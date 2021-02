Najboljši načrt za dolgoročno podporo imunskega sistema

Foto: Getty Images

Pri obrambi pred okužbami glavno vlogo odigra ravno naš imunski sistem, zato ga dolgoročno podprite in okrepite. Ne veste, kako se tega lotiti?

#1 Gibajte se na svežem zraku

Ne glede na vremenske razmere si vsakodnevno vzemite čas za sprehod v naravo in se nadihajte svežega zraka. Tako bo vaše telo na preprost način pridobilo kisik, ki ga potrebuje. Poskrbeli boste tudi za boljše psihofizično počutje.

Na svežem zraku se boste nadihalio, zato se povzpnite na bližnji hrib ali sprehodite po gozdni poti. Naj hladnejši dnevi ne bodo izgovor. Foto: Getty Images

#2 Prehranjujte se sezonsko in lokalno

Podprite svoj imunski sistem s pestro in raznoliko prehrano. V zimskem času v svoj jedilnik večkrat vključite kislo zelje in kislo repo. Ta dva naravna probiotika vsebujeta ogromno dobrih bakterij, ki v prebavnem traktu poskrbijo za zdravo črevesno floro. Če tam prevladujejo dobre bakterije, lahko naše telo iz zaužite hrane vsrka vse potrebne vitamine in minerale. Za dobro odpornost je torej nujna zdrava črevesna flora.

#3 Poskrbite za zadosten vnos vitaminov in mineralov v telo

Limone, pomaranče in grenivke bodo v zimskih dneh v veliko pomoč pri spodbujanju odpornosti, saj so bogate z vitaminom C. Vitamin C spada med antioksidante in je zato pomemben pri krepitvi imunskega sistema. Za dobro delovanje imunskega sistema pa je bistveno, da poskrbimo tudi za vnos vitaminov iz skupin A, D in E.

Poskrbite, da boste dnevno uživali sveže sadje in zelenjavo. Foto: Getty Images

Človeško telo zaužite betaglukane prepozna kot tuje molekule, kar stimulira imunski sistem. Imunski odziv pri človeku delimo na prirojeni in pridobljeni imunski odziv. Do pred kratkim je veljalo, da obstaja le pridobljeni imunski odziv, pri katerem se v odziv na okužbo razvijejo protitelesa, ki omogočajo kasnejšo odpornost. Danes je vse več odkritij o razvoju spomina prirojenega imunskega odziva. Do razvoja tega pride, ko se telo prvič sreča z virusom, kar vodi do "urjenja" imunskega sistema in vzpostavitve stanja višje pripravljenosti. Tako "izurjen" prirojeni imunski sistem se hitreje in učinkoviteje odzove na morebitne nove izzive. Imunski sistem lahko urimo z uživanjem snovi, ki po sestavi spominjajo na patogene mikroorganizme, kot so npr. betaglukani iz celičnih sten kvasovk. Naše telo betaglukane prepozna kot tuje molekule in posledično stimulira imunski sistem.

Izurite svoj imunski odziv z izdelki Betaglukan iz Medexa. Kapsule Betaglukan za odrasle in medeni sirup Betaglukan Junior za otroke vsebujejo patentirane betaglukane, naravni vitamin D3 in cink. Primerni so za dolgotrajno in redno jemanje, ki dolgoročno krepi in uri imunski sistem, da se hitro in močno odzove takrat, ko to potrebujete.

Kapsule Betaglukan Betaglukani so naravne kompleksne polisaharidne molekule, ki sestavljajo zunanjost celične stene bakterij, gliv in alg. So ena izmed glavnih struktur, ki jih človeško telo prepozna kot tuje. Ob stiku z njimi se aktivira prirojeni imunski odziv za hitro nevtralizacijo morebitne mikrobiološke grožnje. Jemanje izdelka Betaglukan se priporoča za krepitev imunskega sistema zlasti v zimskem času, če se ukvarjate z intenzivno fizično aktivnostjo, če ste pogosto izpostavljeni stresu in pri starejših ljudeh. Delovanje patentiranih betaglukanov Wellmune® je dokazano s številnimi kliničnimi študijami. Pridobljeni so iz celičnih sten pekovske kvasovke, so razvejani in visoko prečiščeni, kar zagotavlja njihovo visoko učinkovitost.

#5 Vsak dan se naspite

Kakovosten spanec je temelj zdravja. Ko si privoščite počitek, poskrbite za obnovo vsega telesa. Pomanjkanje spanja lahko vodi v slabše telesno in duševno počutje, večjo razdražljivost, izčrpanost in manjšo odpornost. Odrasel človek v povprečju potrebuje od sedem do devet ur spanja na noč. Da boste bolj kakovostno spali, se zvečer izogibajte pijač, ki poživljajo, ne bodite preveč fizično aktivni, ne prenajedajte se ter imejte prostor, kjer spite, dovolj zatemnjen in prezračen.

Za zdrav in trden spanec je pomembno, da je prostor, v katerem spimo, dobro prezračen. Foto: Getty Images

#6 Izogibajte se stresnim situacijam

Prav zaradi stresa in kronične utrujenosti ste še bolj podvrženi prehladom in sezonskim obolenjem. Ko ste pod stresom, se sprošča stresni hormon kortizol, ki ruši normalno imunsko obrambo. Ravno današnji hiter življenjski tempo, nenehni opravki, zahteve in pritiski družbe vas potiskajo v stresne situacije, zato poskušajte prepoznati napetosti, ko se začnejo stopnjevati, in se ustavite. Ker pa se stresu ne morete vedno izogniti, se ga naučite obvladati. Nekaterim pomaga telovadba, meditacija, počitek, zapisovanje svojih misli. Preizkušajte različne načine in ugotovite, kaj ustreza vam.

Zima je obdobje več obolenj, otroci se pogosteje zadržujejo v zaprtih prostorih in so v tesnejšem stiku z drugimi otroki, kar pomeni, da je prenos okužbe bolj verjeten. Kako lahko starši ukrepate?

V prehrano otroka vsak dan vključite vsaj en sadni ali zelenjavni obrok. Foto: Getty Images

Odpornost krepimo predvsem z zdravim načinom življenja. Tako kot odrasli naj tudi otroci uživajo pestro in zdravo prehrano, ki naj vsebuje veliko vitaminov v obliki sadja in zelenjave. Vsak dan jim omogočite gibanje na svežem zraku. Poskrbite za zadostno hidracijo in dovolj kakovostnega spanca. Otrok naj ima vsakodnevno čas tudi za prosto igro, raziskovanje in kreativnost. Pomembno je, da otroka naučite primerne higiene, ki vključuje redno in temeljito umivanje rok. Poskrbite, da bolni otroci ostanejo doma in s tem ne širijo bolezni.