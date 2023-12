Foto: Poliklinika IMED

Do popolne rešitve vam pomagajo v Polikliniki IMED, kjer vam v 24 urah brez bolečin, hitro in učinkovito, v samo enem posegu povrnejo vaš sanjski nasmeh. Dovolj je samo en poseg pod splošno anestezijo.

Zasebna poliklinika Poliklinika IMED, specializirana za dentalno medicino, je v 15 letih obstoja postala vodilna v regiji na področju dentalne medicine. Z bogatimi izkušnjami in multidisciplinarno ekipo strokovnjakov zagotavlja celovit in inovativen pristop k zdravljenju z uporabo najnovejših tehnologij in tehnik.

Revolucionarni koncept za najtežje zobozdravstvene primere

Ni zaslovela samo zaradi strokovnega znanja na področju zobozdravstvenih storitev, temveč izstopa tudi po tem, da dosledno sledi napredku in inovativnosti, kar se kaže v edinstvenih pristopih zdravljenja.

Eden takšnih edinstvenih pristopov je njihov revolucionarni "Full Arch Concept", ki predstavlja izjemno rešitev za najtežje zobozdravstvene primere. Zaradi tovrstnih inovativnih pristopov Poliklinika IMED izstopa kot ena redkih ustanov, ki nenehno izboljšuje standarde na področju dentalne medicine.

IMED Full Arch – ko ni možnosti za All-on-4

Full Arch Concept je najnaprednejša rešitev za popolno brezzobost.

Postopek Full Arch predstavlja inovativen pristop v rekonstrukciji zob, ki omogoča popolno obnovo zob v zgornji čeljusti, in sicer v samo 24 urah s pomočjo posebnih vsadkov. Ta koncept je idealen za paciente, ki se spopadajo z najtežjimi zobozdravstvenimi težavami, vključno s pomanjkanjem kosti ali neuspešnimi predhodnimi implantacijskimi posegi, kjer klasični zobni vsadki in metoda All-on-4 niso uporabni.

Med enim operativnim posegom, ki poteka v popolni anesteziji, se odstranijo vsi obstoječi poškodovani zobje. Sledi vgradnja specializiranih implantatov, ki so osnova za začasno protetično delo. Ta celovit pristop omogoča izdelavo fiksne protetične rešitve. Z uporabo naprednih kirurških tehnik dodatna kostna augmentacija ni potrebna.

Pri teh naprednih postopkih uporabljajo zigomatične in pterigoidne vsadke, ki spadajo v kategorijo specialnih vsadkov. Vsadke Zygoma vgrajujejo neposredno v lično kost, s čimer se izognejo zapletenim posegom kostne regeneracije ter poenostavijo in pospešijo proces zdravljenja. Po drugi strani pa se pterigoidni vsadki namestijo v gostejši del kosti v bližini zgornje čeljusti. Gostejša kost v tem predelu zagotavlja trdno podlago za vsadke, zaradi česar so bolj stabilni in zanesljivi.

Nov nasmeh v enem dnevu

Medtem ko inovativni pristopi, kot je Full Arch, še naprej vzbujajo pozornost s svojo učinkovitostjo, strokovnjaki Poliklinike IMED poudarjajo, da je te pristope mogoče dobro prilagoditi vsakemu pacientu posebej.

Kot pravi eden od njihovih vodilnih zdravnikov: "Naši pacienti želijo hitre, visokokakovostne, učinkovite rešitve z minimalnimi motnjami v vsakdanjem življenju. Koncept Full Arch je prilagojen natanko temu, saj ni treba povečati kosti, ker imamo na voljo posebne vsadke z dosmrtnim jamstvom, enostopenjsko zdravljenje v anesteziji ter hitro okrevanje z začasnimi zobmi in novim nasmehom že naslednji dan."

Celoten kirurški poseg koncepta Full Arch na Polikliniki IMED sestavljajo štirje ključni principi, ki skupaj tvorijo kompleksno rešitev za posamezne primere brezzobosti. Če potrebujete rešitev, vendar nimate težav s pomanjkanjem kosti, je priporočljiva metoda All on 4.

ALL ON 4 – vgradnja implantatov v popolni anesteziji

Metoda vgradnje vsadka All-on-4 poteka v popolni anesteziji, kjer oralni kirurg odstrani vse obstoječe poškodovane zobe, vgradi štiri implantate in izdela zobni nadomestek. Poliklinika in dnevna bolnišnica IMED za metodo All on 4 daje dosmrtno jamstvo.

Ta metoda je odlična rešitev za ljudi, ki se spopadajo s problemom manjkajočih zob, bodisi da so z leti izgubili vse zobe bodisi pa so njihovi preostali zobje v tako slabem stanju, da jih je treba odstraniti.

Idealna je tudi za ljudi, ki imajo težave z nošenjem protez in iščejo udobnejšo alternativo. Najsodobnejše terapevtske tehnike omogočajo vgradnjo vsadkov All-on-4 tudi ljudem z omejeno količino kostnine v ustni votlini, ki včasih zahtevajo dodatne oralno-kirurške posege.

Z možnostjo obročnega plačevanja postaja dentalna skrb dostopna in prilagodljiva. Cena za trajno All-on-4 protezo je lahko 250 evrov mesečno, kar omogoča vsakomur, da lahko korak za korakom pride do željenega nasmeha brez kompromisov v kvaliteti in strokovnosti.

Zdravljenje se izvaja brez dodatne dograditve kosti

1. Specialni vsadki: Uporaba zigomatičnih in pterigoidnih vsadkov za izdelavo fiksnoprotetičnih nadomestkov.

2. Protokol IMED: Postopek opravijo samo z enim posegom v polni anesteziji, drugi dan pa so na voljo fiksni začasni zobje.

3. Dnevna bolnišnica: Celoten proces zdravljenja, vključno z diagnostiko, svetovanjem in posegi, poteka na enem mestu.

4. Novi zobje: v enem dnevu z najkakovostnejšimi zobnimi vsadki:

Hitro, neboleče in učinkovito.

Z vrhunsko ekipo strokovnjakov.