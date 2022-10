Vsebino omogoča Medic-UM Store, d.o.o.

Z jesenjo se druženja po večini preselijo v notranje prostore. Rojstnim dnevom in drugim praznovanjem se postopoma pridružijo še novoletna druženja in številne druge zabave z večjim številom ljudi. A ker jesen prinaša tudi nihanja temperatur, dež in veter, se z njo poveča tudi število različnih virusnih obolenj. Da se vam torej ne bo treba izogibati druženju v zaprtih prostorih, pravočasno podprite svoj imunski sistem in ga okrepite. To lahko storite po naravni poti, v veliko pomoč pa vam bodo tudi priznana in preizkušena prehranska dopolnila . Poskrbite za ustrezen dnevni vnos vitamina C, cinka, vitamina D, probiotikov in drugih priporočljivih dodatkov. Naj ta jesen pri vas doma ne bo v znamenju bolezni.

Jesen je čas za počitek, izkoristite ga

S septembrom se življenje po obdobju dopustov počasi vrača v stare tirnice. Zaradi opazno krajših dni je jeseni vse manj tekanja naokoli. Podobno kot živali, ki se pripravljajo na hibernacijo, in rastline, ki svojo energijo preusmerijo v korenine, tudi ljudje občutimo željo, da sicer hiter tempo življenja vsaj malce upočasnimo.

Temu občutku je priporočljivo slediti. Privoščite si nekoliko več spanca, če vam druge obveznosti to omogočajo, ali pa si vsaj čez dan, morda popoldne, vzemite nekaj časa zase in se spočijte. Tudi utrujenost namreč negativno vpliva na pripravljenost vašega imunskega sistema.

Izdelki za krepitev otroškega imunskega sistema so na voljo v trgovini Medic-UM STORE

Vzemite si tudi čas za razmislek o vsej navlaki, ki se je nabrala ob in v vas med letom. Tako kot drevesa, ki odmetavajo listje, odstranite iz svojega doma predmete, ki jih ne potrebujete več, morda bodo prišli prav komu drugemu. Pustite neprijetne spomine in čustva, ki vas bremenijo, za sabo, ustvarite prostor za nova doživetja.

Posegajte po sezonski hrani

Foto: Getty Images

Hrana je prva obrambna linija našega telesa, zato ni vseeno, kaj jemo. Prvo pravilo ustrezne prehrane je vsekakor pestra in uravnotežena hrana, če pa je ob tem še sezonska in lokalna, pa je to najboljša možna kombinacija. Prav sezonska hrana, še posebej, če je tudi lokalna, in torej do vaše mize ni pripotovala več tisoč kilometrov dolge poti, je navadno bolj polna hranljivih snovi ter tudi okusnejša.

Vsak dan bi morali pojesti približno pol kilograma surovega sadja in zelenjave, ki nas oskrbi z vitamini, vlakninami in drugimi zaščitnimi snovmi. Ker navadno ni tako, je priporočljiv vnos prehranskih dopolnil za zdravo življenje

Veliko ljudi jemlje prehranska dopolnila, ko se spoprijemajo s prebavnimi težavami, utrujenostjo, bolečinami v sklepih in zmanjšano odpornostjo organizma. A če si želimo boljše obrambe pred virusi, moramo svoj imunski sistem okrepiti še pred prihodom obdobja pogostih obolenj.

Čeprav si vsi želimo, da bi nam prehranska dopolnila na hitro izboljšala zdravstveno stanje ali počutje, pa moramo vedeti, da to niso zdravila, niti nimajo zdravilnih učinkov. Potrebna je dosledna uporaba ob upoštevanju priporočenih dnevnih odmerkov.

Immunilflor URTO je prehransko dopolnilo, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema in povečanju odpornost organizma proti virusom in bakterijam. Edinstvena sestava na osnovi rastlinskih izvlečkov škrlatnega in ozkolistnega ameriškega slamnika ter mačjega kremplja, vitamina C, vitamina D, cinka in tindaliziranih bakterij s sinergističnim delovanjem nudi podporo pri fiziološki obrambi organizma.

TERRANOVA: prvovrstna, najbolj kakovostna, varna in do narave ter virov prijazna prehranska dopolnila

Beta glukani plus, kompleks, Terranova je izjemno kompleksno prehransko dopolnilo s kar enajstimi dragocenimi koristnimi sestavinami. Pri Terranovi so ga razvili kot odgovor na pandemične čase. Imunomodulatorne beta 1,3- in 1,6-glukane so združili s črnim bezgom in opnastim grahovcem, blagodejno rastlino, na katero ob prehladu, utrujenosti in driski že več kot 2.000 let prisega tradicionalna kitajska medicina, njenim potencialom pa pritrjujejo tudi številne klinične študije. Preostale bioaktivne komponente, ki jih potrebuje telo ob vnetju, zagotavljajo vitamin C, cink, resveratrol, kvercetin, kurkuma in zeleni matcha čaj.

Tudi ob deževnih dneh zaužijte dovolj vitamina D Ob vsaj 15-minutni dnevni izpostavljenosti soncu naše telo sintetizira dovolj vitamina D. Tega sicer najdemo tudi v določeni hrani, kot so na primer sardele, losos, jajca in gobe. Predvsem jeseni in pozimi velja, da je priporočljiv dodatni vnos vitamina D, saj ga s hrano in soncem ne zaužijemo dovolj. Znanstvene raziskave pomanjkanje vitamina D3 pri odraslih povezujejo z motnjami v imunskem sistemu in kroničnimi boleznimi.

Vitamin D3 2000 I: Terranova uporablja veganom primeren vitamin D3, pridobljen iz lišajev. Vitamin D3 se učinkoviteje in hitreje pretvori v aktivno obliko, zato se vrednosti vitamina D v telesu hitreje izboljšajo. Dodajanje vitamina D3 pripomore k boljšemu delovanju imunskega sistema in mišic. Pomaga pri boljšem vzdrževanju kosti in zob, potreben pa je tudi za boljšo absorpcijo kalcija in fosforja.

Vitamin D3 2000 IU + vitamin K2 100 μg, kompleks, Terranova: maščobotopen vitamin K je odgovoren za ustrezno strjevanje krvi, uravnava poapnenje mehkih tkiv in mineralizacijo kosti. Vitamin K v kombinaciji z vitaminom D preprečuje nalaganje kalcija na stene arterij. Do motenj v preskrbi vitamina K lahko pride ob uživanju zdravil za strjevanje krvi ali ob dolgotrajnem antibiotičnem zdravljenju. Pomanjkanje prohormona, maščobotopnega vitamina D, je zaradi sodobnega načina življenja na severni polobli izjemno pogosto.

Zdrava prebava zdravo telo 70 odstotkov našega imunskega sistema deluje znotraj prebavnega traku. Črevesje, ki je v ravnovesju, pa vpliva tudi na druge vidike našega zdravja, celo na duševno zdravje. Zato je priporočljivo dnevno jemanje probiotikov, vsaj dva do tri mesece na enkrat, in sicer že preventivno, ne pa šele takrat, ko že nastopijo težave.

Probiotični kompleks s prebiotiki: Terranova za svoj probiotični kompleks s prebiotiki uporablja izključno seve proizvajalcev Rosell in CHr Hansen, dveh najbolj priznanih dobaviteljev na svetu. Simbiotična formulacija, v kateri je kar pet različnih, varnih in dobro raziskanih bakterij skupaj s topnimi vlakninami, omogoča dobro pripenjanje na sluznico črevesja, kompetitivno izločanje patogenih bakterij ter krepitev oziroma učinkovito vzpostavljanje črevesne mikrobiote.

Terranova železo v obliki bisglicinata je blago do prebavil in ne povzroča zaprtja. Priporoča se ob utrujenosti, šibkosti in izčrpanosti, zaradi svoje vloge pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina pa je primeren tudi ob močnih mesečnih krvavitvah in intenzivnem ukvarjanju s športom.

Nad jesenska obolenja tudi z vitaminom C in cinkom Vitamin C je močan antioksidant, ki krepi imunski sistem s spodbujanjem proizvodnje belih krvnih celic. Gre namreč za imunske celice, ki nas ščitijo pred okužbami. Če je dobro znano, da vitamin C vsebujejo citrusi, kivi, robidovje in nekatero drugo sadje, pa je manj znano, katera hrana vsebuje cink. Tudi ta je namreč pomemben za imunski sistem, saj nas varuje pred prehladom. Nahaja se v morski hrani (še posebej v ostrigah), oreščkih, nekaterih semenih, stročnicah in mesu.

Cink kot mineral je potreben za delovanje več kot 70 encimov iz vseh encimskih razredov. V Terranovinem dopolnilu je cink v obliki bisglicinata, ki ga telo dobro izkoristi, ni agresiven za sluznico prebavil in učinkovito zvišuje vrednosti v krvi. Za večji sinergijski učinek so Terranovinemu kompleksu Magnifood dodane rastline, bogate s cinkom: bučnice, stabilizirani riževi otrobi, jagode acai in spirulina. Priporočamo ga za dvig odpornosti, zdravo kožo, nohte in lase ter pri težavah z moško plodnostjo.

Terranovin multikompleks Vitamin C, ki ne draži želodca, je sestavljen iz magnezijevega, kalijevega in kalcijevega askorbata in dopolnjen z živili, bogatimi z vitaminom C. Njegovo jemanje je še posebej priporočljivo za starejše in kadilce. Kot pomemben antioksidant vpliva tudi na sintezo kolagena.

Camu camu vitamin C kompleks, BIO Terranova, z ekstraktom izvrstnega, divjerastočega tropskega sadeža camu camu predstavlja popolnoma naravni vitamin C, ki ne draži sluznice želodca in črevesja ter se dobro absorbira. Camu camu pa ni le sadež z največjim deležem vitamina C: vsebuje tudi druga mikrohranila – vitamine B-kompleksa, kalcij, železo, kalij in fosfor.

BetterYou: učinkovita alternativa tabletam in kapsulam v obliki pršil

BetterYou Vitamin C je ustno pršilo, ki na zelo priročen in okusen način zagotavlja povsem naraven vitamina C iz acerole.

BetterYou Vitamin B12 je ustno pršilo z najučinkovitejšo obliko vitamina B12 – metilkobalaminom. Dodan ima še krom in ekstrakt zelenega čaja. V spreju je izjemno močna koncentracija B12 – kar 1.200 μg v dnevnem odmerku. Ima odličen naraven okus marelice. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je sklenila, da sprejemljive zgornje količine dnevnega vnosa vitamina B12 ni treba določiti in da so zelo visoki dnevni vnosi popolnoma varni. Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.