtis ter opravili druge morebitne posege, zahvaljujoč katerim se boste kasneje z veseljem in ponosom smejali.

Zobozdravstveni posegi v popolni anesteziji

Za dentalno medicino in estetsko kirurgijo specializirana Poliklinika IMED pacientom, ki jim manjkajo vsi zobje ali pa je njihovo zobno stanje zelo zanemarjeno, ponuja zdravljenje, imenovano protokol IMED All on (All on 4, All on 6, ZYGOMA, Pterygoid).

V svetu je le nekaj uveljavljenih konceptov za zdravljenje najtežjih zobozdravstvenih primerov, protokol IMED All on (All on 4, All on 6, ZYGOMA, Pterygoid) pa je odraz dvajsetletnih izkušenj, številnih izobraževanj ter novih priložnostih, ki jih prinaša tehnološki razvoj. Gre za zdravljenje, ki je v koraku s svetovno dentalno medicino, pacientom pa prinaša navdušujoče rezultate. Prav ti pa so v Polikliniki IMED vedno na prvem mestu.

Prednosti protokola IMED All on maksimalno skrajšan čas terapije,

zahvaljujoč splošni anesteziji vam protokol IMED All on zagotavlja popolno udobje v času samega kirurškega posega,

ni potrebe po bolniški odsotnosti,

fiksna rešitev tudi za paciente z najslabšo kakovostjo kosti,

popolnoma optimizirana terapija – funkcionalna in estetska rehabilitacija v manj kot 24 urah. Naročite se na prvi pregled.

Rešitev tudi za najtežje zobozdravstvene primere

V Polikliniki IMED se posvetijo vsakemu pacientu posebej in zanj poiščejo najustreznejšo rešitev. Prisluhnili bodo vašim željam in poseg prilagodili posebej vam. Četudi tehnika All on 4 ne pride v poštev, je tu vedno fiksna protetična rešitev, ki jo v Polikliniki IMED izvajajo z naprednimi kirurškimi tehnikami in posebnimi vsadki.

Za to obliko posega se strokovnjaki odločijo, kadar gre za najtežje primere v zgornji čeljusti, ko primanjkuje kosti za klasične vsadke ali pa po neuspelih predhodnih vsadkih. Celoten postopek poteka v prostorih njihove dnevne bolnišnice, od diagnostik, svetovanja, pa do posega v splošni anesteziji. Tako bo vaše bivanje pred, med in po posegu kar najbolj udobno.