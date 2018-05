Najlažji način, da se nehate prenajedati

Prehranski strokovnjaki so si enotni: najslabše je obrok uživati ob tem, ko počnemo nekaj drugega, ne glede na to, ali gledamo televizijo, delamo na računalniku ali se posvečamo kakšnemu drugemu opravilu, ki nas odvrača od popolnega osredotočanja na hrano.

Prav to je po mnenju nutricionistov krivo, da pojeste več, kot ste hoteli. Jeste hitreje, morda tudi zato, da se čim prej posvetite stvari, ki jemlje večino vaše pozornosti - delu. Ni čudno, da so družine, ki skupaj sedejo za mizo in družno obedujejo, najbolj zdrave. Jedo počasi, vmes se pogovarjajo in uživajo v hrani, ki so jo pripravile.

Računalnik, obkrožen s hrano, ni nikoli dobra ideja. Foto: Thinkstock

A dandanes so skupni obroki vse bolj redki, zato je težje nadzorovati, koliko pojeste. Pomagate si lahko z naslednjimi nasveti nutricionistov:

Prepoznajte svojo raven lakote. Določite, kako lačni ste na lestvici od ena do deset. Enica pomeni, da ste sestradani, desetica pa, da ste popolnoma siti. Na podlagi tega si naložite hrano na krožnik. Ob tem si vseeno postavite mejo: če ste sestradani, si ne naložite toliko, da bi zadostovalo za tri obroke, saj bo vaša lakota hitreje potešena, kot mislite.

Hrane si na krožnik ne naložite za mizo. Posod s hrano ne nosite na mizo, ampak si jo že prej naložite na krožnike. Tako je ne boste ves čas videli in se morda nevede odrekli dodatni porciji. V kuhinji si vzemite dodatno minuto za okrašavanje krožnika, ki naj bo kar se da barvit.

Najprej zadihajte. Preden se lotite obedovanja, petkrat globoko vdihnite in si vzemite čas za uživanje ob hrani. Prepoznavanje vonja, barv in okusov je tisto, kar prinese največji užitek ob hranjenju. Pomembno je, da jeste počasi in se osredotočite na hrano.

Fotografiranje hrane za Instagram je pravzaprav koristno, saj s tem krožniku namenite več pozornosti. Zaradi tega je bolj barvit, hranljiv in slasten. Ko naredite fotografijo hrane, pa le odložite mobilnik in v miru uživajte v tem, kar ste pripravili. Foto: Thinkstock

Pribor odložite, ko občutite 80-odstotno sitost, ne takrat, ko vas že začne boleti trebuh.

Še to: raziskava o "zavedajočem" prehranjevanju je že pred šestimi leti ugotovila, da ljudje, ki si za obroke vzamejo čas, jedo počasi in se osredotočajo samo na hrano, s tem tudi izgubljajo maščobo in lažje dosežejo svojo ciljno telesno težo.

